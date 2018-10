■コラボイベント討伐戦「アヴァロンでセッションGO!」開催!「感情の煌き 轟雷(CV: 佳穂成美)」がもらえる!

コラボイベント「アヴァロンでセッション GO!」を開催中です。このイベントクエストでは「フレームアームズ・ガール」の「轟雷」「轟雷改」「アーキテクト」がバトル相手として登場します!最初のエピソードを閲覧することで★4ドール「感情の煌き 轟雷」が獲得可能!難関クエストを攻略して、報酬を手に入れましょう!

※コラボイベントの遊び方はゲーム内でご確認ください。

報酬ドール

イベントクエスト最初のエピソード閲覧で「感情の煌き 轟雷」が必ず獲得可能です

ドライブバースト

【RB キャノン】巨大なレーザーを放つ

アクションアビリティ

【滑腔砲】敵に向かって砲撃を⾏う。HIT時、45%の確率でヒートを付与

【連撃】敵に接近し、2連撃を⾏い、ゼロ距離砲撃を⾏う

【FS バズーカ】任意方向へ移動しながら3連射を⾏う

※効果は最大レベル時の説明です。

※アビリティ効果は2018/10/29時点のものになります。

「感情の煌き 轟雷」はコラボミッション達成で獲得できる「専用ギガチップ」で、最大25エクステンドさせることが可能!

GRI ギガチップ

「感情の煌き 轟雷」の専用エクステンド素材です。1個で1回エクステンドが実行可能です。

■新機能「武器」実装!コラボ限定武器「サムライマスターソード」でドールを強化!

新機能「武器」をパーティに編成しているドールへ装備させることで、ステータス上昇や武器の⾒た目変化など自分だけのドールカスタマイズが可能となります。

そして、同じ武器同⼠を合成強化すると武器が覚醒!★4以上のレアリティの武器を覚醒するとアビリティが獲得可能となります!

コラボ限定武器「サムライマスターソード」ではより協力なアビリティ獲得できることも!?

イベント討伐戦の報酬武器

クエストのドロップ報酬で、コラボ限定武器「サムライマスターソード」をゲット!「武器」を手に入れてドールを強化しよう!

ルーキー補正で武器を入手!

ゲームを初めたばかりのユーザーには「ルーキー」アイコンが付きます。ルーキーユーザーを連れて討伐戦へ挑戦すると、ルーキー補正で武器のドロップ率がアップ!もちろん自身がルーキーの場合も、ドロップ率がアップします。ルーキーと⼀緒に討伐戦へ挑戦しよう!

報酬プラグイン

コラボミッションでは、ほかにも限定プラグインなどの報酬が入手可能!

■フレームアームズ・ガールコラボ ミッションで専用エクステンド素材や限定プラグインをゲット!

ミッション達成で「感情の煌き 轟雷」専用エクステンド素材や限定プラグインを手に入れよう!ミッション達成でもらえるプラグインは、討伐戦クエストのドロップ報酬でも入手可能です。

※プラグイン効果は最大レベル時の説明です。

※イベントドール「感情の煌き 轟雷」をエクステンドするには、専用のエクステンド素材「轟雷 EX チップ」が必要になります。「AllEX チップ」「A タイプ EX チップ」「D タイプ EX チップ」「S タイプ EX チップ」は使用できません。

※イベントプラグイン「あしたもいっしょ」「セッション GO!」「ただいま充電中」「伝達機構出力上昇」を限界突破するには、専用の限界突破素材「FA ガールコード」が必要になります。「All コード」「A タイプコード」「D タイプコード」「S タイプコード」は使用できません。

※ミッション詳細は、ゲーム内 ミッションをご確認ください。

■フレームアームズ・ガールコラボ デイリーミッション開催中!

コラボデイリーミッションも開催中です!ミッション達成でドールを強化するためのクラウンや強化チップが獲得可能となっておりますので、毎日欠かさずチェックしてくださいね!

※ミッションは毎日0時に切り替わります。0時を過ぎると未受け取りのミッションの報酬は受け取れなくなりますのでご注意ください。

※ミッション詳細は、ゲーム内ミッションをご確認ください。

■ログインボーナスキャンペーン開催中!

期間中、ガチャポイントやクラウンなどの豪華アイテムがもらえるログインボーナス Vol.1~Vol.3の3弾を実施!

ログインボーナス Vol.1 開催期間

2018/10/29(月)00:00 ~ 2018/11/3(土)23:59

ログインボーナス Vol.2 開催期間

2018/11/4(日)00:00 ~ 2018/11/9(金)23:59

ログインボーナス Vol.3 開催期間

2018/11/10(土)00:00 ~ 2018/11/15(木)23:59

※各ログインボーナスはVol.1、Vol.2、Vol.3それぞれ、最大6回まで受け取れます。

■初心者超歓迎スタートダッシュログインボーナス開催中!

ゲームを初めたばかりの初⼼者限定のログインボーナスを開催!7日間ログインで★5 ドール確定メモリが貰えます!これから、新しくゲームを開始してくれたユーザー限定のログインボーナスとなりますので、まだプレイをしていない方はこの機会にぜひ「ドールズオーダー」をはじめてください!

※既にゲームをプレイされているユーザーは対象外となります。

■「轟雷改(CV: 佳穂成美)」「アーキテクト(CV: 山村響)」も登場予定!

11月1日より「轟雷改(CV: 佳穂成美)」「アーキテクト(CV: 山村響)」も登場予定です!「フレームアームズ・ガール」でバトルパーティーを編成し、アリーナを席巻しよう!

■佳穂成美さん、山村響さんの直筆サイン入りプラモデルプレゼントキャンペーン開催中!

「轟雷」と「アーキテクト」の声優を務める、佳穂成美さんと山村響さんの直筆サインが入ったプラモデルを抽選で各 1名様にプレゼントするキャンペーンを開催中です!詳しくはドールズオーダー公式ツイッターでご確認ください。

