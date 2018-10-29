【FIBA U18女子アジア選手権予選リーグ】JPNがMYSに大きく点差をつけて勝利

バスケットボール 試合サマリー

FIBA U18女子アジア選手権予選リーグは10月29日 (月)、スリー・カンティーラバ・インドア・スタジアムで日本代表女子 vs マレーシアの試合が行われ、JPNが130 - 31で、MYSを降して勝利した。
96 - 23で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。

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メンバー

■ 日本代表女子

#4　PG　石原 柚香/愛知学泉大学

#6　PF　竹原 レイラ/三菱電機 コアラーズ

#7　SF　奥山 理々嘉/八雲学園高校

#9　SG　今野 紀花/聖和学園高校

#13　SF　東藤 なな子/札幌山の手高校

#4　PG　石原 柚香/愛知学泉大学

#5　C　山下 詩織/白鷗大学

#6　PF　竹原 レイラ/三菱電機 コアラーズ

#7　SF　奥山 理々嘉/八雲学園高校

#8　PG　坂本 雅/桜花学園高校

#9　SG　今野 紀花/聖和学園高校

#10　SG　小村 日夏理/八雲学園高校

#11　SG　梅木 千夏/聖カタリナ学園高校

#12　SG　石牧 葵/浜松開誠館高校

#13　SF　東藤 なな子/札幌山の手高校

#14　C　マッカーサー マヤ ソフィア/ダナ・ヒルズ高校

#15　PG　池田 沙紀/岐阜女子高校

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