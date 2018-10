スクエニ新作『神角技巧と11人の破壊者』のコミック連載が「マンガUP!」で開始―ゲームで描かれる世界観をいち早く体験!

スクウェア・エニックスは、2019年配信予定のiOS/Android向けマルチメディアプロジェクト『神角技巧と11人の破壊者』に関して、漫画アプリ「マンガUP!」でのコミック連載を開始しました。

本作は、「破壊と創造」がテーマのクラフトRPGです。剣と魔法の世界を舞台に、ジャンプ攻撃などのアクション要素や、建物の建築などが行えるクラフト要素を楽しむことができます。

コミック連載では、原作「鎌池和馬」氏、キャラクター原案「はいむらきよたか」氏、作画「不動らん」氏が担当。この機会に、ゲームで描かれる世界観をいち早くマンガで体験しましょう!

『神角技巧と11人の破壊者』は、2019年配信予定。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

