あす10月30日（火）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
世界ウチナーンチュセンターをつくろう（午後７時、Ｐｕｎｇａ Ｐｏｎｇａ）
■アート・展覧会
▼ハロウィンホラーナイト展（正午、キュリオシティーズ）
▼写真展「或る日の私のおきなわ」（午前１１時、ＲＹＣＯＭ ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＹ、～１１月４日）
▼大相撲展沖縄（午前１１時、イオンモール沖縄ライカム、～１１月４日）
▼五人展（午前１１時、アトリエ・リーフグリーン、～１１月４日）
▼モンパチ展（県立博物館・美術館、～１１月５日）
▼沖縄県の明治からの灯台と海図の歩み（県立博物館・美術館、～１１月１１日）
▼水中遺跡・沿岸遺跡（県立埋蔵文化財センター、～１１月２５日）
▼御後絵と琉球絵画（首里城公園、～１１月２９日）
▼骨からわかる古代人の食べ物（浦添市歴史にふれる館、～１１月３０日）
▼企画展「伊良波ゆかりの組踊『雪払』」（豊見城市歴史民俗資料展示室、～１２月２日）
▼守れ！琉球の宝（首里城公園、～１２月１３日）
▼沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力パネル展（沖縄愛楽園交流会館、～１２月１５日）
▼儀間比呂志の世界（県立博物館・美術館、～１月６日）