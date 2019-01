大人気ドラマ『グッドワイフ』の日本版が1月13日(日)スタート！

人気海外ドラマ「グッドワイフ」の日本版に、なんと常盤貴子さんが主演で決定!ほかにも小泉孝太郎さんや吉田鋼太郎さんなどの実力派俳優が勢揃いのようす。常盤さんが19年ぶりに日曜劇場に帰ってくるということで注目のドラマとなりそうです。

『グッド・ワイフ』日本版がついに今週スタート!主演は常盤貴子さん!

シーズン7まで放送され、スピンオフドラマ「グッド・ファイト」まで放送された大人気ドラマの「グッド・ワイフ」。日本リメイク版が1/13(日)にスタートします!

主演はあの「ビューティフルライフ」から実に19年ぶりの日曜劇場での主演となる女優の常盤貴子さん。キリリッとした強くて美しい感じがアリシアに似てますよね。

また、小泉孝太郎さんや滝藤賢一さん、吉田鋼太郎さんなど豪華な実力派俳優の方々もキャストとして発表されています。

人気法廷ドラマ『グッドワイフ』の行く末はスーパーボウルのコマーシャルを使ってシーズン7で完結することがCBSによって発表されました。

シリーズの製作総指揮にあたるロバートとミシェルキング夫妻が『グッドワイフ』を離れ、夏に放送予定の『ブレインデッド』の制作に専念することを発表をして以来、同シリーズの終了がウワサされていましたが、その数週間後、『グッドワイフ』の主役、ジュリアナ・マルグリーズが自身がこの先失業することになることを示唆するなどシリーズの終了を決定づけていました。

「『グッドワイフ』に関われたことは私のキャリアの中で一番やりがいのある経験でした。愛すべき番組を完結するにあたって、私たちがこの素晴らしいものを力を合わせて作り上げ、その一部でったことを幸せに思います。」マルグリーズが談話で発表しています。

ロングヒットの本家も要チェック!『グッド・ワイフ』シーズン5DVD発売

『グッド・ワイフ 彼女の評決 シーズン5』

全22話

2019年1月9日(水)

DVD-BOX Part1 発売(9,500円+税)

DVD Vol.1~6 レンタル開始

2019年2月6日(水)

DVD-BOX Part2 発売(9,000円+税)

DVD Vol.7~11 レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

スピンオフももちろん大ヒット!まさに大人がハマるドラマ!『グッド・ファイト』シーズン1DVD発売

『グッド・ファイト 華麗なる逆転』

全10話

2019年1月9日(水)

DVD-BOX発売(9,300円+税)

DVD Vol.1~5 レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

