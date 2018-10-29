＜レスリング＞2018年世界選手権／日本選手・成績

（10月20～23日＝男子フリースタイル、10月22～25日＝女子、
10月25～28日＝男子グレコローマン、ハンガリー・ブダペスト）

男子フリースタイル

　【57kg級】高橋侑希（ALSOK）　　　3位＝27選手出場
３決戦　○［5-4］Andreu Ortega, Reineri（キューバ）
準決勝　●［2-7］Uguev, Zaur（ロシア）
３回戦　○［4-1］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）
２回戦　○［Ｔフォール、2:14=12-0］Naim Mikyay, Salim（ブルガリア）
１回戦　○［7-5］Liu, Minghu（中国）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【61kg級】小栁和也（自衛隊）　　　7位＝23選手出場
３回戦　●［Ｔフォール、5:28=1-11］Lomtadze, Beka（ジョージア）
２回戦　○［9-4］Ibragimov, Parviz（アゼルバイジャン）
１回戦　○［Ｔフォール、6:00=11-0］Zhou, Pingping（中国）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大）　　　優勝＝31選手出場
決　勝　○［16-9］Bajrang, Bajrang（インド）
準決勝　○［15-10］Chakaev, Akhmed（ロシア）
３回戦　○［Ｔフォール、5:53=12-2］Perpelita, Andrei（モルドバ）
２回戦　○［Ｔフォール、5:23=11-0］Shuptar, Vasyl（ウクライナ）
１回戦　○［Ｔフォール、4:51=13-2］Bucur, George（ルーマニア）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【70kg級】乙黒圭祐（山梨学院大）　　　26位＝28選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、1:27=1-12］Navruzov, Ikhtiyor（ウズベキスタン）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【74kg級】藤波勇飛（山梨学院大）　　　12位＝33選手出場　
２回戦　●［6-8］Nurikau, Azamat（ベラルーシ）
１回戦　○［Ｔフォール、1:26=11-0］Espinoza Vedia, Ruben（ボリビア）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【79kg級】高谷惣亮（ALSOK）　　　　11位＝26選手出場
２回戦　●［2-4］Akbarizarinkolaei, Ezzatollah（イラン）
１回戦　○［9-0］Nagy, Mihaly（ハンガリー）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【86kg級】白井勝太（日大大学院）　　　23位＝32選手出場
１回戦　●［1-4］Reichmuth, Stefan（スイス）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【92kg級】松本篤史（警視庁）　　　3位＝21選手出場
３決戦　○［6-5］Luvsandorj, Turtogtokh (MGL)
準決勝　●［Ｔフォール、0:52=0-11］Yankouski, Ivan（ベラルーシ）
３回戦　○［3-2］Sagaliyuk, Denis（ウクライナ）
２回戦　○［7-5］Boeke, Serdar （トルコ）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【97kg級】山口剛（ブシロード）　　　9位＝25選手出場
２回戦　●［2-7］Conyedo Ruano, Abraham de Jesus（イタリア）
１回戦　○［Ｔフォール、2:09=10-0］Merrill, Charles Zachary（プエルトリコ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【125kg級】山本泰輝（拓大）　　　14位＝22選手出場
２回戦　●［1-4］Sumit, Sumit（インド）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　《国別対抗得点》

［1］ロシア 178点、［2］米国 150点、［3］ジョージア 105点、［4］キューバ 67点、［5］日本 67点、［6］イラン 65点、［7］モンゴル 57点、［8］トルコ 53点

女子

　【50kg級】須﨑優衣（早大）　　　優勝＝23選手出場
決　勝　○［Ｔフォール、4:50=10-0］Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）
準決勝　○［Ｔフォール、1:31=10-0］Livach, Oksana（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、3;42=11-0］Ritu, Ritu（インド）　
２回戦　○［フォール、1:29=6-0］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【53kg級】奥野春菜（至学館大）　　　優勝＝23選手出場
決　勝　○［Ｔフォール、5:47=11-0］Hildebrandt, Sarah（米国）
準決勝　○［8-1］Krawczyk, Katarzyna（ポーランド）
３回戦　○［9-1］Prevolaraki, Maria（ギリシャ）
２回戦　○［4-1］Pang, Qianyu（中国）
１回戦　○［6-3］Honorine, Hilary Ysaline（フランス）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【55kg級】向田真優（至学館大）　　　優勝＝21選手出場
決　勝　○［Ｔフォール、3:30=12-2］Sidakova, Zalina（ベラルーシ）
準決勝　○［8-1］Zhang, Qi（中国）
３回戦　○［6-4］Mattsson, Sofia（スウェーデン）
２回戦　○［6-0］Jong, Myong-Suk（北朝鮮）
１回戦　○［Ｔフォール、2:00=10-0］Hockova Martinakova, Lenka（チェコ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【57kg級】坂上嘉津季（ALSOK）　　　19位＝25選手出場
１回戦　●［フォール、0:31=6-11］Adekuoroye, Odunayo Folasade（ナイジェリア）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【59kg級】川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）　　　優勝＝21選手出場
決　勝　○［8-0］Yesilirmak, Elif Jale（トルコ）
準決勝　○［Ｔフォール、3:14=10-0］Lipatova, Svetlana（ロシア）
３回戦　○［フォール、1:03=10-0］Hanchar-Yanushkevich, Katsiaryna（ベラルーシ）
２回戦　○［6-0］Pei, Xingru（中国）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【62kg級】川井友香子（至学館大）　　　2位＝25選手出場
決　勝　●［2-6］Yusein, Taybe（ブルガリア）
準決勝　○［4-3］Tkach, Yulia（ウクライナ）
３回戦　○［Ｔフォール、4:00=16-2］Malik, Sakshi（インド）
２回戦　○［2-1］Sastin, Marianna（ハンガリー）
１回戦　○［8-0］Adeniyi Aminat, Oluwafunmilayo（ナイジェリア）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【65kg級】源平彩南（至学館大）　　　3位＝22選手出場
３決戦　○［7-3］Ritu, Ritu（インド）
準決勝　●［6-6］Olli, Petra Maarit（フィンランド）
３回戦　○［6-1］Hanzlickova, Adela（チェコ）
２回戦　○［8-0］Sleisz, Gabriella（ハンガリー）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【68kg級】渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ）　　　16位＝26選手出場
１回戦　●［5-7］Fransson, Jenny（スウェーデン）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【72kg級】松雪成葉（至学館大）　　　8位＝17選手出場
３回戦　●［Ｔフォール、5:44=1-12］Hamza, Samar Amer Ibrahim（エジプト）
２回戦　○［4-1］Selmaier, Maria（ドイツ）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【76kg級】皆川博恵（クリナップ）　　　3位＝22選手出場
３決戦　○［不戦勝］Nemeth, Zsanett（ハンガリー）
敗復戦　○［Ｔフォール、2:50=10-0］Alieva, Sabira（アゼルバイジャン）
３回戦　●［0-7］Adar, Yasemin（トルコ）
２回戦　○［5-0］Hwang, Eunju（韓国）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　《国別対抗得点》

［1］日本 156点、［2］中国 119点、［3］米国 103点、［4］カナダ 89点、［5］モンゴル 71点、［6］ウクライナ 59点、［7］トルコ 55点、［8］インド 51点

男子グレコローマン

　【55kg級】田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教）　　　8位＝21選手出場
敗復戦　●［5-5］Cao, Liguo（中国）
３回戦　●［Ｔフォール、3:50=0-9］Azizli, Eldaniz（アゼルバイジャン）
２回戦　○［6-0］Sarsenbaev, Zhanserik（カザフスタン）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【60kg級】太田忍（ALSOK）　　　9位＝31選手出場
２回戦　●［5-7］ Sultangali, Aidos（カザフスタン）
１回戦　○［Ｔフォール、4:03=9-1］Mardani, Mehrdad Abdmohammad（イラン）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【63kg級】遠藤功章（日体大）　　　15位＝27選手出場
敗復戦　●［5-7］Bilici, Rahman（トルコ）
１回戦　●［Ｔフォール、0:47=0-8］Maryanyan, Stepan（ロシア）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【67kg級】下山田培（警視庁）　　　9位＝33選手出場
４回戦　●［フォール、1:32=0-7］Sahakyan, Gevorg（ポーランド）
３回戦　○［Ｔフォール、1:22=8-0］Sanfilippo, Ignazio（イタリア）
２回戦　○［Ｔフォール、1:45=9-0］Manish, Manish（インド）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【72kg級】井上智裕（富士工業）　　　12位＝29選手出場
２回戦　●［1-3］Chunayev, Rasul（アゼルバイジャン）
１回戦　○［Ｔフォール、4:44=9-0］Malik, KuldeepK（インド）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【77kg級】屋比久翔平（ALSOK）　　　13位＝37選手出場
３回戦　●［4-7］Kessidis, Alexandros Michel（スウェーデン）
２回戦　○［Ｔフォール、4:52=10-0］Varga, Oldrich（チェコ）
１回戦　　ＢＹＥ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【82kg級】前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職）　　　14位＝25選手出場
２回戦　●［Ｔフォール、1:53=0-11］Schwarz, Roland（ドイツ）
１回戦　○［3-2］Munoz Jaramillo, Carlos Andres（コロンビア）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【87kg級】角雅人（自衛隊）　　　24位＝34選手出場
１回戦　●［1-2］Kudla, Denis（ドイツ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【97kg級】奈良勇太（警視庁）　　　17位＝34選手出場
１回戦　●［5-8］Kessidis, Laokratis（ギリシャ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　【130kg級】園田新（ALSOK）　　　22位＝24選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、2:59=0-8］Meng, Lingzhe（中国）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　《国別対抗得点》

［1］ロシア 178点、［2］ハンガリー 83点、［3］トルコ 75点、［4］アゼルバイジャン 60点、［5］セルビア 60点、［6］アルメニア 56点、［7］ドイツ 49点、［8］中国 49点、…［23］日本 14点

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

日本レスリング協会

on

©公益財団法人日本レスリング協会