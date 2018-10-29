高岩 遼が、BEAMS×SPACE SHOWER TVの人気共同プログラム「PLAN B」の11月のピックアップアーティストに決定

2016年7月の放送開始以降、 Suchmosや水曜日のカンパネラ、King Gnuといった新進気鋭のアーティスト達が出演してきたスペースシャワーTVで放送されているBEAMSの提供番組「PLAN B」の11月のピックアップアーティストに、10月17日にユニバーサル ミュージックよりソロ・デビューを果たした高岩 遼が決定した。
「PLAN B」は、音楽を生業とするアーティストと、様々なクリエイターの自由な“創造力”が交差する、予測不能の音楽と映像の実験的プログラム。
SANABAGUN.、THE THROTTLEという2つのバンドのフロントマンにして、表現者集団・SWINGERZの首謀者でもある高岩 遼は、今年10月には、ビッグバンド編成で最新のビートミュージックからジャズスタンダードにまで挑戦したソロ・アルバム『10』（読み：テン）をリリースして孤高のシンガーの重要作として注目が集まっている。
今回、高岩が提出したプランは、『10』のヒット祈願のために海の男たちの“福の神”とも呼ばれる地球最大の魚類・ジンベエザメに会いに行ってそこで唄うこと。高岩 遼とジンベエザメ、という組み合わせにたじろぐスタッフをよそに、高岩は番組スタッフを引き連れ、タイにあるサムイ島へ。果たして高岩は、タイでジンベエザメに出会うことが出来たのか、放送をお楽しみに。
■番組情報
PLAN B “高岩 遼 × ジンベエザメ”
SPACE SHOWER TV 毎週木曜日 21:57〜22:00
▽各話放送日
#1<初回放送>11/1(木) 21:57-22:00
<リピート>11/5(月) 24:57-, 11/7(水) 21:57-
#2<初回放送>11/8(木) 21:57-22:00
<リピート>11/12(月) 24:57-, 11/14(水) 21:57-
#3<初回放送>11/15(木) 21:57-22:00
<リピート>11/19(月) 24:27-, 11/21(水) 21:57-
#4<初回放送>11/22(木) 21:57-22:00
<リピート>11/26(月) 24:57-, 11/28(水) 21:57-
Official Web
http://sstv.jp/plan_b
http://www.beams.co.jp/special/plan_b/
Instagram
■商品情報
高岩 遼『10』(読み：テン)
発売日：2018年10月17日
品番：UCCJ-2160
＜収録曲＞
01. Black Eyes
02. Strangers In The Night feat. Sho Okamoto (OKAMOTO’S)
03. “10” interlude #1
04. Blame Me
05. “10” interlude #2
06. ROMANTIC
07. “10” interlude #3
08. Ol’ Man River
09. Till I Die (Intro)
10. I’m Gonna Live Till I Die
11. Someday Looking Back Today (Space Neon)
12. Sofa
13. Try Again
14. “10” interlude #4
15. TROUBLE
16. My Blue Heaven
Produced by Yaffle
Mixed by Masahito Komori
Recorded at Red Bull Studios Tokyo
■YouTube：ROMANTICミュージック・ビデオ
■アルバム・リリース記念ライヴ 公演情報
公演名：10
日時：2018年12月12日（水）開場18:15 開演19:00
会場：渋谷CLUB QUATTRO
価格：￥4,000+1D（前売り）
＜チケット一般発売情報＞
一般発売開始日：2018年10月27日（土）10：00～
主催：VINTAGE ROCK std.
企画／制作：高岩 遼、UNIVERSAL MUSIC JAPAN／Bauxite Music wy.／VINTAGE ROCK std.
お問い合わせ：VINTAGE ROCK std.
tel 03-3770-6900 (平日12:00－17:00)
http://www.vintage-rock.com/artists/tr.html
■高岩 遼 プロフィール
1990年8月27日生まれ、岩手県宮古市出身。
平成生まれのヒップホップ・チームSANABAGUN.(サナバガン)、ニュー・サムライ・ロックンロールバンドTHE THROTTLE(ザ・スロットル)のフロントマンとして活躍。2つのバンドと並行して、13人のミュージシャン/アーティストがストリートを舞台にパフォーマンスを行う表現者集団SWINGERZ(スウィンガーズ)の座長としても活動。
2013年から2016年12月までの約3年の間にSANABAGUN.、THE THROTTLE、SWINGERZのプロジェクトで行った路上ライヴの回数は4000回を超える。
2018年2月、New York Times紙発行のモード＆ライフスタイル誌“THE NEW YORK TIMES STYLE MAGAZINE”のなかで“Tokyo’s Rising Musicians” (今、アツい東京のミュージシャン)として紹介される等、音楽とファッションの両面において国外からの注目を集めている。
日本人離れした太く光沢のある声と、路上ライヴで磨いたライヴ・パフォーマンスが魅力。
2018年10月17日、総勢20名以上のミュージシャンを従えてRed Bull Music Studios Tokyoでレコーディングされたソロ名義での待望のデビュー・アルバム『10』がユニバーサル ミュージックよりリリース。