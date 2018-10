10月29日メンテナンス後より復刻スペシャルダンジョン「箱の中の道化師」が開始された。今回のダンジョンでは、新たに「マリオネット」と「エステル」が登場する。

■ダンジョンに挑み、限定カードを手に入れよう!

本ダンジョンにはボスとして、「マリオネット」や「エステル」が新登場!クリアした際に手に入る「オモチャP」を貯めると、SS+レア「ミーグル」やSSレア「サプライズ」、Sレア「ベイブちゃん」「バルーンダイナソー」「わんぱくジョリー」と交換ができます。Sレアはダンジョンクリア後に出現する宝箱からも手に入ることがあります。

※交換期間は2018年10月29日(月)メンテナンス後~11月18日(日)23:59までです。

「マリオネット」

「エステル」

SSS+レア「ミーグル」

SSレア「サプライズ」

Sレア「ベイブちゃん」

Sレア「バルーンダイナソー」

Sレア「わんぱくジョリー」

■新たな限定子分カードを手に入れよう!

ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに限定子分カード「道化師のオモチャ箱」が手に入ることがあります。限定子分カードは、複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。このダンジョンでしか手に入らない限定カードの獲得を目指しましょう。

SS+レア「道化師のオモチャ箱」

■新限定強化素材「キューピッド人形」でモンスターを強化しよう!

「オモチャP」を使い、素材ガチャを回すと、新限定強化素材「キューピッド人形」を手に入れることができます。「キューピッド人形」は経験値がアップするだけでなく、一部のスキルレベル上昇確率もアップします。

開催期間

10月29日メンテナンス後~11月12日11時59分

