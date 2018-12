「スターオーシャン：アナムネシス」に迎春イヴリーシュ＆迎春ティカが参戦！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「スターオーシャン:アナムネシス」において、2019年1月1日に新規キャラクターを追加する。

■新規参戦キャラクター

迎春イヴリーシュ(from SOA)

CV:上坂すみれ

イラストレーター:小林元

ロール:アタッカー(エース)

武器:大剣

主人公たちが時空の歪みに巻き込まれ、投げ出された宙域の惑星で出会った女性。頭の回転が速く、行動力もあるがその陰には日々の努力がある。旅の目的地である地球に興味がありいずれ降り立った時のために、文化や歴史の学習を行っている。

タレント

【しなやかに響く羽子板】

HP100%かつ200ヒット以上の間、衝霊破・エンゼルフェザーの効果をATK・INT・DEF・HIT・GRD+40%に上昇

HP100%かつ200ヒット以上の間、衝霊破・エンゼルフェザーの効果をATK・INT・DEF・HIT・GRD+40%に上昇 【常勝への展望視】

ヒットカウンター+2秒

迎春イヴリーシュがHP100%時にヒットカウンター+3秒(全体)

ヒットカウンター+2秒 迎春イヴリーシュがHP100%時にヒットカウンター+3秒(全体) 【裁きの収筆】

通常攻撃に与ダメージの5%吸収効果を付与する

100ヒット以上時に通常攻撃に与ダメの15%吸収効果を付与(全体)

通常攻撃に与ダメージの5%吸収効果を付与する 100ヒット以上時に通常攻撃に与ダメの15%吸収効果を付与(全体) 【新たな出会いと冒険を】

ATK+20%HP+10%

ラッシュコンボ

【ブレッシング・ライジングサン】

大ダメージ&消費AP-40%、3秒ごとにHP10%回復(20秒間)

※★6進化時の性能です

迎春ティカ(from SOA)

CV:悠木碧

イラストレーター:かわすみ

ロール:シューター(エース)

武器:ライフル

主人公達が地球帰還の旅路の途中で出会った幼い少女。両親とともに乗船した移民艦が事故に遭い、救命艇で一人宇宙を漂うことになった。旅の途中、親身に接してくれるベルダを本当の姉のように慕っている。育ってきた環境からか、たとえ冗談であっても口の悪いことは言えない、清い心の持ち主。

タレント

【舞い跳ねる振袖】

与ダメージ+40%

100,250ヒット到達ごとに与ダメージ+55%,70%(全体)

与ダメージ+40% 100,250ヒット到達ごとに与ダメージ+55%,70%(全体) 【未知への好奇心】

通常攻撃に与ダメージ20%分の追加ヒット発生

バトルスキルに与ダメージ5%分の追加ヒット発生(全体)

通常攻撃に与ダメージ20%分の追加ヒット発生 バトルスキルに与ダメージ5%分の追加ヒット発生(全体) 【早き成長の蕾】

5秒ごとにHP10%回復(全体)

HP10%以上で被致死攻撃時に確率90%で生存(自分)

5秒ごとにHP10%回復(全体) HP10%以上で被致死攻撃時に確率90%で生存(自分) 【みんなと、仲良く!】

攻撃中に怯まない 被ダメージ-40%

スキル3連携以上の時に消費AP-40%

ラッシュコンボ

【セレブレーション・シュート】

大ダメージ&単体の敵へ与ダメージ+50%(全体/20秒間)

※★6進化時の性能です

■ピックアップガチャ開催

期間限定キャラクターとして、スターオーシャン:アナムネシスより「迎春イヴリーシュ」「迎春ティカ」が参戦いたします。期間中「迎春イヴリーシュ」「迎春ティカ」の出現確率が大幅にUPします!

実施期間:2019/1/1(火)0:00~2019/1/17(木)メンテナンスまで

■期間限定イベント「わたしたちの初詣」

イベント「わたしたちの初詣」は、スターオーシャン:アナムネシスより「迎春イヴリーシュ」「迎春ティカ」が登場する期間限定のイベントミッションです。バトルミッションでは「迎春イヴリーシュ」「迎春ティカ」をNPCとして選択することができます(初級~上級のみ)。

実施期間:2019/1/1(火)0:00~2019/1/17(木)メンテナンスまで

※【滅級】【絶級】は、2019/1/6(日)0:00より開放を予定しております。

ボス概要

ボス「賀正合体アケマシテイオー」は、残HPによって行動が変化し、攻撃が激化していきます。状態異常は「封印」が効かず、他の状態異常は耐性があるものの効きます。飛び道具を使った攻撃が豊富です。素早いジャンプ攻撃や着地後の飛び道具攻撃があるので、行動を見極めて戦う必要があります。

