英紙の選ぶ2018年ベストドラマランキング　日本で放送予定の作品もランクイン！

2018年の海外ドラマのうち、イギリスで人気を得たのはどの作品だろうか? 英紙Guardian、Telegraph、Independentが、相次いでドラマランキングを発表しているので、バラエティ豊かな国産ドラマを含め、有名作品が並んだ番付をチェックしてみよう。

3紙からそろって圧倒的な支持を得たのは、二人の女性諜報員がスリリングな命の駆け引きを繰り広げるBBC Americaの『キリング・イヴ/Killing Eve』で、Guardian紙が1位に挙げ、残る2紙でも3位にランクイン。MI5所属のイヴ(演じるのは『グレイズ・アナトミー』のサンドラ・オー)が、雇われ暗殺者のヴィネラルに命を狙われるという筋書き。バラバラに思えた殺人事件が一本の糸で繋がるという着想を得たイヴだが、予測不能のトラップに捕らわれてゆく。すでにシーズン2更新を決定しており、日本では2019年2月よりWOWOWプライムでシーズン1が日本独占放送予定。女性諜報員同士のスリルあふれる駆け引きに注目したい。

3紙すべてのランキングで10位以内に入ったのは3作品。前述の『キリング・イヴ』のほか、『英国スキャンダル~セックスと陰謀のソープ事件』『パトリック・メルローズ』だ。全3回のミニシリーズである『英国スキャンダル』は、1960年代の英国で実際に起きた政治スキャンダルをドラマ化したものだ。当時違法だった同性愛の世界に足を踏み入れた英自由党の国会議員というデリケートなテーマを扱いながらコメディとしての側面もあり、悲劇と喜劇を織り交ぜる感覚がイギリス人らしい、と米Bustleは評している。そして『パトリック・メルローズ』は、ベネディクト・カンバーバッチ(『SHERLOCK/シャーロック』『ドクター・ストレンジ』)がプレイボーイの貴族を演じた作品だ。

各紙が発表したランキングは以下の通り。

【Guardian紙】

1.『キリング・イヴ/Killing Eve』(BBC One/BBC America)

2.『英国スキャンダル~セックスと陰謀のソープ事件』(BBC One)

3.『ボディガード -守るべきもの-』(BBC One)

4.『パトリック・メルローズ』(Sky Atlantic//Showtime)

5.『キング・オブ・メディア』(HBO/Sky Atlantic)

6.『デリー・ガールズ ~アイルランド青春物語~』(Channel 4)

7.『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』(CBS/More4)

8.『Black Earth Rising(原題)』(BBC Two/Netflix)

9.『アトランタ』(FX/FOX)

10.『KIZU-傷-』(ITV)

(※11位から50位までは割愛)

【Telegraph紙】

1.『英国スキャンダル~セックスと陰謀のソープ事件』(BBC One)

2.『Save Me(原題)』(Sky Atlantic)

3.『キリング・イヴ/Killing Eve』(BBC Three)

4.『The Mighty Redcar(原題)』(BBC Two)

5.『A House Through Time(原題)』(BBC Two)

6.『パトリック・メルローズ』(Sky Atlantic)

7.『Dynasties(原題)』(BBC One)

8.『デリー・ガールズ ~アイルランド青春物語~』(Channel 4)

9.『My Brilliant Friend(原題)』(Sky Atlantic)

10.『埋もれる殺意』(ITV)

【Independent紙】

1.『キング・オブ・メディア』(HBO)

2.イングランド対コロンビア

3.『キリング・イヴ/Killing Eve』(BBC Three)

4.『Dynasties(原題)』(BBC One)

5.『パトリック・メルローズ』(Sky Atlantic)

6.『英国スキャンダル~セックスと陰謀のソープ事件』(BBC One)

7.『The Little Drummer Girl(原題)』(BBC One)

8.『Sally4Ever(原題)』(HBO)

9.『Cunk on Britain(原題)』(BBC Two)

10.『Save Me(原題)』(Sky Atlantic)

なおIndependent紙は、ドラマチックな一戦だったロシア・ワールドカップのイングランド対コロンビアを含めるという変化球。皆さんの2019年も、筋書きのない、ドラマにあふれた一年でありますように。(海外ドラマNAVI)

