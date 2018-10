TVアニメ「消滅都市」ティザービジュアル第5弾解禁＆Twitterフォロー＆RTキャンペーン第3弾スタート！！

2019年にTOKYO MXほかにて放送が決定しているTVアニメ「消滅都市」の第5弾ティザービジュアルが解禁された。

今回のイラストは、すでに解禁しているPVにも登場するSPの「 アキラ」に加えて、怪盗団の「ツバサ」そして奇術師の「ヨシアキ」が描かれている。

原作ゲームに引き続きツバサ役の島崎信長さん、ヨシアキ役の松岡禎丞さんが演じることも発表になった。

今回のティザービジュアル公開を記念して、TVアニメ「消滅都市」の公式Twitterをフォローし、該当TwitterをRTするとアキラ役の中村悠一さんのサイン入り色紙が抽選で当たるキャンペーンが開始となった。詳しい応募方法など詳細は公式Twitter(https://twitter.com/anime_shoumetsu)をチェックしてほしい。

【Introduction】

ある日、ひとつの都市が消滅した――

一匹狼の運び屋の男タクヤと、

消滅から唯一生還したと言われる少女ユキ。

ふたりは、消息を絶ったと思われていた

ユキの父親からのメッセージを頼りに

消滅都市(ロスト)へと向かうことになる。

しかし、そんなふたりの前に思わぬ障害が立ちはだかる。

それはユキにとって、あまりに衝撃的な現実で――

残された人の想い、暗躍する謎の組織、そして隠された陰謀。

タクヤとユキ、全くの他人だったふたりは、

旅の中で絆を深めつつ、消滅都市の謎へと迫ってゆく。

【TV Anime official HP&Twitter】

Official URL:http://shoumetsutoshi-anime.com

Official twitter:https://twitter.com/anime_shoumetsu

【TV Anime Teaser PV】

【On Air】

2019年 TOKYO MXほかにて放映開始予定

【TV Animation Staff】

原作:消滅都市(Wright Flyer Studios)

監督:宮 繁之

シリーズ構成:入江信吾

キャラクターデザイン:下谷智之

音響監督:本山 哲

音楽:川井憲次

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:マッドハウス

コピーライト:© Wright Flyer Studios/消滅都市製作委員会

【CAST】

ユキ:花澤香菜

タクヤ:杉田智和

アキラ:中村悠一

ソウマ :朝井彩加

エイジ:新垣樽助

キキョウ:愛美

ギーク:西村太佑

ユミコ:中恵光城

コウタ:高橋 信

ヨシアキ:松岡禎丞

ツバサ:島﨑信長

リョウコ:黒沢ともよ

ユウジ:???

ケイゴ:???

シュンペイ:???

ホムラ:社本悠

ナミ:岩井映美里

ハルカ:直田姫奈

レナ:大西亜玖璃

ユア:園山ひかり

【Other】

◆PROJECT消滅都市情報

PROJECT消滅都市ポータルサイトURL

http://project-shoumetsu.wrigh tflyer.net/portal/

◆ゲーム「消滅都市2」公式サイトURL http://shoumetsu.wrightflyer.net/

◆ライトフライヤースタジオ公式Twitter https://twitter.com/wfs_info

◆アイドルユニット SPR5

URL http://shoumetsutoshi-spr5.com

SPR5公式Twitter https://twitter.com/supreme_five

■リリース情報

SPR5 1stアルバム「Supreme Revolution」

2019年1月9日発売

●DVD付き初回限定盤

PCCG-01734 ¥3,800+税

DVD収録内容:新規楽曲のMVとメイキング映像

●通常盤

PCCG-01735 ¥3,000+税

●きゃにめ限定 DVD付き初回限定盤

≫きゃにめ特設サイト

¥4,800+税

特典内容:初回限定盤のDVDに加えて、メンバー出演の特製DVDを外付け特典