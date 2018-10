『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』劇場編集版2019年3月2日より全4章連続公開決定！メインビジュアル使用の本ポスター解禁

『KING OF PRISM』シリーズ第3弾となる新作『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』劇場編集版が2019年3月2日(土)より、全4章連続公開されることが決定! メインビジュアルを使用した本ポスターも到着しました。

公開されたビジュアルには美しい夜明けの空の中、エーデルローズ生7名の主人公らが光り輝く北斗七星と一番星を指しています。過去を断ち切り、今を見つめなおすもの。未来を信じ、自らと戦うもの。各人各様のそれぞれの想いを込めたプリズムショーが繰り広げられる本作。スタァを目指す若者たちの新たな物語にご注目ください!

また、本日10月30日より劇場前売り券第3弾となる【煌めき広めるメモリアルペア前売券】も販売開始し、新たに9劇場での上映も決定。スタァを目指す7人が主役となる新章の開幕をお楽しみに!

▲公開された本ポスタービジュアル

劇場前売り券第3弾には花冠をつけた一条シンと如月ルヰの姿が!

劇場前売り券第3弾となる【煌めき広めるメモリアルペア前売券】も本日10月30日より販売スタート。

B5サイズの大判前売り券には、シロツメクサが一面に広がる春らしい陽気の下、花冠をつけた一条シンと如月ルヰが仲良く遊んでいる姿が描かれています。ルヰがシンに渡している三つ葉のクローバーにもメッセージが込められています。

ぜひ、劇場窓口にてお買い求めください♪

● <B5サイズ>煌めき広めるメモリアルペア前売券

価格 ¥3,000(税込)

※チケットは2枚綴りです。

● 上映劇場一覧 新たに9劇場での上映決定

<3月2日公開劇場>

【北海道】ディノスシネマズ札幌劇場

【宮城】MOVIX仙台

【東京】新宿バルト9、シネ・リーブル池袋、ユナイテッド・シネマ豊洲、イオンシネマ多摩センター

【神奈川】横浜ブルク13、川崎チネチッタ

【千葉】シネプレックス幕張

【埼玉】ユナイテッド・シネマ浦和、ユナイテッド・シネマわかば

【茨城】ユナイテッド・シネマ水戸

【栃木】MOVIX宇都宮

【群馬】109シネマズ高崎

【新潟】T・ジョイ新潟万代

【静岡】シネシティ ザート

【愛知】ミッドランドスクエア シネマ

【石川】イオンシネマ金沢フォーラス

【大阪】梅田ブルク7、なんばパークスシネマ

【京都】T・ジョイ京都

【兵庫】神戸国際松竹、アースシネマズ姫路

【岡山】イオンシネマ岡山

【広島】広島バルト11

【香川】イオンシネマ綾川

【福岡】T・ジョイ博多、T・ジョイリバーウォーク北九州

【熊本】ユナイテッド・シネマ熊本

<近日公開劇場>

【北海道】シネプレックス旭川

【青森】イオンシネマ弘前

【岩手】フォーラム盛岡

【山形】ソラリス

【福島】イオンシネマ福島

【東京】MOVIX昭島

【神奈川】イオンシネマ海老名

【群馬】イオンシネマ太田

【新潟】T・ジョイ長岡

【愛知】ユナイテッド・シネマ岡崎

【三重】109シネマズ四日市

【福井】福井コロナシネマワールド

【兵庫】塚口サンサン劇場

【島根】T・ジョイ出雲

【徳島】ufotable CINEMA

【大分】T・ジョイパークプレイス大分

【宮崎】宮崎キネマ館

【鹿児島】鹿児島ミッテ10

【沖縄】サザンプレックス

※順次追加予定

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』作品概要

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』2019年3月2日(土)全国公開&19年春TVアニメ放送開始

<キャスト>

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

氷室 聖:関 俊彦

黒川 冷:森久保祥太郎

山田リョウ:浪川大輔

法月 仁:三木眞一郎

<スタッフ>

監督:菱田正和

助監督:渡辺 葉

シリーズ構成:青葉 譲

キャラクター原案:松浦麻衣

キャラクターデザイン:原 将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦/乙部善弘/今中菜々

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・ピクチャーズ

製作:キングオブプリズムSSS製作委員会

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』公式サイト

『KING OF PRISM』シリーズ公式Twitter(@kinpri_PR)

【Blu-ray】イベント KING OF PRISM ROSE PARTY 2018

