【Fans’ Voice】2018年の最優秀GKにふさわしい選手は？

2018年も残り3日となった。そこで今回から2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第1回はゴールキーパー部門。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。

※Strengthsは選手の長所。Weaknessesは選手の弱点。太字は他の選手を大幅に上回る・下回るスタッツを残した際に使用される「very strong」、「very weak」を意味している。

ダビド・デ・ヘア

所属：マンチェスター・ユナイテッド

国籍：スペイン

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：FIFA/FIFProベストイレブン受賞、PFA年間ベストイレブン受賞、プレミアリーグ・ゴールデングローブ受賞

＜Strengths＞

・シュートストップ（反応）

・近距離シュートに対するセービング

・集中力

＜Weaknesses＞

・クロスに対するキャッチング

ティボ・クルトゥワ

所属：レアル・マドリード

国籍：ベルギー

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：ザ・ベストFIFA2018最優秀GK賞

＜Strengths＞

・シュートストップ（反応）

・集中力

・長距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞

・ロングパス

アリソン・ベッカー

所属：リバプール

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：セリエA最優秀GK賞

＜Strengths＞

・近距離シュートに対するセービング

・ロングパス

・シュートストップ（反応）

・長距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞

・なし

エデルソン・モラレス

所属：マンチェスター・シティ

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：プレミアリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・ペナルティセーブ

・近距離シュートに対するセービング

・シュートストップ（反応）

＜Weaknesses＞

・ディシプリン

ウーゴ・ロリス

所属：トッテナム・ホットスパー

国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ・ロシア大会

主な個人賞：FIFAワールドカップ・ロシア大会ベストイレブン

＜Strengths＞

・シュートストップ（反応）

・近距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞

・クロスに対するキャッチング

ヤン・オブラク

所属：アトレティコ・マドリード

国籍：スロベニア

主な獲得タイトル：UEFAヨーロッパリーグ

主な個人賞：サモラ賞（リーグ最少失点）

＜Strengths＞

・シュートストップ（反応）

・ペナルティセーブ

・近距離シュートに対するセービング

・長距離シュートに対するセービング

・集中力

＜Weaknesses＞

・ロングパス

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン

所属：バルセロナ

国籍：ドイツ

主な獲得タイトル：ラ・リーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・集中力

・シュートストップ（反応）

＜Weaknesses＞

・クロスに対するキャッチング

ケイロル・ナバス

所属：レアル・マドリード

国籍：コスタリカ

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・シュートストップ（反応）

・短距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞

・ロングパス

ヴォイチェフ・シュチェスニー

所属：ユベントス

国籍：ポーランド

主な獲得タイトル：セリエA

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・ペナルティセーブ

・短距離シュートに対するセービング

・集中力

・シュートストップ（反応）

＜Weaknesses＞

・長距離シュートに対するセービング

サミール・ハンダノビッチ

所属：インテル

国籍：スロベニア

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・集中力

・シュートストップ（反応）

・長距離シュートに対するセービング

＜Weaknesses＞

・ロングパス

・クロスに対するキャッチング

マヌエル・ノイアー

所属：バイエルン・ミュンヘン

国籍：ドイツ

主な獲得タイトル：ブンデスリーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・長距離シュートに対するセービング

・集中力

＜Weaknesses＞

・短距離シュートに対するセービング

・ロングパス