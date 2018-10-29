【FIBA U18女子アジア選手権予選リーグ】JPNがMYSに大きく点差をつけて勝利

FIBA U18女子アジア選手権予選リーグは10月29日 (月)、スリー・カンティーラバ・インドア・スタジアムで日本代表女子 vs マレーシアの試合が行われ、JPNが130 - 31で、MYSを降して勝利した。
96 - 23で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、大差をつけての勝利となった。
メンバー
■ 日本代表女子
#4 PG 石原 柚香/愛知学泉大学
#6 PF 竹原 レイラ/三菱電機 コアラーズ
#7 SF 奥山 理々嘉/八雲学園高校
#9 SG 今野 紀花/聖和学園高校
#13 SF 東藤 なな子/札幌山の手高校
#4 PG 石原 柚香/愛知学泉大学
#5 C 山下 詩織/白鷗大学
#6 PF 竹原 レイラ/三菱電機 コアラーズ
#7 SF 奥山 理々嘉/八雲学園高校
#8 PG 坂本 雅/桜花学園高校
#9 SG 今野 紀花/聖和学園高校
#10 SG 小村 日夏理/八雲学園高校
#11 SG 梅木 千夏/聖カタリナ学園高校
#12 SG 石牧 葵/浜松開誠館高校
#13 SF 東藤 なな子/札幌山の手高校
#14 C マッカーサー マヤ ソフィア/ダナ・ヒルズ高校
#15 PG 池田 沙紀/岐阜女子高校