『直撃LIVEグッディ!』(フジテレビ系)などでキャスターを務めるフジテレビの三田友梨佳アナが、悩んだ末に髪型を一新したことを報告。

生放送で披露された新しい髪型に、多くの反響が寄せられている。

■悩み抜いた末の「前髪アリ黒髪ロング」

三田アナは28日に自身のインスタグラムを更新し、新しい髪型を披露した。

悩んで悩んで、、、 前髪を切りました!! 今年は前髪を切ろう!と年始にバッサリ切ってから、最近はまた伸ばしていたのですが、、、思い切ってまた短くしてみました! 髪色は今回もかなり暗めにして頂いています♪♪ #黒髪ストレート #トリートメントで #ツヤツヤに #色味はアッシュ系です

Oct 28, 2018

温かみのあるブラウン系の髪色に前髪をかきあげるスタイルから、前髪を作って髪色もアッシュ系のダークカラーにトーンダウン。三田アナは自身の新しいヘアスタイルについて…

「悩んで悩んで、、、前髪を切りました!! 今年は前髪を切ろう! と年始にバッサリ切ってから、最近はまた伸ばしていたのですが、、、思い切ってまた短くしてみました! 髪色は今回もかなり暗めにして頂いています」

と、悩み抜いた末に前髪カットを決断したことを明かしている。前髪は今年の始めに一度切って以降伸ばしていたそうで、前髪アリのスタイルはおよそ10ヶ月ぶり。ダークカラーの髪色とも相まって、どこかあどけない雰囲気に。

■突然の黒髪に「大正解!」と絶賛の嵐

イメージチェンジした三田アナの髪型は、29日放送の『グッディ』の生放送で披露され、ツイッターやインスタグラムの投稿には、ファンから絶賛の声が相次いで寄せられている。

・かわいすぎる!

・テレビをつけたら、ミタパンが黒髪になってた…天使ですね

・グッディ!、ミタパンの髪の色が暗くなっていてとても良い!!

・清楚さが際立って1番好きかも!

・茶髪もかわいいけど暗髪のミタパン最強です

「黒髪にしたことで、清楚さが際立っていてイイ」「前髪を作ったスタイルもかわいい」など、絶賛の声が続々。テレビを付け、黒髪になっていた三田アナに、思わず目を奪われてしまった…という人もいたようだ。

■およそ10人に1人が「黒髪至上主義」

しらべぇ編集部が全国の20~60代の男女1,365名を対象に「黒髪」について調査を実施したところ、全体で約1割の人が「黒髪でないと恋愛対象外だ」と回答した。

性年代別に見てみると、女性よりも男性のほうが黒髪にこだわりを持っている人が多いことが分かる。

髪色と前髪のスタイルをガラッと変えて、秋らしいシックなヘアスタイルに変身した三田アナ。黒髪好きな視聴者にとっては、この上ないグッドニュースとなったようだ。