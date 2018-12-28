【Fans’ Voice】2018年の最優秀GKにふさわしい選手は？

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2018年も残り3日となった。そこで今回から2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第1回はゴールキーパー部門。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。

※Strengthsは選手の長所。Weaknessesは選手の弱点。太字は他の選手を大幅に上回る・下回るスタッツを残した際に使用される「very strong」、「very weak」を意味している。

ダビド・デ・ヘア

所属：マンチェスター・ユナイテッド
国籍：スペイン

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞、PFA年間ベストイレブン受賞、プレミアリーグ・ゴールデングローブ受賞

＜Strengths＞
・シュートストップ（反応）
・近距離シュートに対するセービング
・集中力

＜Weaknesses＞
・クロスに対するキャッチング

ティボ・クルトゥワ

所属：レアル・マドリード
国籍：ベルギー

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：ザ・ベストFIFA2018最優秀GK賞

＜Strengths＞
・シュートストップ（反応）
・集中力
・長距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞
・ロングパス

アリソン・ベッカー

所属：リバプール
国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：セリエA最優秀GK賞

＜Strengths＞
近距離シュートに対するセービング
・ロングパス
・シュートストップ（反応）
・長距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞
・なし

エデルソン・モラレス

所属：マンチェスター・シティ
国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：プレミアリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・ペナルティセーブ
・近距離シュートに対するセービング
・シュートストップ（反応）

＜Weaknesses＞
・ディシプリン

ウーゴ・ロリス

所属：トッテナム・ホットスパー
国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ・ロシア大会
主な個人賞：FIFAワールドカップ・ロシア大会ベストイレブン

＜Strengths＞
・シュートストップ（反応）
・近距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞
・クロスに対するキャッチング

ヤン・オブラク

所属：アトレティコ・マドリード
国籍：スロベニア

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：サモラ賞（リーグ最少失点）

＜Strengths＞
シュートストップ（反応）
・ペナルティセーブ
・近距離シュートに対するセービング
・長距離シュートに対するセービング
・集中力

＜Weaknesses＞
・ロングパス

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン

所属：バルセロナ
国籍：ドイツ

主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・集中力
・シュートストップ（反応）

＜Weaknesses＞
・クロスに対するキャッチング

ケイロル・ナバス

所属：レアル・マドリード
国籍：コスタリカ

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・シュートストップ（反応）
・短距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞
・ロングパス

ヴォイチェフ・シュチェスニー

所属：ユベントス
国籍：ポーランド

主な獲得タイトル：セリエA
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
ペナルティセーブ
・短距離シュートに対するセービング
・集中力
・シュートストップ（反応）

＜Weaknesses＞
・長距離シュートに対するセービング

サミール・ハンダノビッチ

所属：インテル
国籍：スロベニア

主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・集中力
・シュートストップ（反応）
・長距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞
・ロングパス
・クロスに対するキャッチング

マヌエル・ノイアー

所属：バイエルン・ミュンヘン
国籍：ドイツ

主な獲得タイトル：ブンデスリーガ
主な個人賞：なし

＜Strengths＞
・長距離シュートに対するセービング
・集中力

＜Weaknesses＞
短距離シュートに対するセービング
・ロングパス

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