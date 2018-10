戦略系MMORPG『乱世コンクエスト』事前登録受付開始!豪華アイテムがもらえるキャンペーン開催中

CTWは新作HTML5ゲーム『乱世コンクエスト』の事前登録受付を、本日10月29日より開始しました。

以下、リリースより引用

◆新作HTML5ゲーム『乱世コンクエスト』とは 本作は今話題の次世代HTMLの標準「HTML5」を用いて開発されたゲームとなっており、インターネットの環境さえあればPC・スマートフォン・タブレットなど端末問わずに同じキャラクターでプレイすることが可能です。 また、従来のアプリゲームとは異なり、ダウンロードも不要でゲーム開始URLをタップすればすぐに遊ぶことができるので、読み込み時間のストレスを感じることなく楽しむことができます。 ■事前登録 現在事前登録を以下の方法で受け付けております。 公式Twitter:https://twitter.com/rns_conquest (フォローで事前登録)

G123事前登録フォーム:https://g123.jp/bbs/17/thread/1090

予約トップ10:https://yoyaku-top10.jp/u/a/MjczOTg (iOSのみ対応) ◆予約特典内容 事前登録の人数に応じて、ゲーム内で使用できる豪華アイテムをプレゼント致します。 ▼プレゼント内容 5千人:黄金x100 銅貨x50万 武将Expx10万

1万人:黄金x200 召集令x5 宝探令x5

1万5千人:黄金x300 銅貨120万 武将Expx20万

2万人:黄金x400 黄色英雄箱x2 黄色装備箱x2

3万人:黄金x500 銅貨x180万 武将Expx50万 ◆『乱世コンクエスト』紹介 ●三国志を舞台に繰り広げる戦略系MMORPG 戦略を駆使して乱世統一!広大な土地を駆け巡れ!権謀術数を張り巡らせ、新たな歴史を築き上げよう!三国の戦場と名将達があなたの策略を待っている! ●武将の育成で差をつけろ! 登場する武将達は皆見たことないほど個性豊か!装備・紋章・宝石等々育成要素満載!それぞれ上手く強化することで、他の人には真似できない、あなただけの武将を育てよう! ●配置を活かして戦略をたてよう! 武将や布陣の数だけ戦略がある!ただキャラを強化するだけが勝負ではない!?猛攻を仕掛けるも守りに徹するもよし、武将配置が勝敗を大きく左右する!相手や戦場にあわせた戦略で勝利への道を切り開こう。キャラの活躍の可能性は、あなた次第で無限大!! ●三国をじっくり遊び尽くす豊富な遊び方! プレイヤーを集めて最強の軍団を結成し、サーバーを越えてバトルができる!軍団同士の手に汗握る戦いもこのゲームの奥深い魅力のひとつ。他にも、闘技場や世界BOSS討伐も用意しているので、一人でも複数でも楽しめる!あなたの軍団の勝利の旗を戦地に掲げよう! ●目指すは三国全制覇! 三国志・歴史好きにはたまらない、荊州・徐州・エン州…お馴染みの戦場を駆け抜けよう!数多の猛将を率いて三国志の舞台となったあの戦場を塗りつぶしていこう。三国全土の地図を見るだけでワクワクすること間違いなし。三国全制覇も夢じゃない!? ▼こんな方にオススメ! 歴史、三国志のキャラが好き!

単調なゲームよりも策略を練るゲームがしたい!

時間はかけられないので操作やプレイは簡単な方がいい!

布陣や戦略を考えて戦うゲームが好き!

GVGのような白熱するオンライン対戦が好き! ※画面は開発中のものです。 ■『乱世コンクエスト』 ジャンル:戦略系MMORPG 価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制) 公式Twitter: https://twitter.com/rns_conquest G123公式ページ: https://g123.jp/game/14

Copyright (C) CTW, INC. All rights reserved.

