海外版「プレイステーションクラシック」内蔵ソフト発表―日本版との違いは？

Sony Interactive Entertainmentは、海外向けに12月3日発売の海外版「プレイステーションクラシック」における収録20タイトルを発表しました。日本版とは8タイトルが異なっています。
- 『Battle Arena Toshinden』（『闘神伝』）
- 『Cool Boarders 2』（『クールボーダーズ2 Killing Session』）※
- 『Destruction Derby』（『デストラクション・ダービー』）※
- 『Final Fantasy VII』（『ファイナルファンタジーVII インターナショナル』）
- 『Grand Theft Auto』（『グランド・セフト・オート』）※
- 『Intelligent Qube』（『I.Q Intelligent Qube』）
- 『JumpingFlash』（『JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』）
- 『Metal Gear Solid』（『METAL GEAR SOLID』）
- 『Mr Driller』（『ミスタードリラー』）
- 『Oddworld: Abe’s Oddysee』（『エイブ・ア・ゴーゴー』）※
- 『Rayman』（『レイマン』）※
- 『Resident Evil Director’s Cut』（『バイオハザード ディレクターズカット』）
- 『Revelations: Persona』（『女神異聞録ペルソナ』）
- 『Ridge Racer Type 4』（『R4 RIDGE RACER TYPE 4』）
- 『Super Puzzle Fighter II Turbo』（『スーパーパズルファイターIIX』）
- 『Syphon Filter』（『サイフォンフィルター』）※
- 『Tekken 3』（『鉄拳3』）
- 『Tom Clancy’s Rainbow Six』（『Tom Clancy’s RAINBOW SIX』）※
- 『Twisted Metal』（『ツイステッド・メタル』）※
- 『Wild Arms』（『ワイルドアームズ』）
海外版未収録作品
日本版のRPG4作、横スクロールシューティング2作、ロボットアクション1作、パズル1作に代わり、FPSとTPSの2作、レース3作、アドベンチャー1作、アクション2作が収録されています。