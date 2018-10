高岩 遼が、BEAMS×SPACE SHOWER TVの人気共同プログラム「PLAN B」の11月のピックアップアーティストに決定

2016年7月の放送開始以降、 Suchmosや水曜日のカンパネラ、King Gnuといった新進気鋭のアーティスト達が出演してきたスペースシャワーTVで放送されているBEAMSの提供番組「PLAN B」の11月のピックアップアーティストに、10月17日にユニバーサル ミュージックよりソロ・デビューを果たした高岩 遼が決定した。

「PLAN B」は、音楽を生業とするアーティストと、様々なクリエイターの自由な“創造力”が交差する、予測不能の音楽と映像の実験的プログラム。

SANABAGUN.、THE THROTTLEという2つのバンドのフロントマンにして、表現者集団・SWINGERZの首謀者でもある高岩 遼は、今年10月には、ビッグバンド編成で最新のビートミュージックからジャズスタンダードにまで挑戦したソロ・アルバム『10』(読み:テン)をリリースして孤高のシンガーの重要作として注目が集まっている。

今回、高岩が提出したプランは、『10』のヒット祈願のために海の男たちの“福の神”とも呼ばれる地球最大の魚類・ジンベエザメに会いに行ってそこで唄うこと。高岩 遼とジンベエザメ、という組み合わせにたじろぐスタッフをよそに、高岩は番組スタッフを引き連れ、タイにあるサムイ島へ。果たして高岩は、タイでジンベエザメに出会うことが出来たのか、放送をお楽しみに。

■商品情報

高岩 遼『10』(読み:テン)

発売日:2018年10月17日

品番:UCCJ-2160

CD購入

iTunes

Spotify

<収録曲>

01. Black Eyes

02. Strangers In The Night feat. Sho Okamoto (OKAMOTO’S)

03. “10” interlude #1

04. Blame Me

05. “10” interlude #2

06. ROMANTIC

07. “10” interlude #3

08. Ol’ Man River

09. Till I Die (Intro)

10. I’m Gonna Live Till I Die

11. Someday Looking Back Today (Space Neon)

12. Sofa

13. Try Again

14. “10” interlude #4

15. TROUBLE

16. My Blue Heaven

Produced by Yaffle

Mixed by Masahito Komori

Recorded at Red Bull Studios Tokyo