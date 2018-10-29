海外版「プレイステーションクラシック」内蔵ソフト発表―日本版との違いは？

海外版「プレイステーションクラシック」内蔵ソフト発表―日本版との違いは？

Sony Interactive Entertainmentは、海外向けに12月3日発売の海外版プレイステーションクラシック」における収録20タイトルを発表しました。日本版とは8タイトルが異なっています。

  • 『Battle Arena Toshinden』（『闘神伝』）
  • 『Cool Boarders 2』（『クールボーダーズ2 Killing Session』）
  • 『Destruction Derby』（『デストラクション・ダービー』）
  • 『Final Fantasy VII』（『ファイナルファンタジーVII インターナショナル』）
  • 『Grand Theft Auto』（『グランド・セフト・オート』）
  • 『Intelligent Qube』（『I.Q Intelligent Qube』）
  • 『JumpingFlash』（『JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』）
  • 『Metal Gear Solid』（『METAL GEAR SOLID』）
  • 『Mr Driller』（『ミスタードリラー』）
  • 『Oddworld: Abe’s Oddysee』（『エイブ・ア・ゴーゴー』）
  • 『Rayman』（『レイマン』）
  • 『Resident Evil Director’s Cut』（『バイオハザード ディレクターズカット』）
  • 『Revelations: Persona』（『女神異聞録ペルソナ』）
  • 『Ridge Racer Type 4』（『R4 RIDGE RACER TYPE 4』）
  • 『Super Puzzle Fighter II Turbo』（『スーパーパズルファイターIIX』）
  • 『Syphon Filter』（『サイフォンフィルター』）
  • 『Tekken 3』（『鉄拳3』）
  • 『Tom Clancy’s Rainbow Six』（『Tom Clancy’s RAINBOW SIX』）
  • 『Twisted Metal』（『ツイステッド・メタル』
  • 『Wild Arms』（『ワイルドアームズ』）

海外版未収録作品

日本版のRPG4作、横スクロールシューティング2作、ロボットアクション1作、パズル1作に代わり、FPSとTPSの2作、レース3作、アドベンチャー1作、アクション2作が収録されています。

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