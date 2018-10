新作コスチューム<ルームウェア>はスクスト2のメンバーが部屋の中でリラックスする姿をイメージした女の子36人分すべてデザインが違う特別仕様となっており、ゲーム内ではお好きな<ルームウェア>と交換できる「ルームウェア引換券」が1枚もらえるスペシャルログインボーナスを実施しております。

また、2018年11月9日(金)定期メンテナンス終了後より、エテルノショッピングモールにて<おやすみウェア><夜ふかしウェア><お茶会コーデ>も復刻予定となっております。

■新作コスチューム<ルームウェア>をお披露目!総勢36人分!

期間:2018年10月29日(月)~11月29日(木)23:59まで

新作コスチュームは部屋の中でリラックスする姿をイメージした女の子36人分すべてデザインが違う特別仕様!

第06 チーム アルタイル・トルテ

第03 チーム プロキオン・プディング

第02 チーム ココナッツ・ベガ

第04 チーム ビスケット・シリウス

第07 チーム ショコラーデ・ミラ

第05 チーム アマンド・フォーマルハウト

アザーズ

期間中1回限定!スペシャルログインボーナス実施中!

期間:2018年10月29日(月)~11月29日(木)23:59まで

期間中にログインすると、お気に入りの女の子の<ルームウェア>が入手できる「ルームウェア引換券」1枚を全プレイヤーにプレゼント!

■<おやすみウェア><夜ふかしウェア><お茶会コーデ>も復刻予定!

期間:2018年11月9日(金)定期メンテナンス終了後~11月29日(木)23:59まで

<専用ヘア>が付いた<おやすみウェア>と<夜ふかしウェア>が復刻予定!また、昨年登場した<お茶会コーデ>も復刻し、すべてのコスチュームで女の子36人分それぞれのデザインが違う特別仕様となっております。

おやすみウェア

夜ふかしウェア

お茶会コーデ

