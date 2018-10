(画像は浜崎あゆみ公式Instagramのスクリーンショット)

歌手の浜崎あゆみが28日に自身のインスタグラムを更新。幼い姿が「別人みたい」と話題になっている。

■幼すぎる一枚をアップ

現在、全国ツアー中の浜崎は「今日も今日の私たちにしか作れないパズルを完成させよう。滋賀のみんなよろしくねん」というメッセージを投稿した。

最近では、胸元をざっくりと開けて色気あるオトナのセクシーさをアピールする姿も多かったが、今回の写真はどこか幼さすら感じる一枚だ。

今日も今日の私たちにしか作れないパズルを完成させよう。滋賀のみんなよろしくねん💫💫💫 ・ #琵琶湖ってなんかいい #テンションあがるやつ #TROUBLEツアー20182019 #show4 ・ Photo by @masayukikamo

投稿を受け、ツイッターや女性向け匿名掲示板『ガールズちゃんねる』では「別人すぎてびびる」「かわいいけど誰?」と驚きの声があがった。

■「原形がない」「ナチュラルにしてほしい」と疑問の声

しかし、疑問の声も相次いでいる。以前から写真の「加工疑惑」があがっている浜崎だが、ファンからは「現実を見なきゃ」「ナチュラルにしてほしい」とのお願いも…。

「別人でも大丈夫なくらいの加工 原形がない 浜崎あゆみ知ってる世代に見せても誰か分からないよこれは…今とも昔とも違っちゃって…」

「女優の頃から好きだったけど…この写真顔加工し過ぎだよ。元々可愛い顔だからナチュラルにしてほしい。ファンの願いです」

「これはやりすぎ!! 原型とどめてないよ。本当に誰だか分からない。もういい加減現実を見なきゃ…」

「容姿端麗な事も芸能人には不可欠であるのは理解出来るよ。 でもね、40歳の女性に少女の様な容姿を求めないさ〜。 普通にしてたら間違いなく一般人の40歳より綺麗なんじゃないの?」

■美魔女はイタい?

過剰なまでに若さを追求する「美魔女」たちに疑問を抱いている人も少なくない。

しらべぇ編集部が全国1,477名に美魔女についての意識調査を実施したところ、3人に1人が「イタいと思う」と回答した。

美しくいることは大切かもしれないが、年相応であることを意識してほしいと感じている人もいるようだ。

平成を代表する歌姫として第一線を走り続けてきた浜崎。ファンを含めてツッコミの声があがっている以上、どこかでナチュラル路線に方向転換しなければ厳しいのかもしれない。