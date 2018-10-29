＜レスリング＞2018年世界選手権／日本選手・成績

（10月20～23日＝男子フリースタイル、10月22～25日＝女子、

10月25～28日＝男子グレコローマン、ハンガリー・ブダペスト）

男子フリースタイル

【57kg級】高橋侑希（ALSOK） 3位＝27選手出場

３決戦 ○［5-4］Andreu Ortega, Reineri（キューバ）

準決勝 ●［2-7］Uguev, Zaur（ロシア）

３回戦 ○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）

２回戦 ○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）

１回戦 ○［7-5］Liu, Minghu（中国）

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【61kg級】小栁和也（自衛隊） 7位＝23選手出場

３回戦 ●［Ｔフォール、5:28=1-11］Lomtadze, Beka（ジョージア）

２回戦 ○［9-4］Ibragimov, Parviz（アゼルバイジャン）

１回戦 ○［Ｔフォール、6:00=11-0］Zhou, Pingping（中国）

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【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大） 優勝＝31選手出場

決 勝 ○［16-9］Bajrang, Bajrang（インド）

準決勝 ○［15-10］Chakaev, Akhmed（ロシア）

３回戦 ○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）

２回戦 ○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）

１回戦 ○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）

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【70kg級】乙黒圭祐（山梨学院大） 26位＝28選手出場

１回戦 ●［Ｔフォール、1:27=1-12］Navruzov, Ikhtiyor（ウズベキスタン）

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【74kg級】藤波勇飛（山梨学院大） 12位＝33選手出場

２回戦 ●［6-8］Nurikau, Azamat（ベラルーシ）

１回戦 ○［Ｔフォール、1:26=11-0］Espinoza Vedia, Ruben（ボリビア）

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【79kg級】高谷惣亮（ALSOK） 11位＝26選手出場

２回戦 ●［2-4］Akbarizarinkolaei, Ezzatollah（イラン）

１回戦 ○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）

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【86kg級】白井勝太（日大大学院） 23位＝32選手出場

１回戦 ●［1-4］Reichmuth, Stefan（スイス）

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【92kg級】松本篤史（警視庁） 3位＝21選手出場

３決戦 ○［6-5］Luvsandorj, Turtogtokh (MGL)

準決勝 ●［Ｔフォール、0:52=0-11］Yankouski, Ivan（ベラルーシ）

３回戦 ○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）

２回戦 ○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）

１回戦 ＢＹＥ

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【97kg級】山口剛（ブシロード） 9位＝25選手出場

２回戦 ●［2-7］Conyedo Ruano, Abraham de Jesus（イタリア）

１回戦 ○［Ｔフォール、2:09=10-0］Merrill, Charles Zachary（プエルトリコ）

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【125kg級】山本泰輝（拓大） 14位＝22選手出場

２回戦 ●［1-4］Sumit, Sumit（インド）

１回戦 ＢＹＥ

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《国別対抗得点》

［1］ロシア 178点、［2］米国 150点、［3］ジョージア 105点、［4］キューバ 67点、［5］日本 67点、［6］イラン 65点、［7］モンゴル 57点、［8］トルコ 53点

女子

【50kg級】須﨑優衣（早大） 優勝＝23選手出場

決 勝 ○［Ｔフォール、4:50=10-0］Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）

準決勝 ○［Ｔフォール、1:31=10-0］Livach, Oksana（ウクライナ）

３回戦 ○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu, Ritu（インド）

２回戦 ○［フォール、1:29=6-0］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）

１回戦 ＢＹＥ

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【53kg級】奥野春菜（至学館大） 優勝＝23選手出場

決 勝 ○［Ｔフォール、5:47=11-0］Hildebrandt, Sarah（米国）

準決勝 ○［8-1］Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）

３回戦 ○［9-1］Prevolaraki, Maria（ギリシャ）

２回戦 ○［4-1］Pang, Qianyu（中国）

１回戦 ○［6-3］Honorine, Hilary Ysaline（フランス）

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【55kg級】向田真優（至学館大） 優勝＝21選手出場

決 勝 ○［Ｔフォール、3:30=12-2］Sidakova, Zalina（ベラルーシ）

準決勝 ○［8-1］Zhang, Qi（中国）

３回戦 ○［6-4］Mattsson, Sofia（スウェーデン）

２回戦 ○［6-0］Jong, Myong-Suk（北朝鮮）

１回戦 ○［Ｔフォール、2:00=10-0］Hockova Martinakova, Lenka（チェコ）

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【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK） 19位＝25選手出場

１回戦 ●［フォール、0:31=6-11］Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）

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【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ） 優勝＝21選手出場

決 勝 ○［8-0］Yesilirmak, Elif Jale（トルコ）

準決勝 ○［Ｔフォール、3:14=10-0］Lipatova, Svetlana（ロシア）

３回戦 ○［フォール、1:03=10-0］Hanchar-Yanushkevich, Katsiaryna（ベラルーシ）

２回戦 ○［6-0］Pei, Xingru（中国）

１回戦 ＢＹＥ

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【62kg級】川井友香子（至学館大） 2位＝25選手出場

決 勝 ●［2-6］Yusein, Taybe（ブルガリア）

準決勝 ○［4-3］Tkach, Yulia（ウクライナ）

３回戦 ○［Ｔフォール、4:00=16-2］Malik, Sakshi（インド）

２回戦 ○［2-1］Sastin, Marianna（ハンガリー）

１回戦 ○［8-0］Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）

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【65kg級】源平彩南（至学館大） 3位＝22選手出場

３決戦 ○［7-3］Ritu, Ritu（インド）

準決勝 ●［6-6］Olli, Petra Maarit（フィンランド）

３回戦 ○［6-1］Hanzlickova, Adela（チェコ）

２回戦 ○［8-0］Sleisz, Gabriella（ハンガリー）

１回戦 ＢＹＥ

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【68kg級】渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ） 16位＝26選手出場

１回戦 ●［5-7］Fransson, Jenny（スウェーデン）

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【72kg級】松雪成葉（至学館大） 8位＝17選手出場

３回戦 ●［Ｔフォール、5:44=1-12］Hamza, Samar Amer Ibrahim（エジプト）

２回戦 ○［4-1］Selmaier, Maria（ドイツ）

１回戦 ＢＹＥ

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【76kg級】皆川博恵（クリナップ） 3位＝22選手出場

３決戦 ○［不戦勝］Nemeth, Zsanett（ハンガリー）

敗復戦 ○［Ｔフォール、2:50=10-0］Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）

３回戦 ●［0-7］Adar, Yasemin（トルコ）

２回戦 ○［5-0］Hwang, Eunju（韓国）

１回戦 ＢＹＥ

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《国別対抗得点》

［1］日本 156点、［2］中国 119点、［3］米国 103点、［4］カナダ 89点、［5］モンゴル 71点、［6］ウクライナ 59点、［7］トルコ 55点、［8］インド 51点

男子グレコローマン

【55kg級】田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教） 8位＝21選手出場

敗復戦 ●［5-5］Cao, Liguo（中国）

３回戦 ●［Ｔフォール、3:50=0-9］Azizli, Eldaniz（アゼルバイジャン）

２回戦 ○［6-0］Sarsenbaev, Zhanserik（カザフスタン）

１回戦 ＢＹＥ

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【60kg級】太田忍（ALSOK） 9位＝31選手出場

２回戦 ●［5-7］ Sultangali, Aidos（カザフスタン）

１回戦 ○［Ｔフォール、4:03=9-1］Mardani, Mehrdad Abdmohammad（イラン）

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【63kg級】遠藤功章（日体大） 15位＝27選手出場

敗復戦 ●［5-7］Bilici, Rahman（トルコ）

１回戦 ●［Ｔフォール、0:47=0-8］Maryanyan, Stepan（ロシア）

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【67kg級】下山田培（警視庁） 9位＝33選手出場

４回戦 ●［フォール、1:32=0-7］Sahakyan, Gevorg（ポーランド）

３回戦 ○［Ｔフォール、1:22=8-0］Sanfilippo, Ignazio（イタリア）

２回戦 ○［Ｔフォール、1:45=9-0］Manish, Manish（インド）

１回戦 ＢＹＥ

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【72kg級】井上智裕（富士工業） 12位＝29選手出場

２回戦 ●［1-3］Chunayev, Rasul（アゼルバイジャン）

１回戦 ○［Ｔフォール、4:44=9-0］Malik, KuldeepK（インド）

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【77kg級】屋比久翔平（ALSOK） 13位＝37選手出場

３回戦 ●［4-7］Kessidis, Alexandros Michel（スウェーデン）

２回戦 ○［Ｔフォール、4:52=10-0］Varga, Oldrich（チェコ）

１回戦 ＢＹＥ

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【82kg級】前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職） 14位＝25選手出場

２回戦 ●［Ｔフォール、1:53=0-11］Schwarz, Roland（ドイツ）

１回戦 ○［3-2］Munoz Jaramillo, Carlos Andres（コロンビア）

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【87kg級】角雅人（自衛隊） 24位＝34選手出場

１回戦 ●［1-2］Kudla, Denis（ドイツ）

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【97kg級】奈良勇太（警視庁） 17位＝34選手出場

１回戦 ●［5-8］Kessidis, Laokratis（ギリシャ）

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【130kg級】園田新（ALSOK） 22位＝24選手出場

１回戦 ●［Ｔフォール、2:59=0-8］Meng, Lingzhe（中国）

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《国別対抗得点》

［1］ロシア 178点、［2］ハンガリー 83点、［3］トルコ 75点、［4］アゼルバイジャン 60点、［5］セルビア 60点、［6］アルメニア 56点、［7］ドイツ 49点、［8］中国 49点、…［23］日本 14点