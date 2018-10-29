「ゴールデンカムイ」第七師団に連行された白石の救出作戦が開始！第16話先行カット

アニメ『ゴールデンカムイ』第16話「旭川第七師団潜入大作戦!!」（C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

アニメ『ゴールデンカムイ』より、第16話「旭川第七師団潜入大作戦!!」の先行カットとあらすじが到着した。

『ゴールデンカムイ』の原作は、野田サトルが「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載中の冒険活劇だ。舞台は、明治時代後期の北海道。日露戦争の英雄・杉元佐一がアイヌの少女・アシリパ、脱獄王・白石由竹らと共に、“アイヌの埋蔵金”を巡る一攫千金サバイバルに挑む姿を描く。

アシリパの目撃情報を頼りに谷垣たちが旭川を目指している頃、杉元とアシリパたちは芦別に到着。無事に永倉と合流を果たすが、白石が第七師団に連行されたことを知る。

一方、ひと足先に白石の救出に向かった土方とキロランケは、アイヌが「カムイコタン（神の領域）」と呼ぶ事故の多い渓谷で奪還作戦を決行。白石を護送中の第七師団が渓谷に架かる吊り橋に差し掛かったとき、橋のたもとに立ちはだかった土方が刀を抜くが……!?

アニメ『ゴールデンカムイ』第16話「旭川第七師団潜入大作戦!!」は、2018年10月29日よりTOKYO MXほかにて放送開始。

【放送概要】

■TVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期放送情報

TOKYO MX：毎週月曜23時～

読売テレビ：26時4分(5分繰り下げ)

札幌テレビ：毎週月曜25時44分～

BS11：毎週月曜25時～

時代劇専門チャンネル：10月12日より毎週金曜26時～

FOD（見放題独占）：毎週月曜23時配信

【スタッフ】

原作：野田サトル（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：難波日登志

助監督：川越崇弘

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：大貫健一

メインアニメーター：羽山淳一

銃火器設定：渡辺浩二

プロップ設定：浅沼信也

動物設定：墨佳遼

美術監督：森川篤

色彩設計：茂木孝浩

撮影監督：戸澤雄一朗

CGディレクター：奥村優子／濱田康平

編集：定松剛

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川裕

音楽：末廣健一郎

第一期オープニングテーマ：MAN WITH A MISSION「Winding Road」

第一期エンディングテーマ：THE SIXTH LIE「Hibana」

第二期オープニングテーマ：さユり×MY FIRST STORY「レイメイ」

第二期エンディングテーマ：eastern youth「時計台の鐘」

アニメーション制作：ジェノスタジオ

製作：ゴールデンカムイ製作委員会

【キャスト】

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

谷垣源次郎：細谷佳正

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

家永カノ：大原さやか

キロランケ：てらそままさき

インカ(ラ)マッ：能登麻美子

二階堂浩平：杉田智和

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

（C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

室園あ子