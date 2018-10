■ゲームオリジナルキャラクター「山城由衣」がついにプレイアブル化!

「山城由依」は、本作のメインストーリー第2部「錯綜編」より新たに登場したゲームオリジナルキャラクターです。他のキャラクターとはまた異なる個性的なキャラクターで、CVは上坂すみれさんが担当。この度、満を持してのプレイアブル参戦決定となりました。プレイアブル実装の詳細発表は近日中を予定しておりますので、是非ご期待ください。

山城 由依 CV:上坂すみれ

綾小路武芸学舎中等部二年の13歳。御刀は蛍丸。さばさばした明るい性格で、コミュニケーション能力が高く、初対面の人とすぐに打ち解けられる。

女の子の怒った顔や困った顔を見るのが好きで、よく他の刀使に軽いセクハラをするのだが、そんな自分をライトな変態だと自覚している。大太刀使いで、見かけによらず力持ち。

■山城由衣プレイアブル化記念プレゼントキャンペーン!

山城由依のプレイアブル化決定を記念して、本日より豪華プレゼントキャンペーンを実施!「刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火」(とじとも)公式Twitterアカウント(@tojitomo)をフォローして、対象ツイートをキャンペーン期間中にリツイートしていただいた方の中から抽選で3名様に、山城由依役の上坂すみれさんの直筆サイン色紙をプレゼントいたします。

応募期間

2018年10月29日(月)~2018年11月11日(日)23:59

対象ツイートはこちら

https://twitter.com/tojitomo/status/1056831541483950080

注意事項はこちら

http://tojinomiko-tomoshibi.jp/campaign/

刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火 iOS版ダウンロード

刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火 Android版ダウンロード

(C)伍箇伝計画/刀使ノ巫女製作委員会(C)2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.