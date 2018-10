■「タワーチャレンジ~ヴィランズ・タワー乗っ取り計画~」概要

「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」の「メイヤー」が登場!

「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」から「メイヤー」が新しい仲間として登場するよ!イベント期間中に、「イベントショップ」で交換できるトークンと「マレフィセントコイン」を必要な枚数集めて解放しよう♪

「マレフィセントコイン」は、呪われたアトラクションをタップしたり「タワーチャレンジ」のランキング、達成報酬などでゲットできるよ。

イベントクエストでヴィランズたちの会話を楽しもう♪

イベントクエストを進めると、ヴィランズたちの会話を楽しめるよ。「マレフィセント」や「アラジン」の「ジャファー」など、ヴィランズたちが王国を陥れるため何やら怪しい相談をしているみたい…。作品の枠を越えた夢のコラボレーションを楽しんでね!

イベントポイントを集めて、新しい売店をゲットしよう!

イベントポイントを集めると達成報酬として新登場の売店がゲットできるよ!「バレルのロリポップスタンド」や「ジャファーのランプスタンド」、「トゥイードルのキャップスタンド」が新しい売店としてラインナップしたよ♪

「ゴールド宝箱」のラインナップに新売店を期間限定で追加!

「ゴールド宝箱」のラインナップに新たな売店「マレフィセントのホーンスタンド」が追加されるよ♪この機会にぜひゲットしよう!

ラインナップ期間

2018年10月29日(月)メンテナンス後~2018年11月22日(木)メンテナンス

「タワーチャレンジ~ヴィランズ・タワー乗っ取り計画~」実施期間

2018年10月29日(月)メンテナンス後~2018年11月17日(土)23:59

