【新作ドラマ先取レビュー】『スナッチ・ザ・シリーズ』の見どころを徹底紹介します！

いよいよ11月10日(土)よりAXNジャパンにて日本放送がスタートするドラマ『スナッチ・ザ・シリーズ』。ガイ・リッチー監督の名作映画『スナッチ』をドラマ化した本作の見どころを、一足早くみなさまにお届けしようと思います!

ソニー・ピクチャーズが運営する動画配信サービス「Sony Crackle」のオリジナル・シリーズとして、’17年3月より全米での配信がスタートした『スナッチ・ザ・シリーズ』。ガイ・リッチー監督によるオリジナル版のスピリットはそのままに、ストーリーやキャストを大胆に刷新した内容は痛快かつ新鮮で、既にシーズン2も配信されるほどの大好評を博しました。

CULVER CITY, CA - MARCH 09: (L-R) Actors Rupert Grint, Lucien Laviscount, Phoebe Dynevor, Luke Pasqualino, Dougray Scott and Tamer Hassan attend the premiere of 'Snatch' at Arclight Cinemas Culver City on March 9, 2017 in Culver City, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

今回の主人公はロンドンの下町でケチな犯罪を繰り返す不良トリオ。そんな彼らが偶然にも大量の金塊を盗んでしまったことから、ギャングやマフィア、殺し屋、汚職警官などが入り乱れる大騒動に巻き込まれてしまいます。裏社会を舞台にしたクセモノたちによるクレイジーな犯罪アクションとしての面白さに加えて、今回は迷える若者たちの友情や家族の絆、危険なロマンスを盛り込んだ青春ドラマとしても秀逸な仕上がり。そんな本作の見どころを詳しく解説する前に、オリジナル版『スナッチ』の内容を振り返ってみましょう。

<映画『スナッチ』とは?>

長編処女作『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』(’98)のスマッシュ・ヒットで一躍注目されたガイ・リッチー監督の、待望の監督作第2弾として’00年に劇場公開されて前作を大きく上回る大ヒットを記録した『スナッチ』。大粒ダイヤを巡って裏社会のクセモノたちが繰り広げるドタバタの群像劇を、エッジの効いたスタイリッシュなカメラワークと、スピード感溢れるポップな演出で軽快に描いていくクライム・アクション。リッチー監督の斬新な才能にほれ込んだブラッド・ピットが、破格のギャラでオファーを引き受けたことでも話題となりました。

ベルギーのアントワープでダイヤ商を襲撃するラビ(ユダヤ教の学者)に紛争した強盗団。86カラットの巨大ダイヤモンドを強奪したリーダーのフランキー(ベニチオ・デル・トロ)は、ボスであるマフィアのアヴィー(デニス・ファリーナ)が待つニューヨークへ戻る前に、一緒に盗んだ小さなダイヤをアヴィーの従兄弟ダグが営む宝石店で換金するためロンドンへ立ち寄ります。そこで待ち構えていたのが、裏情報で巨大ダイヤの存在を知ったロシア人の武器商ボリス。彼はギャンブル癖のあるフランキーを裏ボクシングの試合に誘い、場末の質屋を経営するチンピラ、ソル(レニー・ジェームズ)の一味に強盗を装ってボクシング会場に現れたフランキーから巨大ダイヤを奪うよう指示します。

一方、ロンドンで裏ボクシングのプロモーターを営んでいるターキッシュ(ジェイソン・ステイサム)と弟分トミー(スティーヴン・グレアム)。2人は裏切り者を殺して豚の餌にすることで有名な犯罪組織のボス、ブリック・トップ(アラン・フォード)と組み、八百長試合で一儲けを企みます。ところが、頼みの綱だったボクサーのゴージャス・ジョージが、パイキーと呼ばれるジプシー集団の若者ミッキー(ブラッド・ピット)に殴り倒されて入院する事態に。そこで、ターキッシュは急遽ミッキーを代役に立てて試合に出すのですが、第4ラウンドで負けなくてはいけないところを、ミッキーは初っ端で相手をノックアウトしてKO勝ちしてしまう。これでターキッシュとトミーは絶体絶命の窮地に立たされます。しかも、その試合の最中にソルの一味が強盗に入ってフランキーを誘拐。かくして、86カラットの巨大ダイヤの争奪戦を軸に、ギャングやマフィアやチンピラが入り乱れて大騒動を繰り広げていくことになるわけです。

<『スナッチ・ザ・シリーズ』の見どころ>

そして、今回新たに登場するドラマ『スナッチ・ザ・シリーズ』。まずはそのストーリーを駆け足でご紹介しましょう。

舞台は映画版と同じロンドンの裏社会。主人公は密造酒や偽ブランド品を売りさばく若い詐欺師アルバート(ルーク・パスクァリーノ)、犯罪の世界に憧れる名門貴族の御曹司チャーリー(ルパート・グリント)、そして腕っぷしの強い裏ボクシング選手ビリー(ルシアン・ラヴィスカウント)の親友トリオ。伝説的な大物強盗犯である父親ヴィック(ダグレイ・スコット)が15年前に逮捕されて以来、商店街で小さな花屋を営む母親リリー(ジュリエット・オーブリー)に育てられたアルバートは、仲間のチャーリーやビリーと組んで立身出世を夢見るものの上手くいかず。ギャングから借りた金の返済時期が迫ったことから、裏ボクシングの八百長試合で一獲千金を狙う。ところが、第4ラウンドで負けるべきところをビリーが相手を倒してしまったせいで窮地に陥ります。

そんな彼らの前に現れたのが、キューバ系マフィアのボス、サニー・カスティーヨ(エド・ベストウィック)の愛人ロッティ(フィービー・ディネヴァー)。サニーが経営するナイトクラブを取り仕切っているロッティですが、常日頃から自分の取り分が少ないことに不満を抱いており、たまたま知り合ったアルバートたちに店の売上金の強奪計画を持ち掛けます。その分け前で借金が軽くチャラになる。そう考えたアルバートはロッティの申し出を引き受けるのですが、しかし彼女から予め聞いていた場所と時間に、同時に2つの現金輸送車が通りかかってしまいます。どちらが目当ての車なのか分からない。当てずっぽうで片方の輸送車を襲撃したアルバートたちですが、そこに積まれていたのは現金ではなく大量の金塊。しかも、それがいわく付きの代物だったことから、アルバートたちは次々と絶体絶命のピンチに見舞われていくこととなります。

というわけで、映画版は86カラットの大粒ダイヤを巡る裏社会のドタバタ劇でしたが、こちらのドラマ版は金塊の山を巡って若者たちが裏社会の攻防に巻き込まれてしまう。登場人物の設定やストーリーはドラマ版独自に刷新されていますが、基本的な構造は映画版をしっかり踏襲しています。それ以外にも、第4ラウンドで負けなくてはいけない裏ボクシングの八百長試合、ダイヤモンドを売りさばくためアメリカからロンドンへやって来るラビ姿のユダヤ人ギャング、金塊を売りさばくために協力するパイキー集団など、映画版へのオマージュとも言うべき要素が盛りだくさんです。「裏切ったら豚の餌にする」なんてセリフにもニンマリ。アクション満載のスピーディでアップテンポな展開、ユーモアを散りばめたお洒落でスタイリッシュな演出など、作品全体の雰囲気もガイ・リッチー監督のDNAを受け継いでいる。映画版のファンも十分に納得できる仕上がりだと言えるでしょう。

NEW YORK, NY - MARCH 13: Luke Pasqualino, Alex De Rakoff and Rupert Grint appear to promote 'Snatch' during the BUILD Series at Build Studio on March 13, 2017 in New York City. (Photo by Donna Ward/Getty Images)

また、映画版ではジェイソン・ステイサム演じるターキッシュを狂言回しにしつつ、特定の主人公が存在しない複雑な群像劇の様相を呈していましたが、ドラマ版ではアルバートとチャーリー、ビリーの3人を軸にして多彩な人物が入り乱れるという形式をとっているため、映画版よりもはるかに人間関係が分かりやすくスッキリしているという印象です。そして、その3人の友情物語もドラマ版の大きな見どころ。犯罪王である父親の名声を超えようともがき苦しむアルバート、働かずとも暮らせる貴族の身分に反発するチャーリー、中途半端でうだつの上がらない生活に辟易しているビリー。まだ何者でもない未熟な若者たちが、お互いに力を合わせて困難に立ち向かうことで絆を深め、人間として成長していく姿を描いた青春ドラマとしても抜群に面白いんですね。

CULVER CITY, CA - MARCH 09: (L-R) Actors Rupert Grint, Lucien Laviscount, Phoebe Dynevor and Luke Pasqualino attend premiere screening of Crackle's 'Snatch' at Arclight Cinemas Culver City on March 9, 2017 in Culver City, California. (Photo by Barry King/Getty Images)

さらに、自分や母親に苦労をかけた父親に対するアルバートの複雑な想い、妻や息子を愛しながらも天職である強盗稼業をやめられない父親ヴィックの迷い、そんな夫に呆れながらも一途に愛し、同時に息子の行く末を案ずる母親リリーの苦悩を描いた家族ドラマとしても胸を揺さぶられるものがあります。天涯孤独なビリーに自分自身を重ねて思いを寄せていくロッティ、金塊を売りさばくために協力する頭脳明晰な盗品商クロエ(ステファニー・レオニダス)に惹かれながらも本心を打ち明けられないチャーリーと、微笑ましくもささやかなロマンスにも要注目。そんな彼らが金塊を狙う汚職警官や警察の特捜チーム、マフィアや殺し屋などをいかに出し抜き、この一獲千金のチャンスをものにできるのか。最後の最後まで目が離せない痛快な作品になっています。

LOS ANGELES, CA - MARCH 07: (L-R) Actors Rupert Grint, Luke Pasqualino, Phoebe Dynevor and Lucien Laviscount attend SAG-AFTRA Foundation's Conversations with 'Snatch' at SAG-AFTRA Foundation Screening Room on March 7, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Vincent Sandoval/Getty Images)

最後は注目のキャストについて。アルバート役のルーク・パスクァリーノは、ドラマ『マスケティアーズ/パリの四銃士』(‘14~’16)のダルタニアン役で注目された28歳の若手俳優。南イタリアの血を引くエキゾチックな顔立ちと繊細な個性が魅力の美青年で、これからの活躍が大いに期待されます。チャーリー役には映画『ハリー・ポッター』シリーズのロン役で親しまれたルパート・グリント。本作では製作総指揮にも携わっています。ワルに憧れるものの根っからのお坊ちゃん育ち。周りに一目置かれようと頑張るのですが、天然ボケゆえにいつもヘマばかりやらかして足を引っ張ってしまう。そんなチャーリーの愛すべきトラブルメーカーぶり、そして自分の不甲斐なさに苛立つ内面の葛藤をルパートが生き生きと演じています。そして、ビリー役には子役時代からイギリスのテレビで活躍するルシアン・ラヴィスカウント。こちらも、複雑な生い立ちゆえに孤独を抱えたタフな若者の苦悩を演じて説得力があります。

さらに、アルバートの父親ヴィックには、映画『ミッション:インポッシブル2』(’00)や『ダーク・ウォーター』(’05)でお馴染みのベテラン、ダグレイ・スコット。母親リリーを演じるイギリスのテレビ女優ジュリエット・オーブリーの逞しい肝っ玉母さんぶりにも惚れ惚れとします。また、キューバ系マフィアのサニー役として、ドラマ『ゴシップ・ガール』(‘07~’12)のチャック役で人気を集めたエド・ベストウィックが出演していることも、海外ドラマファンには見逃せないポイントでしょう。とにもかくにも、映画版ファンはもちろんのこと、オリジナルを見たことがない視聴者でも存分に楽しめるドラマだと思います。

スナッチ・ザ・シリーズ(全10話)

字幕版:11月10日(土)深夜0:00am スタート 毎週土曜深夜 0:00am~

スナッチ・ザ・シリーズ | AXNジャパン

番組公式サイト