なお、「ジャストコーズ4」日本語版はCERO:Zに決定。ゲーム内の表現は海外版と同一の内容となり、ゲーム仕様、表現等に変更箇所はないという。ただし、海外版、日本語版ともに開発中のため、最終的に差異が発生する可能性もあるため、その際は公式サイトやTwitterなどで速やかに発表するとのことだ。

また、対応音声言語は以下の通り。

PS4版/Xbox One版:「日本語/英語」

Windows版:「日本語/英語/他」

■ゲームシステム紹介映像公開

オブジェクト同士を引っ張る「リトラクター」、オブジェクトに推進力を与える「ブースター」や浮力を与える「エアリフター」などのグラップリングフックの機構を紹介した映像と「竜巻や吹雪、雷」といったゲームプレイに様々な影響を与える気候変化を紹介した映像を公開しております。

JUST CAUSE 4 (C) 2018 Square Enix Ltd. All rights reserved.Developed by Avalanche Studios AB (Fatalist Production AB).JUST CAUSE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. AVALANCHE and the AVALANCHE logo are trademarks of Fatalist Entertainment AB.All other trademarks are the property of their respective owners.