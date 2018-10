■新ヒーロー「アシェラト」が登場する「ヒーローズパレード」を開催!!

新ヒーロー「アシェラト」が出現するレアガチャ「ヒーローズパレード」を開催いたします。「アシェラト」は自身が通常ショットを打っている間、パーティーの自身以外のヒーローのスキルゲージを上昇させる初のリーダースキルを持っています。

10連召喚1回目はボッコの実30個でレアガチャを引くことができます。10連召喚3、5、7、9、11回目は新ヒーロー「アシェラト」を含む、おすすめ★5ヒーロー5体の内1体以上が確定で出現します。10連召喚10回目は「アシェラト」を含む「ヒーローズパレード」限定ヒーローが22体中1体以上確定で出現し、さらに40%の確率で水属性の「ヒーローズパレード」限定ヒーローとなります。

★5「アシェラト」/水属性/魔術師

※ボッコの実5個で1回召喚、50個で10連召喚ができます

開催期間

2018年10月29日(月)メンテナンス終了後~11月5日(月)12:59

■水属性、魔術師クラスの育成素材が獲得できるクエスト「蒼聖の修練道」を開催!!

水属性、魔術師クラスの育成素材が獲得できるクエスト「蒼聖の修練道」を開催します。01層から03層ではヒーローのスキルレベルUP率を上昇させるアイテム「スキルはにわレディ」や、スキルレベルを上昇させる可能性を持つアイテム「兵法書・極(魔術師)」「兵法書・極(水)」などを獲得することができます。

04層では、火属性のヒーローがボスとして立ちはだかる超高難易度クエストに挑戦できます。04層をクリアするとヒーローのレベル上限解放ができるアイテム「英雄譚」を獲得することができます。

開催期間

2018年10月29日(月)メンテナンス後~11月19日(月)12:59

