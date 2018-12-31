【川崎市・高津区】除夜の鐘・初詣ガイド～年末年始は地元神社で

除夜の鐘
影向寺
午後10時30分から。奉納料1千円〜。記念品あり。定員１０８人。駐車場なし。
■宮前区野川４１９
【電話】０４４・７６６・７９３２
能満寺
午後11時30分頃から。奉納料１千円。先着１０８人。お年玉抽選会や記念品も。
■高津区千年３５４
増福寺
午後10時半から法楽。受付は午後10時〜元日午前０時まで。無料。
■高津区末長７７５
【電話】０４４・８６６・７５４８
蓮花寺
午後11時40分〜元日午前１時まで。奉納料は賽銭で。参拝者におしるこの提供も。
■高津区久末１２９２
【電話】０４４・７７７・５６１１
初詣
身代り不動尊大明王院
正月三が日は午前８時半から１時間ごとに御祈祷（３千円から。御札付）。最終受付は４時15分。
■高津区下作延4の26の1
【電話】０４４・８６５・８１１１
坂戸御嶽神社
元旦祭午後２時〜。※年越の大祓は12／30日午後４時〜。
■高津区坂戸２の20の１
【電話】０４４・８２２・６５８０
久末神社
元日午前０時から参拝できる。３日までは午前９時頃から午後４時頃まで温かい飲み物が振舞われるほか、お札や破魔矢他の販売も。
■高津区久末６４２
開催日
2018年12月31日(月)～2019年1月1日(火)
住所
神奈川県川崎市高津区