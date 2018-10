スクスト2に新コンテンツ「ココロラビリンス」がオープン。メンバーの誰か1人を連れて、立ちはだかる強敵たちを撃破していくボスラッシュ型のコンテンツとなっている。

※「ココロラビリンス」に連れていけるメンバーは親愛度レベル100以上が条件となります。

■ココロラビリンスとは?

メンバーの心の奥深くに眠る特殊な空間で、立ちはだかる強敵たちを撃破していくボスラッシュ型のコンテンツです。

親愛度レベル100以上のメンバーの誰か1人を連れて挑戦できます。

心の歪みが具現化した《精神妖魔(ココロオブリ)》を倒すことで親愛度レベルの上限開放が可能です。

■親愛度レベルの上限を200からさらに上げよう!

《精神妖魔(ココロオブリ)》を撃破するごとにメンバーの親愛度レベル上限が1ずつ開放されていきます。《精神妖魔》との戦いでは、一緒に攻略しているメンバーの「これまでに獲得したメモカ総数」が《ココロATK》として攻撃力になります。

※ひとつの《ラビリンス》内には10体の《精神妖魔》が存在し、親愛度レベルの上限開放はそれぞれの初回撃破時となります。

スクールガールストライカーズ2 iOS版ダウンロード

スクールガールストライカーズ2 Android版ダウンロード

(C)2014-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.