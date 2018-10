ドラマ「SUITS/スーツ」【第4話】日本版❤️本家US版の徹底比較レビュー！

新月9ドラマ『SUITS/スーツ』がフジテレビにて放送開始され、第4話に突入。US版(本家)の全米を虜にしたスタイリッシュドラマがどんな風に日本版にリメイクされたのか?海外ドラマファンから目線で、ストーリー内容やらを毎週徹底比較!【毎週火曜更新】(10月29日更新)

US版(本家)&日本版 『SUITS/スーツ』を比較すると・・・・

さて、月9日本版『SUITS/スーツ』の視聴率はちょっと残念なことに初回に比べて少しずつ落ちては来ておりますが・・・・

根強い「東京ラブストーリー」のファンやジャニオタに支えられて2桁の視聴率をいまのことろ保持しています。

このリメイク版の月9のドラマが始まり・・・・

原作である本家US版 『SUITS/スーツ』をご存じないまま、日本版をご覧になり月9が面白いと言っている方も結構いらっしゃるようですよね。

原作の海外ドラマファンとしては嬉しい限りです。

第3話にて、US版でも面白く、ちょっと変わったキャラを演じているルイスを日本版で演じている蟹江役を演じている彼が・・・実はゲイだった???

なんて思わせるような描写があり、ちょっと物議をかもしだしているそうで・・・

ゲイであるということは、海外ドラマでも良くありますし・・・

日本でも、それほどこの時代ではゲイは珍しいことではないのですが・・・

ゲーム会社のIT社長である藤ヶ谷が「キモイよね、あいつ」とはっきり口にしてしまっていることを覚えておいででしょうか?

ドラマの中でも、なんとなく笑いを誘うように表現していたのでしょうが・・・・

キモち悪いキャラ?としてこのストーリーの中で描いていることは良しとしても・・・

キャラとして蟹江が気持ち悪いのはゲイだからと言っていると取るとするならば・・・

(人の数だけ考え方はありますからね、それは仕方がないことだと思いますが・・・)

だとしても、それはいかがなものなのか?なんて意見もネットではちらほら見かけました。

アメリカでは普通であるLGBTに対する差別と受け取られかねない表現であり・・・

ちょっとどうなんだろう???なんて私も思ったりもしましたが・・・

皆様はどうかんじられましたでしょうか?

もしかしたらそう感じられた方もいらっしゃるのでは???

ちなみに、US版のルイスはゲイではありませんよ。

そんな月9でリメイクされた本家本元のUS版の魅力をちょっとだけご紹介します。

願わくば・・・

これをきっかけにして海外ドラマって面白いんだな~

と興味を持ってくださることを願って・・・・

US版 『SUITS/スーツ』の魅力をいくつかご紹介していきます。

その後に、日本版の第4話にあたるストーリー内容のUS版第5話のあらすじをご紹介し・・・

日本版とUS版との比較をしていきます。

US版『SUITS/スーツ』の魅力♡

US版『SUITS/スーツ』では、シーズン1のエピソード3からようやくはじめてオープニング曲が差し込まれました。

海外ドラマファンであれば、ご存じあの曲。

ちなみに・・・

オープニング曲は Ima Robot の「Greenback Boogie」です。

ご興味のある方は、「SUITS Opening music」で検索すると歌詞も出てくるはずですよ。

ちなみに、この曲のタイトルとなっているgreenback(グリーンバック)とは、 緑背紙幣のこと。

裏面が緑色であることから、称されるアメリカのかつてのドル紙幣のことを言います。

US版『SUITS/スーツ』のファンの方であれば、この曲を聞くと『SUITS/スーツ』を思い出すはずですよね。

「SUITS Opening music」Ima Robot - Greenback Boogie - (official video)

メーガン妃も7年シーズン1~7まで出演♡

US版をご存じない方のために・・・一応ご説明すると・・・

US版『SUITS/スーツ』には、イギリス王室のヘンリー王子とご結婚されたメーガン妃もシーズン1から出演していました。

とても芯が強く、セクシーでとても賢く優秀であり・・・

弁護士としての能力はあるものの・・・

受験するのが怖くてロースクールの試験を受けるのを躊躇している本音はちょっと弱気な女性を演じました。

https://m.media-amazon.com

有名弁護士事務所の弁護士のお嬢さまであり

(これはストーリーが進んでいく中で明らかになっていったのですが・・・)

彼女はマイクと恋愛関係になり、シーズン7では・・・その関係に進展が・・

(ネタバレになるのでどうなるのかは内緒にしておきますね。)あるレイチェルを演じていました。

メーガン妃の結婚式に出席したキャストのファッションをチェック

晴れてヘンリー王子と結婚してメーガン妃となられたメーガン妃の結婚式には、US版『SUITS/スーツ』のキャスト陣も参列し祝福しました。

ハーヴィー・スペクター役のガブリエル・マクトは、奥様であるモデルのジャシンダ・バレットと参列。

マイク・ロス役のパトリック・J・アダムスも奥様であるトローヤン・ベリサリオと共に参列しました。

トローヤン・ベリサリオと言えば、「プリティ・リトル・ライアーズ」のスペンサー役でも有名ですよね。

先日二人には赤ちゃんが生まれてママになったトローヤンです。

ルイス・リット役のリック・ホフマンも参列。

ドナ・ポールセン役のサラ・ラファティはご主人と参列しました。

『SUITS/スーツ』のキャストが勢ぞろいしてお祝いするって・・・

しかも皆様わざわざアメリカからイギリスに来てくれるってホントに素敵ですよね。

ジェシカ・ピアソン役のジーナ・トーレスもマニッシュで素敵なハットを被って参列。

淡いベージュピンクのお帽子とお靴がコーデされていてとても上品ですね。

メーガン妃と言えば・・・

先日妊娠が分かり、現在オセアニアを歴訪中のヘンリー王子とメーガン妃。

25日に、南太平洋の島国トンガを訪れ、チャーター機のタラップを降りたメーガン妃がちょっと恥ずかしい状態になったことがニュースになりましたね。

ヘンリー王子と手をつないでちょっと膨らんだお腹も目立つようになったメーガン妃が、レッドカーペットを歩いた際に赤いワンピースの裾から、値札のタグが・・・・

https://dynaimage.cdn.cnn.com

お忙しく、何度もお着替えするのですから、仕方がないかもしれませんが・・・

お付き?が気が付くはずなのに・・・なぜ???

赤はトンガの国の色に敬意を表して選んだものだったそうで・・・

とてもお似合いになってはいるものの・・・

ちょっとやっちゃった感がありますね。

でもそんな誰もがやってしまうような天然のところもある?メーガン妃だからこそ、人気もあるのかも?

そんなメーガン妃最後の女優生活を共に過ごした仲間がこの『SUITS/スーツ』のキャスト達です。

同じテレビドラマに出演していただけと言ってしまえばそれまでですが・・・・

これだけ長い間同じドラマで同じように朝目をさまし、同じロケの食事を食べ、一緒にキャラクターを演じていると、きっと絆のようなものが出来るはずですものね。

そう思うとこのドラマもまた違った見方が出来ると思いますよ。

本家US版「SUITS スーツ」シーズン1 第5話あらすじ

第5話「暴かれた秘密」/ Dirty Little Secrets

(シーズン 1, エピソード 5)

マンションの大家がトコジラミを駆除してくれないと訴える若者のプロボノ案件を任されたマイク。

わずかな証拠から、大家が住人を追い出して分譲マンションに改装する計画を立てているのではないかと疑い、調査に乗り出す。

ルイスは、若いスタッフを集めハーバード大に関連するクイズ大会をしています。

「最古の蔵書は?」「大統領は何人?」次々と出されるハーバード大で過ごした彼らにとっては知っていて当り前であろうクイズが出されます。

マイクとアーロンが対戦しており、周りのスタッフはどうやらカケをしているようで・・・ドルが手から手に渡っている。

優勢だったマイクに質問するルイス

「四角いピザはどこで買える?」・・・・それを聞いたマイクは、一瞬固まります。なぜならその答えを知らなかったから・・・

「学生なら誰でも知ってる」とルイスは再びマイクに向かって言うのですが・・・。

「僕はバーガー派だったから・・・」と言い訳するマイク。

結果的には、マイクが勝利するのですが・・・そのご褒美としてプロボノ案件を任されます。

マイクは、部屋から出てハーヴィーにルイスが学歴詐称に気づいているかもしれないから、ハーバードにハッキングして記録を入れないとマズイかもとしれないと伝えるのですが・・・

ハーヴィーは、慎重派のルイスにそんな大胆な発想や思考があるはずはないから、よほどのことがない限りは、調べないから大丈夫だと伝えます。

ハーヴィーは、ジェシカのオフィスで彼女が親しそうに男性と話をして、手にキスをされたのを見ます。

その男性が部屋から出て行った後にジェシカのオフィスに入るハーヴィー。

依頼人であるその男性は、サインツの製薬会社という不治の病、ALS用の薬を開発し、副作用で死者が出ていることで知られている会社の社長だった。

街中の弁護士が手を出さない案件であり、負ける案件なのにどうしてジェシカが引き受けたのかというハーヴィーに対して、ジェシカは社長が元夫であることを明かします。

そして、ハーヴィーに引き受けるように命令します。

「君が頼まれたのに、なぜ人に回す」と聞くと、サインツの恋人であるリサが、元妻であるジェシカが弁護することに反対しているので、ハーヴィーに担当を依頼したいと説明します。

https://m.media-amazon.com

大家(カリンスキー)が2年前から家の設備を修理してくれず、床じらみもひどくて眠れないとフランクという男性が訴えていました。

どうやら、引越せばいいというわけではなく・・

亡き両親の思い出があるためにそこから引っ越しはしたくないからどうにかしたいとの相談だったのです。

ジェシカが口を出さないことを条件にして、サインツの弁護を引き受けたハーヴィー。

サインツとリサにハーヴィーは状況を聞きに行きます。

薬の開発に携わったリサは、この薬がいかに効果的に効く薬なのかを説明。

その後、ハーヴィーはサインツを訴えている弁護士チャーチと面会。

ハーヴィーは、和解金を提示するのですが、チャーチは巨額の賠償金を要求。

https://m.media-amazon.com

チャーチはサインツの薬は副作用があるという新聞広告を出すとハーヴィーを脅すのです。

再びサインツとリサに会いに行ったハーヴィーは、薬の開発段階でリサがテスト結果に嘘の申告をしていたことを白状させました。

全てリサの責任にすれば、会社は救われるかもしれないとハーヴィーはサインツに説明するのですが、彼は納得しませんでした。

どうしたらいいのかハーヴィーは悩むのですが、それを聞いたジェシカは結局黙ってられず・・・

サインツに会いに行きます。

まだジェシカと結婚していた時にサインツが今のパートナーであるリサと不倫をしていたことを知っていたこと、会社が倒産する直前に薬が売れ出したことなどについてジェシカは彼を責めます。

とはいっても、ジェシカはハーヴィーに言われてその事実を知るのですが・・・知っていたとウソをつきます。

「引き受けたからには嘘つきだったとしても弁護をする。だけどもう隠し事は絶対になしにして」

とジェシカにサインツに言います。

ハーヴィーがバーに行くと、落ち込んで1人佇みお酒を飲んでいるジェシカがいました。

実は、サインツ本人がALS患者であることを知ってしまったとジェシカはハーヴィーに話します。

ハーヴィーは、そのことを聞いてある作戦を思いつきます。

薬で副作用が出た患者に集まってもらったハーヴィーは、あるビデオを彼らの見せることに・・・。

そこには、ALSの症状で、手が動かなくなっているサインツの姿が映し出されていました。

サインツは、副作用が出た患者達に自分はこの薬で症状が緩和したことを説明。

「不公平です。僕には副作用がない。実態がわかった今、それを改善したい」とサインツ。

確かに後遺症が出てしまった患者がいることも事実であり、この薬を改良するチャンスが欲しいから和解金は支払えないと伝えます。

その代わりに、このチャンスを与えてくれることに同意してくれれば、サインツの会社の株式をそれぞれに一部差し上げることを提案します。

患者達は、そのサインツの申し出を受け入れて、和解が成立。

ジェシカとサインツは「これからはもう隠し事はなしだ」と言って和解を喜ぶ二人。

ジェシカは大昔彼のジャガーを傷つけたことを告白し笑い合うのです。

自分の訴訟が片付いたハーヴィーは、マイクの訴訟に協力することに・・。

公選弁護人として初めて1人で裁判所へ出向いたマイクでしたが・・・

レイチェルにも言われたのですが、誰でも勝てると言われているアパート賃貸訴訟に敗訴してしまいます。

しかし、この訴訟を調べていくとこの案件が単純な賃貸トラブルではないことが分かってきます。

大家のカリンスキーは、古いアパートに住む住人達を次々と立ち退かせて、建て替えて儲けていることを暴こうとレイチェルに協力を仰ぎます。

マイクは、カリンスキー保持している豪華で高級そうな分譲物件を調べにレイチェルに夫婦の役をしてもらうように頼み二人で内覧に行きます。

そして、マイクはレイチェルの手伝いもあって、彼の他にも被害にあって追い出された住民を探し出し、大家が住民を追い出すためにこれまでにも何度も嫌がらせをしていたことに気がつきます。

以前マイクがアパートに依頼人の話を聞きに行った時に、大家であるかリンスキーは部屋の中に入ろうとせず・・・その理由が分かります。

彼は虫付きのカーペットを敷いて住めないようにしていのです。

ヴィヴィアン(相手方の優秀な弁護士)も知らなかった嘘が発覚してしまうのです。

オフィスに戻ったマイクはルイスの部屋へ行き、プロボノの案件に勝訴したことを報告。

ルイスはそんなものは経歴にもならないと言うのですが・・・。

始めの1件だけではなく、依頼人15人から新たな契約を得たために、金額も15倍になったと報告しデスクに書類を置いてルイスのオフィスを出て行きます。

マイクはレイチェルとまだ夫婦ごっこを続けたいのか?

「今年で結婚4年目だよね」とマイクがレイチェルに言うと。

「5年目よ。あなたにとっては意味がないのね」とレイチェルも答えます。

デートをしてお祝いしようとマイクは真剣に伝えたのですが、「同僚とはデートしないの」とマイクはレイチェルには断られてしまうのでした。

US版「SUITS / スーツ」第5話はここで終わり

※ちなみに・・・・

ご紹介したあらすじの中の画像は、すべてがこの第5話の画像ではありません。

ストーリーの画像は少ないため、他のストーリーの画像も使っておりますことご理解ください。

日本版『SUITS/スーツ』予告

”困難を極める薬害訴訟!

暴かれていくそれぞれの秘密・・・・

動き始めた恋心。

大輔初めての法廷。”

予告の最後に

幸村が甲斐に向かって言う言葉・・・

「年を取ればとるほど、人に言えないことが増えていく気がする。興味あるな~・・・甲斐の隠し事」

ん~・・・

年を重ねている方であれば、この言葉が胸に突き刺さる気がするような・・・

果たして甲斐の秘密とは???

日本版「SUITS スーツ」第4話あらすじ

甲斐(織田裕二)は、東大法学部教授の退職を祝う会に出席し、大手ファームに所属する後輩弁護士・畠中美智瑠(山本未來)と再会する。

甲斐の目的は、訴訟を起こされた製薬ベンチャー『ナノファーマ』に関する情報を得ることだった。

何故なら甲斐は、チカ(鈴木保奈美)と『ナノファーマ』代表の辛島悠紀夫(小市慢太郎)がデートしているところを偶然目撃していたのだ。

同じころ、大輔(中島裕翔)は、蟹江(小手伸也)が主催したクイズ大会で同じアソシエイトの館山健斗(岩井拳士朗)との決勝戦に臨んでいた。

しかし大輔は、ハーバード大トリビアのクイズに答えられずに敗れてしまう。

あくる日、甲斐は、チカから『ナノファーマ』を助けるよう命じられる。実は辛島は、チカの元夫だった。

大輔は、2位の賞品として蟹江からボランティア案件を任せられる。

それは、支払い催告を無視して家賃を滞納し、オーナーから訴えられた春日友加里(生越千晴)の弁護だ。友加里は、マンションの管理状態が悪いせいで飼っていたウサギがストレス死したために仕事も辞めることになった、と主張し、法廷で闘うという。

辛島は、立花理乃(中原果南)と共同で、ある難病の特効薬『レミゼノール』を開発した。

だが、薬の副作用で肝機能障害を起こしたという患者8名から訴えられていた。

甲斐は、被害者の会の弁護士・福原太一(渡辺憲吉)に、見舞金を支払うことで和解したいと提案するが……。

日本版第4話と本家US版の徹底比較!!

さて、US版の『SUITS/スーツ』のあらすじを知っていただいたところで・・・

今回の日本版が本家と比べてどんなふうに違ったのか?または同じだったのか?気が付かれた方も多いのでは?

そんな違いをご紹介していこうと思います。

※あくまでもイチ海外ドラマファンの私個人的に感じたことですので・・・

異論反論オブジェクションは受け付けてませんので・・・

違和感&異論などを感じられた方は、お許しを。

★日本版は偶然がたびたび重なり、幸村の事も目撃??

US版の『SUITS/スーツ』ではジェシカと製薬会社社長サインツがジェシカのオフィスにいるのをハーヴィーはたまたま見てしまいます。

しかもとても親しげにしていた二人・・・・

ジェシカの手にキスをして去って行ったサインツ・・・・

一方日本版では、第4話に続かせる伏線として?

第3話のラストで、甲斐は幸村がバーで製薬ベンチャー『ナノファーマ』の社長と楽しそうに飲んでいる姿を見て、お店を出て行くシーンで終わりました。

ジェシカがサインツと一緒にいるところをオフィスで偶然見かけたハーヴィーのシュチュエーションと・・・

甲斐がわざわざバーで幸村と『ナノファーマ』の社長が楽しそうにしているシーン

どちらも偶然ではあるのですが・・・

やはりUS版の方がしっくりとするような・・・

日本版は1話からちょっと偶然確立が多いような・・・

★ルイスと蟹江が行ったアソシエイトクイズ大会どんな違いが?

US版の『SUITS/スーツ』では、ルイスがマイクに

「ピューリッツア賞受賞者は何人?」「46人」

「ノーベル平和賞受賞者は何人?」「5人」

「ハーバード図書館の最古の蔵書は?」「聖書」、「グーデンベルグ聖書」が正解。法律と同じで性格じゃなければダメだとルイスに叱られるマイク。

「大統領は・・・?」とルイスが聞く途中でマイクは「8人」と答えます。

そんなハーバード卒であればおそらく誰もが答えられるであろうクイズを出して競い合わせるのですが・・・

さすが天才的な記憶力を誇るマイクは、事前に覚えた大輔としての全ての知識を駆使してクイズをクリアしていきます。

しかし、「四角いピザはどこで買える?夜食で買っただろ?ハーバードに通っていた人間なら誰でも答えられるぞ!」とルイスから言われて躊躇するマイクでしたが・・・

答えは「ピノキオ」。

でも「僕はハンバー派だったから・・・」とごまかします。

最後の質問で、「ハーバードで学んだ現役の最高裁判事は?」と言う問いに・・・

「5人」と答えたマイクの対戦相手・・しかし、マイクの答えは違った・・・

ルイス「スカリア、ロバーツ、ケネディ、ブライヤー、ケーガン」

マイク「キンズバーグ」

対戦相手「コロンビア大だ」

マイク「彼女はその前にハーバードに2年いた。ハーバードレビューの編集委員で、コロンビアへ転学してる」と・・・

結果的には、マイクが勝つことに・・・・

日本版でのアソシエイトクイズ大会では、館山弁護士と大輔がハーバードトリビアクイズで争うことになるのですが・・・

「ハーバード卒のノーベル賞受賞者の数は?」「49人」

「最初のアメリカ大統領になった卒業生は?」「ジョン・アダムス」

「最初に日本の飲料メーカーのCMに出演したのは?」

「ヨーヨー・マ(馬 友友)」とここまでは順調にそれぞれが答えているものの・・・

ラストのクイズの問題で・・・

「ハーバードスクエアにあるカフェ”オズ”の看板メニューは?」という問題で答えられない大輔。

「あの店に行ったことのない学生は”もぐり”だ」と言われてしまいます。

大輔は、結局クイズ大会で負けてしまいましたね。マイクは勝ったのに・・・・

ちなみに・・・

蟹江の方がなんだかルイスよりも意地悪な感じが・・・

「モグリじゃないよな?」としつこかったですものね。

★キャラメルが気になる~

甲斐がオフィスで食べているキャラメルの箱。

当たりとか外れとかあるのでしょうかね???

US版ではないシーンなので・・・

キャラメルは??何?あの箱気になる・・・・

と思われる方も多いのでは・・・

伽耶子が「キャラメルって、最初はたばこの代用品として売り出されたんですって。マメ知識」という言葉・・・

何かありそうですね~

この秘密はストーリーが進んでいくうちに分かるのかも?

★ジェシカと幸村、どっちが怖い???

ある難病の特効薬『レミゼノール』を開発した製薬ベンチャーが、薬の副作用で肝機能障害を起こしたという患者8名から訴えられていた案件を幸村は甲斐に対して

「これは 命令よ。」と言いますが・・・

「東京中の弁護士に門前払いを受けてる会社ですよ?ご自由に。 僕は 関係ないんで。」

「悪名高い会社のCEOと仲良くデートなんてしていたらファームの評判にかかわりますよ。世間では入れあげてるって言うんですよ」と甲斐に言われた幸村でしたね。

言いたくなかったのに・・・という表情で

「夫なの・・・20年間に別れたけどね」と幸村は言って案件のファイルを渡すのですが・・・

「命令よ!!!」という時の幸村とジェシカが違いますね~

ジェシカの方がもっと命令するときや説明するときの強気な口調は威圧的な感じ。

これまでの1話~3話でもそうだったのですが・・・

今回また気になったので・・・・

ちなみに・・・

US版ではジェシカは彼を信用する理由として、「彼のことは結婚してたから性格は知ってる」とハーヴィーに伝えます。

するとハーヴィーは、ジェシカが結婚していたの知らなかったよといって結婚祝いを渡します。・・・

コレ、知らされなかったというハーヴィーの嫌味が込められていたのですが・・・

幸村は、あっさりと甲斐に対して元夫とすぐに答えたものの・・・

ジェシカは、結婚していたのとしか言わず・・・

翌朝、ハーヴィーに、お互いが干渉されるのキライよね?人には言いたくないこともあるのよ。と諭しました。

ん・・・

これも日本人から見たストーリー展開と、ちょっと笑いや嫌味をスパイスとして入れるアメリカっぽい差なのかもしれませんね。

★プロボノ案件はクイズ大会の商品1位?2位?

マイクはハーバードクイズの1位の商品としてプロボノ案件を任されます。

2位になった対戦相手にはボールペン。

しか~し

日本版の予告のあらすじを読んでいて・・・ん?と思っていたことが・・・

日本版でのクイズ大会の大輔が貰った商品は2位のプロボノ??

マイクは勝ってプロボノを得たのに、大輔は負けてプロボノ???

1位の商品が、ええええええええ?????(←思わず筆者の声)

優勝商品として蟹江のサイン付きプロマイド?????

いらないでしょ???それだけは・・・(←これも筆者の声)

確かにルイスも自分の名前が入ったマグカップとか持ってたけど・・・

かと思ったら・・・

蟹江の大事なクライアントの仕事を1つ任されることになりましたね。

残念ながら、2位の大輔にはボランテイア案件であるプロボノ。

ここでしつこく蟹江が「モグリじゃないよな?」と煩い・・・

ルイスはこんなにしつこくは言わなかったのに・・・(←これもあくまで筆者の思い)

ここからは、ちょっとだけ毒を吐きますが・・・

(日本版ファンの方あくまでも筆者の個人的な意見ですので、異論反論ご容赦くださいね。)

US版のルイスは、確かに気が強くて変なこだわりもあって人のアラを探すのが得意?な感じもあるのですが・・・本当はファームを誰よりも愛しており、いいやつなんですよね~

(どこがいいやつなのか・・・シーズン1ではもしかしたら分からないかも??)

その点、日本版の蟹江はというと・・・

ルイスを真似してはいるものの・・・

なんだか本当は気弱な感じ? そしてシツコイ!!

US版では、マイクが同僚からあんな風に「モグリ」なんて言葉を言われたことはなかったですし・・・

アソシエイトやパラリーガルまでが大輔が「モグリ」かもしれない?ということがこの時点で頭の中に植え付けられちゃってる感が・・・

(本当にそうだと思っているわけではありませんが・・・)

なんとなくストーリーを早く終わらせるために伏線をはっているのかとも思ってしまいました。

★マイクや大輔の任されたプロボノの相違点とは?

マイクはハーバードクイズの1位の商品としてプロボノ案件を任されます。

フランクという男性が、2年前から床じらみもひどくて眠れないので家の設備を修理して欲しいと大家であるカリンスキーに何度も訴えているが改善されないと訴えます。

しかし、逆にカリンスキーからは家賃を滞納していると訴えられることに・・・・

一方日本版では・・・・

支払い催告を無視して家賃を滞納した女性が、オーナーから訴えられたというもの。

しかし、訴えられた女性は、マンションの管理状態が悪く下水の臭いがひどくて・・・

飼っていたウサギがストレス死したために仕事も辞めることになって無職だから支払えないし飼っていたココア(ウサギ)が死んだのもこのマンションのオーナーのせいだと主張して法廷で闘うことに・・・・

後々話を聞くと・・・

子供の頃にはちゃんと管理人さんが常駐しており、いいマンションだったのに、2年前に今のオーナーになってから昔から住んでる人たちはみんな引っ越したと・・・

彼女は、身体中がかゆくて床の絨毯の上にもビニールシートを引いて生活をしていると・・・

調べた結果、絨毯にはシラミが・・・・

この絨毯にシラミがいたことは同じでしたね・・・。

大輔や訴訟を起こした彼女が頭をかいていたのもこのせいだったんですね。

この部分はUS版にはありませんでしたが・・・

マンションのオーナーが被害者宅には一歩も入ろうとしなかったことはUS版も日本版も同じでした。

★ただの賃貸トラブルじゃないその真実が見えてくる・・・

誰もが勝てると言われた訴訟で負けたマイクの相手方弁護士をハーヴィーが知り・・・

誰もが勝てると思われていた訴訟で負けたい大輔の相手弁護士を甲斐が知り・・・

それぞれが、相手の弁護士は超一流の大手弁護士事務所のやり手の弁護士であるにもかかわらず・・・

彼女がこんな案件で出てくるはずがないと感じます。

これは、類似点になるのでしょうね~

新人のアソシエイトだから負けたのではなく・・・

ちゃんと負けるには理由があったんですものね。(後から提出された証拠のこと)

★和解金の額が違いすぎる~

関節骨化症という難病のレミノーゼという薬の薬害訴訟であるため、訴訟になって闘えば風評被害を助長するのでは??という甲斐の考えの元・・・・

薬と副作用は無関係だと主張しつつもお見舞金でなんとかことを収めようとした甲斐に・・・

お見舞金の金額が50億円と言われ

甲斐は「何の冗談です?」と・・・反論・・・

開発段階の治験の段階で問題があったんだと思っていると相手方の弁護士に言われ、甲斐は何かクライアントに隠されていることを知ります。

この辺りは、US版も同じようなストーリー内容で、悪評が立たない前に和解金を払って早期解決しようとハーヴィーは提案します。

相手側の弁護士と和解の交渉をするのですが・・・・

2億5000万ドル(約281億883万円)という法外な金額を要求されて交渉は決裂し、クライアントからではなく、相手の弁護士から開発段階の治験の段階の隠し事があることを知ります。

いやいや・・・さすが訴訟大国アメリカ・・・

日本だと50億も凄いけれど、アメリカだと281億円って・・・目まいが・・・

★ジェシカは元夫に話をしに、幸村は元愛人に話をしに・・・・

ジェシカは、サインツに会いに行き、ハーヴィーから聞いたジェシカと別れる前からリサとサインツが不倫関係だったこと彼の口から聞きます。

そして、サインツ本人がALS患者であることを知ることに・・・。

一方日本版では、甲斐はCEOの辛島と共同開発者である立花理乃が幸村と結婚していた時から不倫関係だったと報告。

そして、幸村は辛島と共同開発者であり、パートナーでもある立花理乃に会うように甲斐に言われて会いに行きます。

そこで、彼が重傷な病気だったことを聞くのです。

US版ではジェシカが元夫の病気の事を聞いて、嘆き落ち込む姿が観られましたが・・・

日本版では、そこまで深くは幸村の気持ちを表した様子は見せませんでしたね。

ジェシカにはまだ元夫への想いがあったと推測し・・・

幸村は本当に気持ちも終わっていたんだろうなと・・・・

それともアメリカ人と日本人の受け止め方の違いなのかしら???

果たしてその答えとは???

★A.ランゲ&ゾーネ(A.Lange & Söhne)が物語る相手弁護士の本性

マイクは、相手のチャーチ弁護士がお金目当ての和解金訴訟を何度か起こしていた弁護士であることを発見します。チャーチは薬の承認前には会社が倒産寸前だったために治験データを改ざんしたと主張。

そんな事実があったことを知らなかったハーヴィーは依頼人に隠し事をされたとジェシカを怒ります。

世界5大時計ブランドであるドイツのA.ランゲ&ゾーネ(A.Lange & Söhne)の腕時計を相手の弁護士がしていたのを見落とさなかった甲斐。

依頼人の利益のためというのは、名目で・・・

私腹を肥やしているんだと思う甲斐でしたね・・

そりゃあそうですよね~

このランゲ&ゾーネ ランゲ1 ですが、定価で390万以上しますので・・・・

甲斐がそうとらえても仕方がないのかも???

マイクとレイチェルが夫婦役を装ったように大輔と真琴が夫婦役を?

US版では、マイクはレイチェルに頼み、マンションを探す若夫婦を装って物件を見せてもらいます。

嫌々ながらも、夫婦役を演じているレイチェルでしたが・・

マイクは夫婦ごっこをノリノリでしていました。

担当者は、この物件だけではなく、住人もいい人たちであると説明。

改装して販売し始めたのは2年前、その頃から住んでいる古い住民に話を聞きたいとマイクは申し出るのですが・・・

日本版でも同じように大輔は、聖澤に頼んで夫婦役を演じてもらいます。

ただ・・・ここでも沙理を敵視するような言い方をレイチェルはしていなかったので・・・

そもそもお互いの存在はまだ知らない状態です。

存在自体を知らないのですから、聖澤も沙理も大輔のネクタイを直してあげるって・・・

すでにメラメラと燃えている感じの二人・・・

果たしてどうなるのでしょうね・・・

★「ALS」 OR 「関節骨化症」

US版の『SUITS/スーツ』のなかで、製薬会社社長サインツが開発したALS(筋萎縮性側索硬化症)専用の薬を廻って副作用が出た患者がいることで裁判になるのですが・・・

ちなみに・・・

ALS(筋萎縮性側索硬化症)とは、脳や末梢神経からの命令を筋肉に伝える運動ニューロン(運動神経細胞)が侵される病気です。

日本でも難病の一つに指定されており、日本にも約8,500人前後の患者さんがいるといわれている病気です。(厚生労働省の2009年の特定疾患医療受給者証交付数)

それに対して日本版では・・・・

関節骨化症の薬である、レミゼノールという薬についての副作用の訴訟をすることに・・・

難病であることには違いはないと言えますね。

★女性陣のファッションが気になる・・・・

ジェシカ役の幸村チカのファッションはジェシカには負けてしまうかもしれませんが・・・

鈴木保奈美さんが着ているお洋服は似合っていてとってもラグチュアリーな感じで素敵です。

そして、前回くらいから?

ドナ役の中村アンさんもお化粧がちょっと濃くなったんでしょうか?

お洋服もだんだんドナっぽくなってきているのがいい感じです。

髪型も大人っぽくて素敵です。

ただ・・・・

レイチェル役の真琴役である新木優子さんのファッションがどうしても違う。

と思ってしまう私です。

髪は縛らずに下ろしてもっと大人っぽいワンピース系やスーツ系にしたらレイチェルに近ずけるのに・・・

残念・・・・

もちろん彼女は彼女なりに魅力はあるものの・・・・

真面目感を出そうと髪の毛をまとめているのかもしれませんが・・・彼女の魅力を消してます。

彼女のインスタには髪を下した彼女の画像がありましたが・・・

こっちの方がずっとレイチェルっぽくていいのに・・・

とアドバイスしたくなっちゃう私です。

ネックレスはティファニー Tスマイル ペンダントネックレスを大小違うスタイルで身に着けていたのに・・・・ファッションは残念です。

でもこれが日本のドラマなのかも???

このネックレスは、少し前のドラマで女優さんが身に着けていて話題となって流行りましたよね。

この日本人特有のブランドものの売れ方?売り方?凄いかも...特にアクセサリーは女性にとっては自己満足の何物でもないのでね・・・

ただ1つだけ海外ドラマファンとしてアドバイスを送るならば・・・

せめて・・・レイチェル役するなら髪の毛下ろして~

その方がレイチェルぽくなりますよ~(←私の心の中の声、筆者も蟹江弁護士のようにしつこい??すみません。)

もし、こちらをお読みで、海外にお住いの方でも・・・

この下記のサイトなどから日本のドラマも簡単に観られるそうですよ。

ご興味のある方はぜひ。

株式会社インターリンク

いかがでしたか?

まだまだ気になった点ってあるのですが・・・

今週はこのくらいで・・・

See you next week!!

AXNでは、「SUITS / スーツ」シーズン5を放送予定です。

「SUITS / スーツ」シーズン5は、AXN海外ドラマにて

11月9日(金)よる8時~ 2話連続放送

日本版「SUITS / スーツ」を気に入られた方は、ぜひ本家の「SUITS / スーツ」もご覧になられてみてはいかがでしょう。

