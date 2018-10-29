「スプラトゥーン2ｘサンリオキャラクターズ」第二弾フェアが11月10日より開催─テンタクルズの新グッズをお披露目！

キデイランドはニンテンドースイッチ『スプラトゥーン2』と「サンリオキャラクターズ」をモチーフとしたグッズを、11月10日から全国20店舗のフェアにて販売開始します。
第二弾は、新たに「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「タキシードサム」「けろけろけろっぴ」、4キャラのコラボ商品が初登場する他、11月12日（月）よりテンタクルズ限定アートの商品（法人限定で販売※サンリオピューロランドで11月10日（土）より先行販売。）もお披露目します。
◇お買上げ特典
11月10日（土）からフェア開催店舗にて、「スプラトゥーン2×サンリオキャラクターズ」商品を1,500円（税込以上お買上げ毎に「オリジナルコースター全8種（非売品）」をプレゼント。
コースターは全部で8種類、ランダムでお渡しいたします。
※無くなり次第終了。
※柄は選べませんのでご了承ください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
＜フェア開催店舗＞20店舗
原宿店、大阪梅田店、池袋サンシャインシティ店、吉祥寺店、二子玉川店、港北ニュータウン店、新越谷店、埼玉羽生店、ららぽーと富士見店、浦和美園店、宇都宮店、ららぽーと湘南平塚店、沼津店、上小田井店、四條畷店、ららぽーとEXPOCITY店、神戸店、三宮店（11/1オープン）ピオレ姫路店、福岡パルコ店
◇キデイランド限定商品
スクエアポーチ1,500円+税
ビッグトートバッグ3,900円+税
◇新商品◇（一部抜粋）
Tシャツ2種各3,000円＋税M/L/XL
（ヒメ×ハローキティ/イイダ×ハローキティ）
イカぬいぐるみS8種/L8種
各S・・2,500円＋税/各L・・4,000円＋税
（イカアイコン1/イカアイコン2）
※下記商品は11/12（月）より販売。サンリオピューロランドでは11月10日（土）より先行販売。
A4クリアファイル テンタクルズ
400円＋税
アクリルキーホルダー テンタクルズ
800円+税
(C)2017 Nintendo
(C)'76, '79, '88, '89, '93, '96, '01,'18 SANRIO APPR.NO.S592830
Nintendo Switch は任天堂の商標です。
histrica_alice