■「アークザラッドIII」の人気キャラクター「アレク」と「シェリル」が参戦!

「アークザラッドIII」の人気キャラクター「アレク」と「シェリル」が登場する「『アークザラッドIII』19周年記念ガチャ」を開催いたします。今回の記念ガチャでは、「アレク」と「シェリル」が★5で登場した場合、覚醒した状態で出現いたします。

ガチャ販売期間:2018年10月28日(日)00:00~10月31日(水)23:59

さらに専用ミッションをクリアすることでアレク専用装備「★4 マジックソード」、シェリル専用装備「★4 ラブ&ルナー」を入手することができます。

【アレク専用装備】★4 マジックソード

【シェリル専用装備】★4 ラブ&ルナー

ミッション内容

アレク獲得→アレクの魂10個をプレゼント

アレクLv50達成→★4装備「マジックソード」をプレゼント

アレク★3ボード制覇→精霊石100個をプレゼント

アレク★4ボード制覇→精霊石100個をプレゼント

シェリル獲得→シェリルの魂10個をプレゼント

シェリルLv50達成→★4装備「ラブ&ルナー」をプレゼント

シェリル★3ボード制覇→精霊石100個をプレゼント

シェリル★4ボード制覇→精霊石100個をプレゼント

