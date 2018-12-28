＜レスリング＞【写真集】2018年全日本選手権／表彰式（男子グレコローマン）

（2018年12月20～23日、東京・駒沢体育館 ／ 撮影＝矢吹建夫）

【55kg級】

優勝＝片桐大夢（拓大）、2位＝松井謙（中京学院大中京高）、3位＝小川翔太（日体大）、齋藤僚太（法大）

【60kg級】

優勝＝文田健一郎（ミキハウス）、2位＝太田忍（ALSOK）、3位＝矢部和希（日体大）、曽我部京太郎（愛媛・今治西高）

【63kg級】

優勝＝遠藤功章（日体大）、2位＝山田義起（日体大）、3位＝小柴亮太（日体大）、吉永信太郎（専大）

【67kg級】

優勝＝高橋昭五（警視庁）、2位＝下山田培（警視庁）、3位＝山本貴裕（日体大大院）、河名真寿斗（クリナップ）

【72kg級】

優勝＝井上智裕（FUJIOH）、2位＝富塚拓也（育英大）、3位＝日下尚（香川・高松北高）、近藤雅貴（警視庁）

【77kg級】

優勝＝小路直頌（自衛隊）、2位＝櫻庭功大（拓大）、3位＝屋比久翔平（ALSOK）、前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職）

【82kg級】

優勝＝岡嶋勇也（警視庁）、2位＝川村洋史（自衛隊）、3位＝北村公平（京都クラブ）、向井識起（自衛隊）

【87kg級】

優勝＝角雅人（自衛隊）、2位＝鶴田峻大（自衛隊）、3位＝塩川貫太（クリナップ）、岡太一（自衛隊）

【97kg級】

優勝＝奈良勇太（警視庁）、2位＝志喜屋正明（自衛隊）、3位＝仲里優力（日体大）、山下拓也（拓大）

【130kg級】

優勝＝園田新（ALSOK）、2位＝河野隆太（あづまフーズ）、3位＝鈴木翔真（拓大）、番地啓太（国士舘大）