秋アニメ『あかねさす少女』第5話の場面カット＆あらすじ公開！　絶体絶命の明日架たちラヂ研メンバー、みあは本当のヒーローになれるのか……!?

シナリオ原案をゲーム『Ever17 -the out of infinity-』の打越鋼太郎氏、メインテーマ作曲を『ロマンシング サ・ガ』シリーズの伊藤賢治氏が担当し、テレビアニメシリーズとスマートフォンゲームからなるオリジナル作品『あかねさす少女』。

アニマックス、TOKYO MXほかにて、2018年10月29日より放送が開始する第5話「ヒーローの条件」の場面カット、あらすじが公開となりましたのでご紹介します。

みあのジレンマを和らげてくれた、明日架をはじめとするラヂ研メンバーたち。そんな彼女らの絶体絶命に、みあは「自分なりの正義」を見つめ直す。

第5話「ヒーローの条件」

「かわいいものが好きな自分」と、そうじゃないと思う自分。いつの頃からか、ふたつの感情が同居していたというみあ。そんなジレンマを和らげてくれたのは、かつて「ヒーローにならない?」とラヂ研に迎え入れてくれた明日架たちだった。

そんな思い出を振り返っていた彼女のもとに、銀行強盗の知らせが届く。追い詰めたその先にいたのは……なんと明日架たちだった。裁判にかけられ、お互いに決闘することとなった明日架たち。絶体絶命の彼女らの状況に、みあは「自分なりの正義」を見つめ直す。

彼女は本当のヒーローになれるのか?

テレビアニメ『あかねさす少女』作品情報● 放送情報

TOKYO MX:2018年10月1日(月)22:30~

読売テレビ:2018年10月1日(月)26:29~

BS/CSアニマックス:2018年10月1日(月)19:30~

アニマックス on PlayStation:2018年10月1日(月)19:30~ ほか

● 配信情報

abemaTV、Netflixでのアニメ配信が決定!

abemaTV /10月1日(月)23:00~

Netflix /10月1日(月)24:00~

● イントロダクション

2018年、10月。ある地方都市に住む少女たちが、とある儀式を行っていた。

彼女たちは「鉱石ラヂオ研究会」。明るさが取り柄の女の子、土宮明日架が同じ高校に通う友人たちと立ち上げたサークルだ。

その儀式は都市伝説めいたものでしかなかった。…しかし、いくつもの条件が偶然重なり、遊びは遊びでは済まない事態となる――。

● メインスタッフ

シナリオ原案:打越鋼太郎(『Ever17 -the out of infinity-』)

キャラクター原案:桂正和(『ZETMAN』)

コンセプトアーティスト・キャラクター原案:浅田弘幸(『テガミバチ』)

メインテーマ作曲:伊藤賢治(『ロマンシング サ・ガ』シリーズ、『パズル&ドラゴンズ』)

音楽プロデューサー:Ryu☆(『BEMANI』シリーズ)

● アニメメインキャスト

土宮明日架:黒沢ともよ

灯中優:Lynn

みあ・シルバーストーン:東山奈央

七瀬奈々:小清水亜美

森須クロエ:井上麻里奈

橘田蔵人:平川大輔

谷治雄大:山口太郎

千波トモヤ:河西健吾

迫間仁:大塚明夫

氷石紗呂:勝生真沙子

ホワイトゴート:宮本充

月見里真結希:楠木ともり

桜賀輝:河瀬茉希

松朱子:鈴代紗弓

大久保大地:久保田梨沙

アニー真楠田:久保ユリカ

土宮今日平:桑島法子

虻田四億:清川元夢

● 音楽情報

◆オープニングテーマ:『ソラネタリウム』

歌:MICHI

10月24日(水) 発売

【主題歌】TV あかねさす少女 OP「ソラネタリウム」/MICHI 通常盤

【主題歌】TV あかねさす少女 OP「ソラネタリウム」/MICHI 初回限定盤

◆エンディングテーマ:『壊れかけのRadio』

歌:和島あみ

10月24日(水) 発売

【主題歌】TV あかねさす少女 ED「壊れかけのRadio」/和島あみ 初回生産限定盤

