もうすぐ学園祭の季節がやってきます。学園祭の目玉イベントといえばミス・ミスターコンテストですね!

特に東京の私立大学として人気の「MARCH」こと明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学はレベルが高く、毎年注目されています。

今回fumumu編集部は、全国の20代女子274名を対象に、MARCHの中でどの大学に美男美女が多いと思うか、調査を実施しました。

■華の青学がダントツ1位!

「MARCHの中で、一番美女が多そうなのはどの大学かを調査したところ、52.6%が「青山学院大学」と回答し、過半数を超えています。

毎年のミスコンの候補者を見ると、本当に美女が多いですね。全国の大学の中でもトップレベルの争いが毎年行われています。ミス青学からは多くの芸能人が輩出されています。今年も未来のスターが誕生するかもしれませんね。

■男子も青学がTOP!

続いて、MARCHの中で、一番イケメンが多そうなのはどの大学かを調査すると、41.6%が「青山学院大学」と回答。女子ほどの大差はないですが4割を超えています。

確かに箱根駅伝で活躍する男子陸上部員も爽やかなイケメンが多い印象ありますよね。

■今年もミスコンがアツい!

今年で43回目を迎える青山学院大学広告研究会主催ミス・ミスター青山コンテスト。

今年も選び抜かれた美男美女たちが頂点を目指して戦いを繰り広げています。今年のファイナリストたちもレベルが高い! 誰がTOPになるのか予想がつきません。

お披露目から4か月。様々なイベントを通じて候補者たちは最大限にアピールしてきたはず。

コンテストは11月3日(土)と11月4日(日・12時~)の2日間、青山学院大学青山キャンパス内の会場で行われます。

誰が栄冠を手にするのか楽しみですね。

(文/fumumu編集部・栞)