■LINEで動画をシェアしてアイテムゲット！
G123公式アンバサダーの傳谷英里香さん天龍源一郎さんが出演するスペシャル動画をLINEでシェアしてゲーム内アイテムをゲット！もらえるアイテムはシェアされた数に応じて豪華になります。
期間：2018年11月1日まで
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対象ゲームと報酬
ケモニスタオンライン
シェア数10 ダイヤ30
シェア数30 ダイヤ30、魔獣LvUP薬10
シェア数50 ダイヤ50、魔獣LvUP薬10
シェア数100 ダイヤ50、魔獣LvUP薬20、宝石破片10
シェア数200 ダイヤ100、魔獣LvUP薬40、宝石破片20
ゲーム開始はこちら
https://h5.g123.jp/game/kemo?platform=pr
繚乱綺譚
シェア数 10黄金100
シェア数 30黄金300
シェア数 50黄金500
シェア数 100羽根30、宝石破片30
シェア数 200羽根50、宝石破片50
ゲーム開始はこちら
https://h5.g123.jp/game/ryouran?platform=pr
革命フロントライン
シェア数10 銀貨1万
シェア数30 銀貨2万
シェア数50 銀貨3万
シェア数100 銀貨4万、lv.5パンダ×5
シェア数200 銀貨5万、lv.5パンダ×10
ゲーム開始はこちら
https://h5.g123.jp/game/revolution-frontline?platform=pr
覇道
シェア数10 銀貨10万
シェア数30 銀貨30万
シェア数50 銀貨50万
シェア数100 銀貨100万、黄金×100
シェア数200 銀貨200万、黄金×200
ゲーム開始はこちら
https://h5.g123.jp/game/hado?platform=pr
放置三国
シェア数10 強化丹10
シェア数30 強化丹30
シェア数50 強化丹50
シェア数100 強化丹100、黄金100
シェア数200 強化丹200、黄金200
ゲーム開始はこちら
https://login-sg.egret-labs.org/japan_login/enter_fzsg.html?platform=pr
百戦恋磨
シェア数10 騎獣進化丹10
シェア数30 騎獣進化丹20
シェア数50 騎獣進化丹30
シェア数100 100黄金、騎獣進化丹40
シェア数200 200黄金、騎獣進化丹50
ゲーム開始はこちら
https://h5.g123.jp/game/hyakusen?platform=pr
ガールズサバイバー
シェア数10 ボム10
シェア数30 ボム20
シェア数50 ボム30
シェア数100 200ダイヤ、ボム40
シェア数200 400ダイヤ、ボム50
ゲーム開始はこちら
https://bravejp.ios.tjyouai.com/?platform=pr
放置伝説
シェア数10 ダイヤ50
シェア数30 ダイヤ50、強化石100
シェア数50 ダイヤ100、強化石100
シェア数100 ダイヤ100、強化石100、翼育成券10
シェア数200 ダイヤ200、強化石200、翼育成券20
ゲーム開始はこちら
http://1.h123.jp/?platform=pr
グローリーサッカー
シェア数10 EUR×10万
シェア数30 EUR×30万
シェア数50 EUR×50万
シェア数100 ダイヤ×100、EUR×100万
シェア数200 ダイヤ×300、EUR×200万
ゲーム開始はこちら
http://s123.jp