好評配信中のスマートフォン向けファンタジーRPG「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」(ヴァルキリーアナトミア ‐ジ・オリジン‐)にて、2018年10月28日(日曜日)20時00分より放送予定でしたが、日本シリーズ中継により休止となった、ラジオ番組「冬馬由美&ランズベリー・アーサーのVALKYRIE-RADIO ANATOMIA-」(文化放送(AM1134/FM91.6))を文化放送さん、演者さんたちの粋なはからいにより今回だけ、Youtubeにて特別公開させていただきます。(URL:https://youtu.be/S-6zO7iFvEs)

また、今回ハロウィンを記念して、番組パーソナリティの冬馬由美さんより、自作四コマ漫画「HAMKYRIE HAMKYRIE」が届きましたので併せて公開させていただきます。

■ラジオ番組 概要

番組名:「冬馬由美&ランズベリー・アーサーのVALKYRIE -RADIO ANATOMIA-」

番組パーソナリティ:冬馬 由美さん、ランズベリー・アーサーさん

放送時間:毎週日曜20時00分から20時30分

