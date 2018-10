そろそろハロウィン。とはいえ、週末に開催されているイベントが多かったようですね。

そもそも「秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す」行事だったわけですが、現在は、コスプレを楽しむイベントも増えてきていますね。足立梨花さんもUSJでハロウィンイベントを満喫していました。

かわいいコスプレをインスタに投稿していたタレントのりゅうちぇるさんや、モデルの藤田ニコルさんも、絶賛のコメントが寄せられています。

■カップケーキりゅうちぇる

27日、タレントのりゅうちぇるさんがインスタに投稿したのは「カップケーキ」に変身した姿。

View this post on Instagram

今日は 大分でHALLOWEEN EVENT!! ということで今日はカップケーキになりました 😘💕🎶🌈✨明日の長崎ハウステンボスではまた違う変装するよん!!! . Stylist @e____p . Hair @7.style

A post shared by ℙ𝕣𝕚𝕟𝕔𝕖 ℝ𝕪𝕦𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝(@ryuzi33world929) on Oct 27, 2018 at 4:12am PDT

大分で行われたイベントに参加していた様子。「かわいい~!」「妖精みたい」とかわいい衣装とメイクに大絶賛のコメントが寄せられていました。

■イケメンホラーに変身

かと思えば、翌日には「今日は長崎ハウステンボスでのイベント」と「かわいい」とは程遠いホラーな姿に扮した1枚を更新。

View this post on Instagram

"BLONDE DEVIL"😈❤️😈 . Stylist @e____p . Hairset @7.style

A post shared by ℙ𝕣𝕚𝕟𝕔𝕖 ℝ𝕪𝕦𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝(@ryuzi33world929) on Oct 28, 2018 at 3:47am PDT

「怖い! でもイケメン!」「かわいいもホラーも似合いすぎ!」と反響の声も。カップケーキもホラーも、りゅうちぇるさんのメイクに関しては、りゅうちぇるさんのメイク専用アカウントをチェック!

■コスプレの定番・ナース姿に

28日、にこるんはツイッターで「王道なやつやってしまった」、インスタには「王道とはこゆことや」と投稿したのは、ナースのコスプレ姿。

View this post on Instagram

王道とはこゆことや。

A post shared by 藤田ニコル(@2525nicole2) on Oct 27, 2018 at 5:41am PDT

「おうちでハロウィンしたよ」とあるように、仕事の空き時間にハロウィン撮影を楽しんだ様子。

■「心拍数上がっちゃう」「診察お願いします!」

ブルーのストライプにピンクのアクセントカラーが入ったナース姿に、おもちゃの聴診器を持った写真を投稿したインスタには、12万件を超えた「いいね!」が押され、歓喜の声も上がっています。

「こんなナースに聴診器あてられたら、心拍数上がっちゃうね~」

「最近、きれいなお姉さんになってきたなぁ~と思ってたけど、こういうかわいいの、やっぱり好き~!」

「診察おねがいします! かわいいにこるんナースがいるなら喜んで病院行く!」

最近大人っぽい魅力を増してきたと評判のにこるん。かわいい姿もやっぱりにこるんの魅力が溢れていますね~。

31日のハロウィン当日まで様々なところでイベントが開催予定です。りゅうちぇるさんやにこるんのメイクやファッションを取り入れてみては? くれぐれもマナーを守ったイベントを楽しみましょう!

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)