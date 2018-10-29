「プレイステーションクラシック」内蔵ソフトウェア20本を発表！

「プレイステーションクラシック」内蔵ソフトウェア20本を発表！

Sony Interactive Entertainmentは、1994年に発売した「プレイステーション」をコンパクトなサイズで復刻した、12月3日発売予定の「プレイステーションクラシック」に内蔵される20タイトルを発表しました。

  • 『アークザラッド』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
  • 『アークザラッドII』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
  • 『ARMORED CORE』（株式会社フロム・ソフトウェア）
  • 『R4 RIDGE RACER TYPE 4』（株式会社バンダイナムコエンターテインメント）
  • 『I.Q Intelligent Qube』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
  • 『GRADIUS外伝』（KONAMI）
  • 『XI [sai]』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
  • 『サガ フロンティア』（株式会社スクウェア）
  • 『Gダライアス』（株式会社タイトー）
  • 『JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
  • 『スーパーパズルファイターIIX』（株式会社カプコン）
  • 『鉄拳3』（株式会社バンダイナムコエンターテインメント）
  • 『闘神伝』（株式会社タカラトミー）
  • 『バイオハザード ディレクターズカット』（株式会社カプコン）
  • 『パラサイト・イヴ』（株式会社スクウェア）
  • 『ファイナルファンタジーVII インターナショナル』（株式会社スクウェア）
  • 『ミスタードリラー』（株式会社バンダイナムコエンターテインメント）
  • 『女神異聞録ペルソナ』（株式会社アトラス）
  • 『METAL GEAR SOLID』（KONAMI）
  • 『ワイルドアームズ』（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント）
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