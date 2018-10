angelaが[全時間的至高]なライヴで全25曲を披露！ベストアルバムを引っさげた日比谷野音公演公式レポ到着！2018年開催のライヴ2公演を収録したBDも発売

2018年10月27日(土)、angelaによるライヴ『angela Live 2018 All Time Best in 日比谷野音』が、日比谷野外大音楽堂にて開催! デビュー曲「明日へのbrilliant road」や「笑顔をみせて」など、3時間に渡って全25曲に及ぶ怒涛のライヴパフォーマンスを披露しました。

会場では、今回の『angela Live 2018 All Time Best in 日比谷野音』、2018年5月19日に河口湖ステラシアターで行われた『angela 15th Anniversary Live』の模様を収録したBlu-ray DISCの発売も発表。

また、オーディオメーカーSkullcandy社とangelaによるコラボヘッドフォンの発売も明らかになりました。

約3,000人のぢぇらっ子たちが歓喜!『angela Live 2018 All Time Best in 日比谷野音』公式レポート到着

10月27日(土)、日比谷野外大音楽堂にて、angelaによる『angela Live 2018 All Time Best in 日比谷野音』が満員ソールドアウトの中、開催された!今回のライヴは、10月24日(水)に発売されたベストアルバム「angelaAll Time Best 2003-2009」と「angela All Time Best 2010-2017」を引っさげてのライヴプログラム。

ステージ袖からサポートバンドメンバー、ダンサーに続いて、東西融合テイストのコンテンポラリーでビビッドな衣裳に身を包んだangelaのふたりが姿を現し、この日を待ちかねていた“ぢぇらっ子(=angela ファン)”たちの大きな拍手と歓声の中、デビュー曲「明日へのbrilliant road」を熱唱。ベストアルバムを引っさげてのライヴに相応しい幕開けとなった。

中盤で今回のライヴロゴにピッタリなネオンカラーのチャイナ服衣裳にチェンジし、「in your arms」ではatsukoがダンサーを交えて色気のあるダンスを披露。そしてキングレコード所属前にかつての"デビュー曲"であった「memories」のカップリングに収録されていた「笑顔をみせて」を歌唱。

「この曲は路上ライヴで毎回、歌ってた。この曲を歌うと人が立ち止ってくれて…(KATSU)」、「(路上ライヴの事とか)色んなことを思い出しながら歌いました!(atsuko)」とふたりの様々な想いの詰まった楽曲であることをぢぇらっ子たちに伝えた。

ライヴ終盤では、現在公開中の劇場アニメーション「K SEVEN STORIES」Episode 4「Lost Small World ~檻の向こうに~」を初披露。KATSU がアコースティックギターに持ち替え、いつもとは一味違った旋律を奏でた。尚、この曲は11 月28 日(水)に発売される、「K SEVEN STORIES」エンディング主題歌を全曲収録したミニアルバムに収録されるのでぜひチェックしてほしい。

そして「KINGS」ではサビの振付だけでなく、会場全員が一体となってのウェーブや大ジャンプで会場のボルテージがぐんぐん上昇し、最高潮に達した瞬間、金テープが宙を舞った。そこには「今までもこれからもangela はぢぇらっ子とともに!! atsuko / All Time!! へこたれんじゃねぇぞ!! by KATSU」と、angela からファンへの手書きメッセージがプリントされていた。

ライヴ本編が終了し、アンコールコーナーではangela、ダンサーだけでなく、サポートバンドメンバーやライヴスタッフまでもが仮装し、ステージに上がり「That’s Halloween」を披露。そしてアンコールラストの「Shangri-La」では一際大きな歓声が渦巻き、日比谷野外大音楽堂にぢぇらっ子たちの合唱が響き渡たり、ライヴは幕を閉じた。

ライヴ中のMC では、今回の日比谷野外大音楽堂にて行われた『angela Live 2018 All Time Best in 日比谷野音』と、2018 年5 月19 日(土)に河口湖ステラシアターにて行われた『angela 15th Anniversary Live』のライヴの模様を収録したBlu-ray DISC の発売が決定したことを発表し、ぢぇらっ子たちから歓喜の声が!

ノンストップ3時間、25 曲の怒涛のライヴパフォーマンスは、日比谷野外大音楽堂に集まった約3,000 人のぢぇらっ子たちにとって、まさに[全時間的至高]となったであろう。デビューから15 周年、「まだまだ、ぢぇらっ子と一緒に brilliant road を歩んでいきたいです!」というatsuko の言葉通り、これからもangela の歩んでいく未来を一緒に創りあげてほしい。

● SET LIST

1 明日へのbrilliant road

TVアニメ『宇宙のステルヴィア』OPテーマ

2 シドニア

TVアニメ『シドニアの騎士』OPテーマ

3 全力☆Summer!

TVアニメ『アホガール』OPテーマ

4 Beautiful fighter

TVアニメ『屍姫 赫』『屍姫 玄』OPテーマ

5 ANGEL

TVアニメ『COPPELION』OPテーマ

6 Spiral

TVアニメ『アスラクライン』OPテーマ

7 gravitation

TVアニメ『ヒロイック・エイジ』OPテーマ

8 僕じゃない

TVアニメ『革命機ヴァルヴレイヴ』EDテーマ

9 The end the world

TVアニメ『宇宙のステルヴィア』後期EDテーマ

10 オルタナティヴ

TVアニメ『アスラクライン2』OPテーマ

11 蒼穹

劇場アニメ『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』主題歌

12 接触

※Inst

13 in your arms

TVドラマ『ヴァンパイアホスト』OPテーマ

14 キラキラ-go-round

劇場版『モーレツ宇宙海賊ABYSS OF HYPERSPACE-亜空の深淵-』 主題歌セルフカバー

15 愛すること

TVアニメ『蒼穹のファフナー EXODUS』第17話EDテーマ

16 笑顔をみせて

17 未来とゆう名の答え

TVアニメ『JINKI:EXTEND』EDテーマ

18 蒼い春

TVアニメ『生徒会役員共』EDテーマ

19 騎士行進曲

TVアニメ『シドニアの騎士 第九惑星戦役』OPテーマ

20 Lost Small World~檻の向こうに~

劇場アニメーション『K SEVEN STORIES Episode 4 Lost Small World ~檻の向こうに~』ED主題歌

21 KINGS

TVアニメ『K』OPテーマ

22 SURVIVE!

劇場アニメーション『K SEVEN STORIES』OP主題歌

23 Thatʼs Halloween

24 DEAD OR ALIVE

TVアニメ『蒼穹のファフナー EXODUS』第2クールOPテーマ

25 Shangri-La

TVアニメ『蒼穹のファフナー』OPテーマ

2018年に開催された2つのライヴのBlu-rey DISCが発売決定!

2018年10月27日(土)に日比谷野外大音楽堂にて行われた『angela Live 2018 All Time Best in 日比谷野音』と、2018年5月19日(土)に河口湖ステラシアターにて行われた『angela 15th Anniversary Live』のライヴの模様を収録したBlu-ray DISCの発売が決定しました。

Skullcandy×angela コラボヘッドフォン発売決定!

オーディオメーカーSkullcandy社とangelaによるコラボヘッドフォンが完成。Skullcandyのヘッドフォン最新モデル“VENUE NOISE CANCELING HEADPHONE”を採用。

Bluetooth対応かつノイズキャンセリング機能を搭載した高い機能性に加え、クールでスタイリッシュなオリジナルコラボデザインは、普段使いに適したヘッドフォンとなります。こちらの商品は、この機会でしか手に入らない、限定受注生産商品!

【商品詳細】

商品名:Skullcandy×angela VENUE NOISE CANCELING HEADPHONE [キンクリ堂限定 受注生産商品]

販売価格:¥23,000+税

商品内容:

・Skullcandy 社 VENUE NOISE CANCELING HEADPHONE (Black)

・オリジナルスリーヴ&ステッカー付き

ご予約受付期間:2018 年10 月29 日(月)17:00~2018 年11 月22 日(木)正午12:00

※商品の詳細はこちらのサイトにてご確認ください:キンクリ堂公式HP http://kinkurido.jp

CD、出演、イベント情報

● リリース情報

・angela デビュー15 周年を記念したオールタイムベストアルバム 発売中!

「angela All Time Best 2003-2009」(CD×2) KICS-3755~6 価格¥3,300+税

【アルバム】angela/angela All Time Best 2003-2009

「angela All Time Best 2010-2017」(CD×2) KICS-3757~8 価格¥3,300+税

【アルバム】angela/angela All Time Best 2010-2017

・劇場アニメーション「K SEVEN STORIES」ED 主題歌ミニアルバム 11 月28 日(水)発売

タイトル未定(CD+BD) KIZC-464~5 価格¥2,800+税

● イベント情報

「angela All Time Best」発売記念イベント

概要:

「angela All Time Best 2003-2009」&「angela All Time Best 2010-2017」の発売を記念して大阪と東京の2か所にてイベントの開催が決定! トークパートに加えて、アナザーDIY ジャケット用ステッカーお渡し会(ご希望の方にはメンバーが直接ケースにお貼りします)を実施致します。

【大阪】

日時:2018 年11 月18 日(日) 18:00 スタート(17:30 開場)

場所:animate O.N.SQUARE

内容:トーク&アナザーDIY ジャケット用ステッカーお渡し会

【東京】

日時:2018 年11 月25 日(日)

12:00 スタート(11:30 開場)<アニメイト回>

14:30 スタート(14:00 開場)<ゲーマーズ・TSUTAYA・キンクリ堂回>

場所:都内某所

内容:トーク&アナザーDIY ジャケット用ステッカーお渡し

応募・参加方法:

対象店舗にて対象商品をいずれか1 枚ご購入頂きましたお客様に先着(予約者優先)で、イベント参加応募券を1 枚差し上げます。ご応募頂いた方の中から抽選でイベントにご招待致します。

応募締切:2018 年10 月31 日(水)

● angela ベストアルバム「DIY ジャケットコンテスト」情報

angela15周年ベストアルバム「angela All Time Best 2003-2009」「angela All Time Best 2010-2017」の初回製造分“DIY ジャケット仕様”ということで、「DIY ジャケットコンテスト」を開催中!

それぞれの賞に選出された方はキング・アミューズメント・クリエイティブ内angela 公式HPにて発表、オリジナル賞状をプレゼント。

応募期間:10 月24 日(水)10:00~11 月5 日(月)24:00 まで

● レギュラー情報

・RADIO

東海ラジオ放送 angela の『sparking! talking! show!!』

東海ラジオ放送 ラジオ関西 土曜日22 時30 分~

・TV

tvk「ミュートマ2」内『angela のカラオケルームへようこそ』

tvk(テレビ神奈川)「ミュートマ2」

10 月10 日、24 日、11 月7 日、21 日、12 月5 日、19 日(水)24:00~予定

※12 月19 日(水)まで期間限定レギュラー

公式サイト:http://www.tvk-yokohama.com/mutoma2/

● angela PROFILE

ヴォーカルのatsuko、ギター&アレンジのKATSUから成るユニット。2003年に「明日への brilliant road」(TV アニメ「宇宙のステルヴィア」オープニングテーマ)でメジャーデビューし、以降「蒼穹のファフナー」「K」「シドニアの騎士」など数々の人気アニメ作品の主題歌を担当している。

リリース作品は、オリコン上位を獲得している実力派アーティスト。国内のみならず海外イベントへも多数出演しており、過去にアメリカ、フランス、シンガポール、タイ、カナダ、ドイツ、マレーシアと全世界の大型アニメコンベンションへ参加し、世界中のアニソンファンの支持を得ている。2017年3月には自身初となる日本武道館ワンマン公演を開催した。2018年5月にてデビュー15周年を迎えた。

