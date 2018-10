Netflixの繁栄を支えてきたドラマ『ハウス・オブ・カード』シーズン６（ファイナル）11月2日配信スタート

2013年、Netflixオリジナルドラマ第1号としてスタートした『ハウス・オブ・カード』。ネット配信ドラマとして初めてエミー賞にノミネートされ、ここからNetflixドラマは勢いを増してきました。ケヴィン・スぺイシー降板という混乱を乗り越え、ファイナルとなるシーズン6が、11月2日に配信スタート!

Netflixオリジナルドラマ第1号『ハウス・オブ・カード/野望の階段』の歴史

2013年配信スタート。

2013年シーズン1で、ネット配信ドラマとして初となるエミー賞作品賞にノミネートされる。

エミー賞監督賞をデヴィッド・フインチャーが受賞。

2015年シーズン3で、ゲスト男優賞をフレディ役レグ・E・キャシーが受賞。

2018年シーズン6でファイナルとなる。全8話。

現在、190ヵ国以上で1億3000万以上のユーザーが利用する一大オンラインストリーミングサービスとなったNetflix。

この繁栄のきっかけの一つは、『ハウス・オブ・カード/野望の階段』がドラマとして大ヒットし、

面白い新作ドラマをネットでイッキミできるという現在の視聴スタイルを確立したから。

今となっては、テレビ局を凌駕する勢いのNetflixオリジナル製作ドラマですが、この『ハウス・オブ・カード』からオリジナルドラマの歴史はスタートし、勢いを増してきたのです。

『ハウス・オブ・カード』エミー賞ノミネート歴

年シーズン作品賞主演男優賞主演女優賞監督賞助演男優賞ゲスト男優賞ゲスト女優賞ゲスト女優賞ゲスト女優賞2013シーズン1ノミネートケヴィン・スペイシーロビン・ライト◎デヴィッド・フインチャー2014シーズン2ノミネートケヴィン・スペイシーロビン・ライトカール・フランクリンレグ・E・キャシーケイト・マーラ2015シーズン3ノミネートケヴィン・スペイシーロビン・ライトマイケル・ケリー◎レグ・E・キャシーレイチェル・ブロズナハン2016シーズン4ノミネートケヴィン・スペイシーロビン・ライトマイケル・ケリーマハーシャラ・アリポール・スパークスモリー・パーカーエレン・バースティン2017シーズン5ノミネートケヴィン・スペイシーロビン・ライトマイケル・ケリー

出典元:峯丸ともか作成

シーズン1から配信済みのシーズン5まで、作品賞&主演男優賞&主演女優賞に毎年ノミネートされているという驚愕の成績!

『ハウス・オブ・カード/野望の階段』ファイナルシーズンは、11月2日配信スタート

シーズン5をちょっとだけネタバレおさらい

シーズン5の予告編です

シーズン5終盤で、すでに大統領に就任しているクレア・アンダーウッド(ロビン・ライト)。

最終話ラストシーンで、夫フランクの電話を着信拒否し、「It's my turn.(私の番)」と力強く言い放っていました。

シーズン6予告&展望

シーズン6の予告編では、「フランクは死んだのよ」と、クレアが夫の死について言及しています。

ケヴィン・スペイシーが出演できないので、どのように死んだことにしてストーリーを進めていくのか、まずチェックしたいですね。

そして、夫フランクの死を大統領となったクレアが、どの程度えげつなく政治利用するのか注目です。

さらには、フランクに忠実だったダグラス・スタンパー(マイケル・ケリー)の行く末も見守りたい。

なぜかダグも「It's my turn」

ネット配信ドラマの流行を支えてきたドラマ『ハウス・オブ・カード』。

ケヴィン・スペイシーがいなくなり、見る気が失せたという人もいるかもしれませんが、

私はむしろ、ロビン・ライト演じるクレア・アンダーウッドという人物に興味があります。

フランクと同じように野望のためには何でもする女ではあるのですが、彼女は心の底からの悪人ではないので、悪事を振り返り、心が揺らぐこともしばしば。

さらに、女性として人生の中で、レイプ被害、人工中絶と、かなりの試練を乗り越えてきた人物でもあります。

心の底には善良さを残している女性が、真っ黒な悪に染まっていく様子を、この5シーズン見続けてきました。

ロビン・ライト

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 22: Robin Wright at the 'House of Cards' Press Conference at the Four Seasons Hotel on October 22, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

シーズン5の終盤の彼女の状況は、もはや女性として共感できるものではなくなっていましたが、

大統領としてクレアがどんな姿を見せていくのか、そしてラスト彼女がどうなるのか?

5シーズン見続けてきたからには、やはりこの6年間の締めくくりを見届けたくありませんか?

11月2日(金)配信。

週末、イッキミする可能性大ですね。

ダグ役マイケル・ケリーとクレア役ロビン・ライト

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 22: Michael Kelly (L) and Robin Wright attend 'House of Cards' Season 6 World Premiere on October 22, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Rachel Murray/Getty Images for Netflix)