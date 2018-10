「ウエストワールド」S1。脇の脇まで人気者。映画「ムーンライト」男優からA・ガーフィールド元カノまで。

クールでゴージャスなSFスリラー・ドラマ「ウエストワールド」シーズン1(全10話)の感想と小ネタです。 *イラストは科学者役のアンソニー・ホプキンスです。

ドラマ「ウエストワールド」の舞台は、西部劇の世界を模したテーマパーク。

場内で客をもてなすのはロボットなのですが。

ロボットと言ってもアイボやペッパー君みたいな感じじゃありません。

ルンバみたいな感じでもないんです。(←掃除機ですが)

テーマパーク内の住人は、人間と見分けがつかない精巧なアンドロイドですよ。

反抗心のあるアンドロイドが人間に襲ってくる、という、ちょっぴり怖い展開になるお話です。

先日、2016年製作のシーズン1(全10話)を観終わったところなのですが。

クールなビジュアルだし、物語も凝っているしで大満足~。

まずはメインキャストの豪華さに度肝を抜かれました。

もう魂抜かれそう!

アンソニー・ホプキンス、エド・ハリス、エヴァン・レイチェル・ウッド、ジェームズ・マースデン、タンディ・ニュートン、ジェフリー・ライト等ですよ。

映画で活躍する実力派スターが結集。

アンドロイド役や、技術者などの役柄が多いので、演じるのも難しいと思うのですが。

全ての役者さんの演技に妥協が無くて素晴らしい。

さすが一流芸能人!

娼館マダム型アンドロイド役のタンディ・ニュートンだって体当たり。

脱いでましたからスポーーンと!

一番の難役は、農場の可憐な娘型アンドロイド役のエヴァン・レイチェル・ウッドかな~、と思いました。

内面が複雑すぎる役で、「よく、こなしたな~」と思います。

エヴァン・レイチェル・ウッドは、映画「レスラー」などでも活躍していて、よく顔は見かけていたのですが。

「ウエストワールド」でのエヴァン・レイチェル・ウッドは、僕が映画で見てきたエヴァン・レイチェル・ウッドとは全く違う清純な印象でビックリ。

まるで吉永小百合さんですよ!

「化けたよね」と思いました。

アンソニー・ホプキンスはウエストワールドを設計した科学者役なので、話す内容がちょっと難しいし長いので、聞いていて意識が飛ぶことが・・・。

聞きながら、白目をむいてしまうこともありましたが!

アンソニー・ホプキンスは得体の知れないインテリ役がハマっていて、カッコよかったです。

そしてアンソニー・ホプキンスは、撮影当時70代後半という年齢で、あんな長くて難しいセリフをよく覚えることが出来るな~、と感心しました。

僕なんて、アンソニー・ホプキンスよりえらい若いですが、名刺交換したばかりの人の名前も覚えられないのに…。

メイン・キャスト以外の、脇役を演じた俳優さんも人気者ばかりですよ。

まずは、テーマパークの経営者サイド。

運営の責任者テレサ役を演じているのは、シセ・バベット・クヌッセン。

デンマークの女性首相を描いたドラマ「コペンハーゲン/首相の決断」で、主人公の首相を演じていた女優さんですよ、デンマークの大女優!

こちらの写真は、共演のジェームズ・マースデンとのツーショット。↓

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 28: Actors James Marsden (L) and Sidse Babett Knudsen attend the premiere of HBO's 'Westworld' after party at TCL Chinese Theatre on September 28, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

保安官アシュリー役を演じているのはルーク・ヘムズワース。

クリス・ヘムズワースと、リアム・ヘムズワースのお兄ちゃんですよ!

こちらの写真は、弟リアムとのツーショット。

リアムは長身ですね〜。↓

LOS ANGELES, CA - APRIL 16: Chris Hemsworth (L) and Luke Hemsworth attends the Los Angeles Season 2 premiere of the HBO Drama Series WESTWORLD at The Cinerama Dome on April 16, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO)

親会社の重役シャーロット役を演じているのは、ハリウッド映画界で売れっ子のテッサ・トンプソンですよ。

こちらの写真が、テッサ・トンプソンと共演のエド・ハリス。↓

SAN DIEGO, CA - JULY 22: Actors Tessa Thompson and Ed Harris attend the 'Westworld' panel and Q+A Session during Comic-Con International 2017 at San Diego Convention Center on July 22, 2017 in San Diego, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

ちなみにテッサ・トンプソンは、映画「マイティ・ソー バトルロイヤル」でも、アンソニー・ホプキンス、ルーク・ヘムズワースと共演済みです。(*ルーク・ヘムズワースはカメオ出演)

プログラマーのエルシー役を演じたのはシャノン・ウッドワード。

彼女は、アンドリュー・ガーフィールドの元カノなんですね!

こちらの写真が、交際していた頃のシャノンとアンドリュー。

アンドリューは、いつもステキな女性を抱いてますよね〜。↓

LOS ANGELES, CA - JANUARY 14: Actress Shannon Woodward and actor Andrew Garfield attend the W Magazine Golden Globe party at Chateau Marmont on January 14, 2011 in Los Angeles, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

来園客のウィリアム役を演じたのは、「パーソン・オブ・インタレスト」ファイナル・シーズンにもゲスト出演していたジミ・シンプソンですよ。

今回も良い役をもらいました。

最近では映画「アンダー・ザ・シルバーレイク」にも出演しています。

こちらは、エヴァン・レイチェル・ウッドとジミ・シンプソンのツーショット。↓

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 28: Actors Evan Rachel Wood (L) and Jimmi Simpson attend the premiere of HBO's 'Westworld' after party at The Hollywood Roosevelt on September 28, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

ウィリアムの悪友ローガン役を演じたのはベン・バーンズですよ。

映画「ナルニア国物語/第2章:カスピアン王子の角笛」でカスピアン王子役を演じた人ですよ、あのカス王子様~!

こちらは、ベン・バーンズと、共演したアンジェラ・サラフィアンとのツーショット。↓

LOS ANGELES, CA - APRIL 16: Ben Barnes and Angela Sarafyan attend the Premiere of HBO's 'Westworld' Season 2 After Party on April 16, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images)

こちらの写真は、ベン・バーンズとエヴァン・レイチェル・ウッドのご対面シーン。

「ありゃ、アンタ!髪切ってしもうたん?!」(←親戚のおばちゃん調で)って声が聞こえてきそう〜。↓

LOS ANGELES, CA - APRIL 16: Ben Barnes and Evan Rachel Wood attend the Los Angeles Season 2 premiere of the HBO Drama Series WESTWORLD at The Cinerama Dome on April 16, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO)

荒くれ者のアンドロイド、ヘクター役を演じたのは、映画「300 〈スリーハンドレッド〉」シリーズなどのロドリゴ・サントロですよ。

こちらは、ロドリゴ・サントロと、共演のタンディ・ニュートンとのツーショット。↓

LOS ANGELES, CA - APRIL 16: Rodrigo Santoro (L) and Thandie Newton attend the Los Angeles Season 2 premiere of the HBO Drama Series WESTWORLD at The Cinerama Dome on April 16, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO)

第1話にチラッと出てきたのは、映画「ムーンライト」で成人期の主人公を演じて数々の賞にノミネートされて話題になったトレヴァンテ・ローズでした。↓

NEW YORK, NY - JANUARY 16: Actor Trevante Rhodes attends the '12 Strong' World Premiere at Jazz at Lincoln Center on January 16, 2018 in New York City. (Photo by Mike Coppola/WireImage)

無法者のアンドロイド役を演じたのは、クリフトン・コリンズ・Jr。

実の奥さんの名前はフランチェスカ・イーストウッド。

そう、妻はクリント・イーストウッドの娘さんですよ!

クリフトン・コリンズ・Jrは、クリント・イーストウッドの義理の息子さんだったのです。

こちらの写真がクリフトン・コリンズ・Jrとフランチェスカ。↓

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 28: Actors Clifton Collins Jr. (L) and Francesca Eastwood attend the premiere of HBO's 'Westworld' at TCL Chinese Theatre on September 28, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

物語の中では、アンドロイドたちが少しずつ設定から離れ、自身の意志を確かにしていく手順が丁寧に描かれていました。

アンドロイドの内部で発生した、ひとつの誤作動(エラー)から進化が始まりますよ。

誤作動で生まれた疑問が疑惑へ、やがて反発に発展する過程がジワジワと不安にさせます。

消去されても残っている記憶を元にして、アンドロイドの内側に心のようなものが生まれるところもグッときます。

人間にとっても、アンドロイドにとっても不思議なもの、それは「愛」なんですよね~。

アンドロイドを制御しているのはプログラムのはずですが、愛の表現のおかげで、内側に広がってゆく壮大さを感じました。

無機質な世界観に、柔らかな感動を打ち出している要素だったと思います。

アンドロイドはロボットのはずですが「これだけ人間に近い存在ならば、もう人間でいいじゃない」と思えてくるんですよね~。

アンドロイドが痛めつけられていると、かわいそうになってくるし・・・。

「仮想人権」とでも言いましょうか、奇妙な道徳観に襲われました。

同時に、舞台のテーマパークも、それは「もしもの世界」のはずですが、そこで激しいドラマが繰り広げられると、だんだんと「こっちの世界の方が現実的なのでは?」と思えてくるんですよね〜。

さりげなく嘘と真実の境目をあいまいにして、心地よい錯覚を味わわせてくれました。

製作・脚本はドラマ「パーソン・オブ・インタレスト」で、人工知能の誕生から自立までを描いたジョナサン・ノーランということで。

「パーソン・オブ・インタレスト」の後に、人工知能のさらなる進化形「意志を持つアンドロイド」をリアルに表現したことは、自然な成り行きのように思えます。

「パーソン・オブ・インタレスト」を観たあと、バトンタッチするように「ウエストワールド」を観ると、しっくりくるんですよね〜。

2作品は繋がっている気がしました。

また、「ウエストワールド」の舞台である西部劇の世界は、近年のヒット・ドラマに不可欠な要素「性と暴力」が下地にあるところが心憎いところです。

ところで。

「パーソン・オブ・インタレスト」と同じく、「ウエストワールド」にも、SFっぽさと実用性が備わった粋な小物が登場。

大人の逸品ですよ!

「ウエストワールド」では、とくに「三つ折り型のタブレット」がカッコ良かったです。

インターフェースもスタイリッシュで、ジョナサン・ノーラン作品は、こういうところにもセンスを感じさせますね。↓

普段は折りたたまれている「三つ折り型のタブレット」。

開く感じといい、サイズ感といい・・・。

ご祝儀袋や香典を入れる「ふくさ」っぽいかな?!↓