「プレイステーションクラシック」内蔵ソフトウェア20本を発表！

Sony Interactive Entertainmentは、1994年に発売した「プレイステーション」をコンパクトなサイズで復刻した、12月3日発売予定の「プレイステーションクラシック」に内蔵される20タイトルを発表しました。
- 『アークザラッド』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
- 『アークザラッドII』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
- 『ARMORED CORE』（株式会社フロム・ソフトウェア）
- 『R4 RIDGE RACER TYPE 4』（株式会社バンダイナムコエンターテインメント）
- 『I.Q Intelligent Qube』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
- 『GRADIUS外伝』（KONAMI）
- 『XI [sai]』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
- 『サガ フロンティア』（株式会社スクウェア）
- 『Gダライアス』（株式会社タイトー）
- 『JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
- 『スーパーパズルファイターIIX』（株式会社カプコン）
- 『鉄拳3』（株式会社バンダイナムコエンターテインメント）
- 『闘神伝』（株式会社タカラトミー）
- 『バイオハザード ディレクターズカット』（株式会社カプコン）
- 『パラサイト・イヴ』（株式会社スクウェア）
- 『ファイナルファンタジーVII インターナショナル』（株式会社スクウェア）
- 『ミスタードリラー』（株式会社バンダイナムコエンターテインメント）
- 『女神異聞録ペルソナ』（株式会社アトラス）
- 『METAL GEAR SOLID』（KONAMI）
- 『ワイルドアームズ』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）