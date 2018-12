あまり頭を使いたくないときにおすすめの海外ドラマ5選！！

じっくりストーリーに入り込むドラマも良いですが、ちょっと疲れててあんまり頭を使いたくないなぁと思ってしまうときに気軽に見ることができるドラマをピックアップしてみました。寝る前に頭を柔軟にしたいときにもおすすめですよ♪

モダン・ファミリー(原題:Modern Family)

MODERN FAMILY - ABC's 'Modern Family' stars Ed O'Neill as Jay, Rico Rodriguez as Manny, Sof�a Vergara as Gloria, Nolan Gould as Luke, Julie Bowen as Claire, Ariel Winter as Alex, Ty Burrell as Phil, Sarah Hyland as Haley, Jesse Tyler Ferguson as Mitchell and Eric Stonestreet as Cameron. (Bob D'Amico/ABC via Getty Images)

アメリカにおいて2009年9月に始まり、現在シーズン10が放送中の作品。

フィルとクレア夫婦と子供3人の典型的な家族のダンフィー家、クレアの父親でお金持ちの老人ジェイと再婚相手で若くて美人で連れ子のいるグロリア夫婦のプリチェット家、そしてクレアの弟ミッチェルとゲイのパートナーのキャメロンのタッカー=プリチェット家の3家族が巻き起こす珍騒動を描いたドタバタのコメディです。

MODERN FAMILY - 'The Incident' - Claire and Mitchell's mother, Dede, drops in for a surprise visit and is determined to make amends with everyone she offended during what has been deemed 'the incident' at Jay and Gloria's wedding. Needless to say, no one is thrilled to see her and everything comes to a head when the whole family shows up to dinner at Claire's house, on 'Modern Family,' WEDNESDAY, OCTOBER 14 (9:00-9:30 p.m., ET), on the ABC Television Network. (Adam Taylor/ABC via Getty Images) RICO RODRIGUEZ, TY BURRELL, SOFIA VERGARA, JULIE BOWEN, ED O'NEILL, ERIC STONESTREET, SHELLEY LONG, JESSE TYLER FERGUSON

普通の日常生活の中のほんのちょっとした虚栄心や下心が原因で、次々ととんでもないことが起こっていくというストーリー展開で、悪くなっていくのを慌てて隠そうとすればするほど状況は悪くなっていく、その姿がなんとも言えずおかしいんです。

1話20分程度なので「あはは」と笑っているうちに1話が終了してしまい、気楽に見るにはもってこいのドラマです。

MODERN FAMILY - 'Stuck in a Moment' - Hayley wants to give the family a Christmas gift they will never forget if she can just figure out the perfect time. Meanwhile, Claire is mad that Phil has once again borrowed the family Christmas tree for a house-showing; and Jay, Gloria and Joe have to deal with some unwelcome visitors over the holidays, on 'Modern Family,' WEDNESDAY, DEC. 12 (9:00-9:31 p.m. EST), on The ABC Television Network. (John Fleenor/ABC via Getty Images)SOFIA VERGARA, JEREMY MAGUIRE, TY BURRELL, JESSE TYLER FERGUSON, ED O'NEILL

Mr.ビーン(原題:Mr. Bean)

BERLIN - MARCH 22: Actor Rowan Atkinson attends a photocall to 'Mr. Bean's Holiday' at the Adlon Hotel March 22, 2007 in Berlin, Germany. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

イギリスにおいて1990年から1995年にかけて全14話が放送された作品です。

セリフはほぼなく、行動や身振りでストーリーが展開するヴィジュアル・コメディで、字幕がなくても充分楽しめます。

SYDNEY, AUSTRALIA - MARCH 07: Actor Rowan Atkinson in character as Mr Bean is greeted by Surf Life Savers at Bondi Beach to promote his new film 'Mr Bean's Holiday' on March 7, 2007 in Sydney, Australia. The film will open in cinemas in Australia on March 29.(Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

ファーストネームは不明の謎の男性「ビーン」を演じるのはイギリス人のコメディアン、ローワン・アトキンソン。

自己中心的で自由人、少年のような男性というよりは大人の男性が少年そのものの行動をしているという感じでしょうか。

自分では普通に行動しているつもりなのに、周囲の人はいつも大迷惑を被ってしまい、困った時にはその場から逃げてしまうこともしばしば。

ヘンなところにこだわりを持っていたり、物理の常識からはありえないような行動をすることもありますが、その表情やしぐさがなんとも可笑しく、「ありえないだろう」と思ってしまっても、何も考えずに笑えるんです。

劇場版やアニメも制作されています。

SYDNEY, AUSTRALIA - MARCH 07: Actor Rowan Atkinson in character as Mr Bean arrives at Bondi Beach to promote his new film 'Mr Bean's Holiday' on March 7, 2007 in Sydney, Australia. The film will open in cinemas in Australia on March 29.(Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)

コミ・カレ!!(原題:Community)

COMMUNITY -- Episode 403 -- Pictured: (l-r) Gillian Jacobs as Britta, Yvette Nicole Brown as Shirley, Donald Glover as Troy, Joel McHale as Jeff Winger, Alison Brie as Annie -- (Photo by: Vivian Zink/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

アメリカにおいて2009年から始まり、全6シーズン放送されたシットコムです。

実は第5シーズンで打ち切りが決定していたのですが、ファンからの熱望で第6シーズンが製作されたという人気作品なのです。

COMMUNITY -- 'The Politics of Human Sexuality' Episode 110 -- Air Date 11/26/2009 -- Pictured: (l-r) Joel McHale as Jeff Winger, Donald Glover as Troy, Chevy Chase as Pierce, Ken Jeong as Senor Chang (Photo by Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

主人公のジェフは敏腕弁護士として働いていたのですが、実は学歴詐称をしていることが事務所にバレて業務停止処分を受けてしまい、必要な学位を取る為、楽に通えるだろうと思って選んだのが「コミュニティ・カレッジ」。

年齢も事情も様々な個性的な人たちが集まっている学内で繰り広げられるドタバタのコメディで、じわじわとその魅力にはまっていきますよ。

COMMUNITY -- 'Communication Studies' Episode 116 -- Pictured: (l-r) Danny Pudi as Abed, Joel McHale as Jeff -- Photo by: Trae Patton/NBCU Photo Bank

ちなみにアメリカの「コミュニティ・カレッジ」とは公立の2年生の大学で、地域の人の高等教育の為に設立されており、学費が安く、比較的誰でも入ることができる教育施設です。

一度ドロップアウトしたけれどもう一度勉強したい人、子供の手が離れて勉強を始めたい主婦、4年制大学への準備の為に通う人など、多種多様な人たちの教育の場として、様々な規模のものがあるそうです。

マイネーム・イズ・アール(原題:My Name Is Earl)

MY NAME IS EARL -- Season 1 -- Pictured: (l-r) Nadine Velazquez as Catalina, Ethan Suplee as Randy Hickey, Eddie Steeples as Darnell Turner, Jason Lee as Earl Hickey, Jaime Pressly as Joy Turner -- (Photo by: Mitchell Haaseth/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

アメリカにおいて2005年から2009年にかけて全4シーズン放送されたシットコムです。

MY NAME IS EARL -- 'Inside Probe' Episode 426/427 -- Airdate 04/30/2009 & 05/07/2009 -- Pictured: Michael Waltrip as himself, Jason Lee as Earl, Ethan Suplee as Randy -- Photo by: Ron Jaffe/NBCU Photo Bank

ケチなコソ泥だった主人公のアールは、ある日10万ドルのくじに当たるのですが、その直後交通事故に遭遇してしまい、持っていたはずのくじも失くしてしまいます。さらに追い打ちをかけるように妻に離婚を言い渡されてしまうのです。

交通事故の入院先で見ていたテレビの出演者の言葉から、自分が今こんな不幸に陥っているのは自分の悪い行いが原因だと悟り、今までの悪行をリストアップしてひとつひとつ償っていくのですが、その償いの日々の中で騒動が巻き起こる、ちょっとおバカで愉快な作品です。

MY NAME IS EARL -- 'Earl and Joy's Anniversary' Episode 11 -- Aired 11/13/2008 -- Pictured: -- Photo by: Trae Patton/NBCU Photo Bank

フラーハウス(原題:Fuller House)

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 16: (L-R) Writer/Producer Jeff Franklin, John Stamos, Lori Loughlin, Jodie Sweetin, Andrea Barber, Chief Content Officer of Netflix Ted Sarandos, Michael Campion, Candace Cameron Bure, Elias Harger, Soni Bringas, Bob Saget, Dave Coulier and Juan Pablo Di Pace attend the premiere of Netflix's 'Fuller House' at Pacific Theatres at The Grove on February 16, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

アメリカで1987年から1995年にかけて放送され、日本でもNHKで放送されるなどの大人気で、シットコムの王道とも言える「フルハウス」のスピンオフ作品です。

「フルハウス」でキュートな赤ちゃんのミシェルを演じたオルセン姉妹(ダブルキャスト)以外のオリジナルキャストが勢揃いしているこの作品は、2016年からNetflixで配信が開始されました。

日本語吹替版の声優陣も「フルハウス」と同じ方たちが参加しています。

TOKYO, JAPAN - DECEMBER 05: (R-L) Actresses Jodie Sweetin, Candace Cameron Bure, Andrea Barber attend the premiere for 'Fuller House : Season 2' at Roppongi Hills on December 5, 2016 in Tokyo, Japan. (Photo by Jun Sato/WireImage)

「フルハウス」当時は子供だったD.J.ですが、消防士のトミー・フラーと結婚し、3人の子供を授かります。しかし、トミーが殉職したことから子供たちとともに実家に戻ってくるのですが、父親たちはLAに引っ越す事になり、1人では不安な彼女の為にステフとキミーも同居することになったところから物語が始まります。

もともとタナー家だったD.J.の実家は、結婚して名前が変わったD.J.の家となり、タイトルが「フラーハウス」となったんですね。

「フルハウス」と同じように個性的なキャストの安定した面白さ、子供が一緒でも安心して楽しめるストーリー展開で、何も考えずに笑える作品です。

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 16: Actors Josh Peck (L) and John Stamos attend the premiere of Netflix's 'Fuller House' at Pacific Theatres at The Grove on February 16, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)