半端ない色っぽい悪女？「クルーエル・インテンションズ」のサラ・ミッシェル・ゲラーの魅力とは？

サラ・ミシェル・ゲラーと言えば、『バフィー 〜恋する十字架〜』 『ラストサマー』やらで有名ですよね。その美しい美貌とスタイルで多くの女性の憧れの的でもあるサラですが、可愛くてスタイルもいい彼女をwiki風に♡彼女の知りうるすべてをまとめてみました。美しさを手に入れたい方必見かも!

悪女?を演じても輝いている?サラ・ミシェル・ゲラーって覚えてますか?

Sarah Michelle Gellar in Suburban Girl (2007)

https://m.media-amazon.com

日本でも海外ドラマファンであればご存知であろう人気ドラマ『バフィー ~恋する十字架~』のバフィー・アン・サマーズ役で一躍有名となり、『ラストサマー』(1997年)や『THE JUON/呪怨』や『呪怨 パンデミック』に出演していたことでも知られていますね。

Unspecified - 1994: Sarah Michelle Gellar 'All My Children' Promotional Photo. (Photo by Robert Milazzo /ABC via Getty Images)

彼女の悪女っぷりがとくと見られるのは、『クルーエル・インテンションズ』(1999年)ですね。

ロジャー・カンブル監督によるサスペンスドラマ映画なのですが、ストーリーの舞台を18世紀ではなく、現代のアメリカに移して主人公たちはティーンエイジャーに変えて、コデルロス・ド・ラクロの小説『危険な関係』を原作にして制作された『クルーエル・インテンションズ』。

https://cps-static.rovicorp.com

その中で、セレブの名門マンチェスター進学校に通うキャスリン役を演じたサラですが、義理の姉弟と賭けをするのですが・・義理の弟であるセバスチャンが生真面目な少女アネット(リース・ウィザースプーン)の処女を奪ったら、自分の身体を与え、失敗したら彼の愛車の56年型ジャガーを頂くというストーリー。

https://cps-static.rovicorp.com

実は、キャサリンの真の狙いは自分から新入生セシルに乗り換えた男への復讐だったのですが・・・。彼女の悪女っぷりは必見です。(まあ、原作はあるものの時代背景やSNSが発達している現代で、ちょっと違和感などもあるにはあるのですが・・・ご興味のある方はぜひ♡)

https://i.pinimg.com

さて、そんな数多くの作品で様々な役を演じているサラは、幼いころから芸能活動をしていました。

デビューからすでに37年以上もこの世界にいるにも関わらず、あいも変わらぬ美貌や可愛らしさはたびたび世間の注目を集めてきました。現在2人のお子さんのママになっている今年41歳になったまさに美魔女のサラについてご紹介してきます。

サラ・ミシェル・ゲラー Wiki風プロフィール

https://i.pinimg.com

サラ・ミシェル・ゲラー(Sarah Michelle Gellar)

【本名:Sarah Michelle Prinze(サラ・ミシェル・プリンゼ)】

1977年4月14日生まれ

ニューヨーク州出身

sarah michelle gellar, age 4

https://i.pinimg.com

4歳でスカウトされバーガーキングのCMに出演したことをきっかけにして、芸能界入りした女優サラ・ミシェル・ゲラー。1992年からティーン向けテレビドラマ「Swans Crossing」に出演。

1995年にソープオペラ『オール・マイ・チルドレン』でデイタイム・エミー賞若手女優賞を受賞しています。

同じころ、NY舞台芸術学院を飛び級して1年早く卒業するほどの実力を持っていたんだそう。

サラとサラのママ♡

その後、海外ドラマファンであれば多くの方がご存知であろうテレビシリーズ『バフィー 〜恋する十字架〜』(1997年)でバンパイア・スレイヤー(主人公バフィー・アン・サマーズ)を演じて一躍有名になりました。

https://i.pinimg.com

このドラマに出たことで、サラは、「サターン賞」「ティーン・チョイス・アワード」「キッズ・チョイス・アワード」など各賞を受賞し、ゴールデングローブ賞の主演女優賞にもノミネートされたんですよ。

2002年フレディ・プリンゼ・Jr.と結婚♡

NEW YORK - OCTOBER 28: Actors Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr. attend the 13th Annual Glamour Women of the Year Awards on October 28, 2002 at the Metropolitan Museum of Art in New York City. (Photo by Mark Mainz/Getty Images)

サラとフレディは『ラストサマー』をきっかけにして2000年から付き合い始めて2001年4月に婚約しました。そして、2002年9月1日メキシコのハリスコ州「Puerto Vallarta」でサラはフレディ・プリンゼ・ジュニアと結婚しました。

LOS ANGELES, CA - DECEMBER 05: Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr. sigthing in West Hollywood on December 5, 2009 in Los Angeles, California. (Photo by Jean Baptiste Lacroix/WireImage)

2007年に結婚5年目を記念して、ゲラーは名前をサラ・ミシェル・プリンゼに変更しました。

BEVERLY HILLS, CA - DECEMBER 15: Sarah Michelle Geller is seen at E.Baldi restaurant on December 15, 2009 in Beverly Hills, California. (Photo by David Aguilera/BuzzFoto/FilmMagic)

その後、2009年9月19日、女の子、シャーロット・グレイスが誕生し、その後2012年9月ロッキー・ジェームス・プリンゼという男の子が誕生しています。

ANAHEIM, CA - MARCH 06: In this handout image provided by Disney Parks, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. and their daughter Charlotte, 3, meet Rapunzel at the all-new 'Fantasy Faire' attraction at Disneyland on March 6, 2013 in Anaheim, California.'Fantasy Faire,' which opens March 12, is an enchanting, immersive storybook world that brings Disney Princesses and their timeless tales to life. (Photo by Paul Hiffmeyer/ Disney Enterprises, Inc. via Getty Images)

家族4人のお出かけの様子や、サラが子供たちを連れて外出する姿はよくパパラッチされているんですよ。

Freddie Prince Jnr and Sarah Michelle Gellar arrive at the World Premiiere of 'Hairspray' 5th July 2007 at the Odeon West End, London Photo by Jon Furniss/Wireimage

子供が2人もいるのに19年前のドレスが着られるって・・どんだけ??

1999年にエミー賞で着用したものと同じドレスを着た姿をインスタグラムにアップしたサラ。

あれから19年経った今でも、お気に入りのドレスが着られる! と喜びを報告していましたね。

っていうか・・・・19年前のドレスが着られるって・・・

どれだけ努力をしているのでしょう???うらやましい限りですね。

Sarah Michelle Gellar (Photo by Jeff Vespa/WireImage)

今年(2018年)サラは、インスタグラムに下着姿の写真を複数投稿して、「感謝祭の木曜日に食べ過ぎないように、これらの写真を貼っておくかな」と綴ってアップしていたのですが・・・。

このインスタを好意的に受け止める人達もいたものの・・・

不健康な食習慣に拍車をかけるとしてサラを批判する人なども現れ、インスタがちょっとだけ炎上したりもしました。

しかし、彼女的にはそんな意図はなく、自身もついつい感謝祭には食べ過ぎて気持ち悪くなった経験があったために、自分に戒める意味でも冗談を交えてアップしただけだったのですが・・・人の受け取り方は様々ですからね。

有名人は意図としない風に受け止められる事もしばしばあって大変ですね。

サラ・ミシェル・ゲラーのスタイルキープ法を大紹介!

ご紹介したように、彼女がどうしてここまで体系を維持し、美しさをキープしている理由が本当はそうゆう食べ過ぎという事もセーブするという努力などもあってのもの。その様子をご紹介しますね。

Unspecified - 1993: Sarah Michelle Gellar 'All My Children' Promotional Photo. (Photo by Donna Svennevik /ABC via Getty Images)

2児の母親であるサラですが、2児の母親とは思えないほどの抜群のスタイルは、彼女なりのスタイルキープ法をしているからだそう。彼女のようなスタイルを保つには運動は欠かせないようで、サラは妊娠している時もジムに通っていたそう。

食べることが大好きなサラですが、ヘルシー志向の彼女はジャンクフードを食べないそうですよ。

理由は皆様お分かりになるように、ジャンクフードは高カロリーの食べ物だから・・・カロリーが高いものを避けることは美しい身体を保つには必須なのかも。

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 09: Sarah Michelle Gellar and Charlotte Prinze are seen on November 09, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Bauer-Griffin/FilmMagic)

サラの美の秘訣の1つととして、彼女は1日にたくさん水を飲むそう。

そういえば・・・私も留学しているときに卒業する2か月前いくら位から、他の国の子たちが一斉に毎日大量のお水を飲んでいて・・・彼女たちも沢山お水を飲んで痩せようとしていたのを思い出しました。

お水を飲むことによって、身体の中の悪いものは利尿作用として出てしまうようになり、お通じも出やすくなるそうですからね~。その他には、家族で地元の新鮮な野菜やフルーツを買って、ミキサーに入れてジュースにしたりもするそうですよ。

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Sarah Michelle Gellar and Charlotte Prinze are seen on January 04, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by GONZALO/Bauer-Griffin/GC Images)

現代では忙しく、朝食を食べない人も多いとは思いますが、サラのように朝食を沢山食べて、夕食は軽めにし、お魚を沢山食べることが美の秘訣だそうですよ。

おそらくこれも、彼女が子供を持ったからこそ思うことかもしれませんね。

子供やご主人が元気でいてくれるために、バランスのいい食事は大切ですものね。

これなら、誰もが明日から出来るかも♡

サラはヘルシーな食品を扱う会社「Foodstirs」を設立

サラは以前、産後うつに苦しんだことを告白しており・・・

まぁ、正直これは、お子さんを産んで育てたことのある方であれば、皆様同じように産後鬱とは言わずとも、(お医者さんに行って診断を仰いだ方だけがそう呼ばれているけれど、実際は診断をされないだけでほとんどの子供を産んだママはみんな同じ思いをするはず)一人きりになった孤独感や泣き止まなかったりしたらどうしたらいいのか分からなくなるという不安感には、赤ちゃんを産んだ人なら誰もがさいなまれると思いますので、サラだけの問題ではないとは思いますが・・・。

NEW YORK, NY - DECEMBER 17: Actress Sarah Michelle Gellar attends AOL Build to discuss her new company 'Foodstirs' at AOL Studios on December 17, 2015 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/WireImage)

そんな彼女が鬱や自殺願望やドラッグ依存といった精神的な問題は、バランスのとれた食生活で改善させることができるという信念のもとにヘルシーで栄養価の高い食品を扱う会社「Foodstirs」をガリート・レインボウ(Galit Laibow)らと共に2015年に設立。

その後、お料理本「Stirring Up Fun with Food」も発売しています。

こうゆう信念を持っているであろうと思われていたサラだからこそ、下着写真のインスタの投稿が炎上してしまったのかもしれませんね。しかし、このインスタ!!!子供を2人も産んでいるとは思えない体系です。

彼女にとっては美をキープすることは、お仕事の一環ではあるでしょうが・・・

そういった日々の努力の数々があるからこそ、今の彼女の姿があると言うのも事実なのかもしれません。

サラ・ミシェル・ゲラーの主な主演作品♡

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 04: Actress Sarah Michelle Gellar speaks during the 'Ringer' panel during the CW portion of the 2011 Summer TCA Tour held at the Beverly Hilton Hotel on August 4, 2011 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

さて、それでは彼女がこれまで出演してきた主だった作品をご紹介していきます。

(彼女の作品としてはほんの一部ですが・・・・)

お馴染みの作品から、日本ではあまり知られていなかったであろう作品も画像と共にご紹介していきます。

『黄昏のブルックリン・ブリッジ』(1984年)

https://images-na.ssl-images-amazon.com

『Swans Crossing」(1992年)

https://m.media-amazon.com

『オール・マイ・チルドレン』(1993年~1995年、2011年)

Sarah Michelle Gellar in All My Children (1970)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『バフィー 〜恋する十字架〜』(1997年~2003年)

Sarah Michelle Gellar, Seth Green, Alyson Hannigan, Marc Blucas, Nicholas Brendon, Anthony Head, and James Marsters in Buffy the Vampire Slayer (1996)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『ラストサマー』(1997年)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『スクリーム2』(1997年)

https://m.media-amazon.com

Neve Campbell, Jada Pinkett Smith, Sarah Michelle Gellar, Heather Graham, and Tori Spelling in Scream 2 (1997)

https://m.media-amazon.com

『サタデー・ナイト・ライブ』(1998年、1999年、2002年)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『クルーエル・インテンションズ』(1999年)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『セックス・アンド・ザ・シティ』(2000年)

第3シーズン第13話 「過去からのエスケープ」

『スクービー・ドゥー』(2002年)

https://m.media-amazon.com

『THE JUON/呪怨』(2004年)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『呪怨 パンデミック』 (2006年)

https://m.media-amazon.com

Sarah Michelle Gellar and Takako Fuji in The Grudge 2 (2006)

https://m.media-amazon.com

『ベロニカは死ぬことにした』 (2009年)

Sarah Michelle Gellar in Veronika Decides to Die (2009)

https://m.media-amazon.com

Sarah Michelle Gellar in Veronika Decides to Die (2009)

https://m.media-amazon.com

『リンガー 〜2つの顔〜』(2011年~2012年)

Sarah Michelle Gellar in Ringer (2011)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『クレイジーワン ぶっ飛び広告代理店』(2013年~2014年)

https://m.media-amazon.com

https://m.media-amazon.com

『Cruel Intentions』(2016年)

Sarah Michelle Gellar in Cruel Intentions (2016)

https://m.media-amazon.com

いかがでしたか?

この他にもサラは沢山映画やドラマなどに出演していいるのですが・・・

主だったものだけご紹介してみました。

チャンスがあったらぜひ、彼女の過去の作品もチェックしてみてくださいね。

悪女がお似合いの不思議な魅力溢れるサラの画像ギャラリー♡

さて、お待たせいたしました。

2児のママになった上に、悪女も可愛い女の子も演じられるサラの魅力溢れる画像をご紹介していきます。

Unspecified - 1993: Sarah Michelle Gellar 'All My Children' Promotional Photo. (Photo by Donna Svennevik /ABC via Getty Images)

Unspecified - 1993: Sarah Michelle Gellar on 'All My Children'. (Photo by Ann Limongello /ABC via Getty Images)

ALL MY CHILDREN - Sarah Michelle Gellar -shoot date: 3/12/1993(Photo by Donna Svennevik/ABC via via Getty Images)

Unspecified - 1994: Sarah Michelle Gellar Promotional Photo. (Photo by Donna Svennevik /ABC via Getty Images)

Unspecified - 1994: Sarah Michelle Gellar 'All My Children' Promotional Photo. (Photo by Robert Milazzo /ABC via Getty Images)

Unspecified - 1994: Sarah Michelle Gellar 'All My Children' Promotional Photo. (Photo by Robert Milazzo /ABC via Getty Images)

Unspecified - 1994: Sarah Michelle Gellar 'All My Children' Promotional Photo. (Photo by Robert Milazzo /ABC via Getty Images)

Sarah Michelle Gellar (Photo by SGranitz/WireImage)

Sarah Michelle Gellar during The 4th Annual Blockbuster Awards at The Pantages Theatre in Los Angeles, California, United States. (Photo by Albert L. Ortega/WireImage)

Sarah Michelle Gellar (Photo by Mychal Watts/WireImage)

Sarah Michelle Gellar during The 1999 MTV Video Music Awards at Metropolitan Opera House in New York City, New York, United States. (Photo by KMazur/WireImage)

Sarah Michelle Gellar and Freddie Prinze Jr. (Photo by Albert L. Ortega/WireImage)

Sarah Michelle Gellar (Photo by KMazur/WireImage)

Sarah Michelle Gellar receives the Extraordinary Achievement Award at the Teen Choice Awards 2001 at the Universal Amphitheater in Los Angeles, Ca. 8/12/01. Photo by Kevin Winter/Getty Images.

Sarah Michelle Gellar & Freddie Prinze Jr. during Golden Globe Awards 2001. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

Sarah Michelle Gellar (Photo by SGranitz/WireImage)

Sarah Michelle Gellar (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage)

Sarah Michelle Gellar (Photo by Robin Platzer/FilmMagic)

Sarah Michelle Gellar (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 18: Sarah Michelle Gellar attends Max and Lubov Azria, Sarah Michelle Gellar and Vanity Fair Host Opening of the new BCBG Max Azria Flagship Store in Beverly Hills at BCBG Max Azria Store on August 18, 2005 in Beverly Hills, CA. (Photo by Stefanie Keenan/Patrick McMullan via Getty Images)

Sarah Michelle Gellar during 2004 MTV European Music Awards - Show at Torr di Valle in Rome, Italy. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

HOLLYWOOD - NOVEMBER 02: Actress Sarah Michelle Gellar arrives at the Los Angeles premiere of 'Southland Tales' presented by AFI FEST 2007 at the ArcLight Theater on November 2, 2007 in Hollywood, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

NEW YORK - OCTOBER 04: Actress Sarah Michelle Gellar, Wearing a CARE Charm Necklace, Attends the Cocktail Reception in Her Honor at Sky 360 on October 4, 2007 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/WireImage)

LOS ANGELES, CA. - JANUARY 15: Actress Sarah Michelle Gellar arrives at 'The Air I Breathe' Premiere Hosted by H Magazine and Think Film at the ArcLight Theatre on January 15, 2008 in Los Angeles, California. (Photo by Jeffrey Mayer/Wireimage)

WEST HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 25: Actress Sarah Michelle Gellar arrives at the 15th Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards viewing party held at the Pacific Design Center on February 25, 2007 in West Hollywood, California. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

BEVERLY HILLS, CA - MARCH 15: Actress Sarah Michelle Gellar arrives at the Aol and Warner Bros. Launch of In2TV at the Museum of TV & Radio on March 15, 2006 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Buckner/Getty Images)

LATE NIGHT WITH JIMMY FALLON -- Episode 501 -- Pictured: Sarah Michelle Gellar in an interview with Jimmy Fallon on September 12, 2011 (Photo by Lloyd Bishop/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

NEW YORK CITY - MARCH 17: Sarah Michelle Gellar and Charlotte Grace Prinze sighting in Soho on March 17, 2011 in New York City. (Photo by Christopher Peterson/BuzzFoto/FilmMagic)

LOS ANGELES, CA - JUNE 12: Sarah Michelle Gellar attends Rebecca Taylor, Sarah Michelle Gellar & Tara Swennen Celebrate The Launch Of The Little White Dress Capsule Collection Benefitting Baby Buggy at Rebecca Taylor on June 12, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Rebecca Taylor)

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 17: Sarah Michelle Gellar attends the 'My Little Pony Equestria Girls Friendship Games' New York premiere at Angelika Film Center on September 17, 2015 in New York City. (Photo by Rommel Demano/WireImage)

WATCH WHAT HAPPENS LIVE -- Pictured: Sarah Michelle Gellar -- (Photo by: Charles Sykes/Bravo/NBCU Photo Bank via Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JUNE 20: Actresses Sarah Michelle Gellar (L) and Pauley Perrette attend the Greater Los Angeles Zoo Association's (GLAZA) 45th Annual Beastly Ball at the Los Angeles Zoo on June 20, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 08: Actress Sarah Michelle Gellar arrives during The 40th Annual People's Choice Awards at Nokia Theatre L.A. Live on January 8, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by C Flanigan/FilmMagic)

WEST HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 03: Actress Sarah Michelle Gellar attends 6th Annual Santa's Secret Workshop benefitting L.A. Family Housing at Andaz on December 3, 2016 in West Hollywood, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Santa's Secret Workshop 2016)

NEW YORK, NY - OCTOBER 22: Sarah Michelle Gellar attends the Martha Stewart American Made Summit at Martha Stewart Living Omnimedia Headquarters on October 22, 2016 in New York City. (Photo by John Lamparski/Getty Images)

LOS ANGELES, CA - JANUARY 20: Sarah Michelle Gellar is seen at LAX on January 20, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by GVK/Bauer-Griffin/GC Images)

LOS ANGELES, CA - AUGUST 11: Sarah Michelle Gellar is seen on August 11, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by BG004/Bauer-Griffin/GC Images)

UNIVERSAL CITY, CALIFORNIA - DECEMBER 17: Actress Sarah Michelle Geller visits Hallmark's 'Home & Family' at Universal Studios Hollywood on December 17, 2018 in Universal City, California. (Photo by Paul Archuleta/Getty Images)

NEW YORK, NY - DECEMBER 15: Actress Sarah Michelle Gellar visits the LinkedIn studios on December 15, 2017 in New York City. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images)

HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 12: Actress Sarah Michelle Gellar visits Hollywood Today Live at W Hollywood on December 12, 2016 in Hollywood, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

NEW YORK, NY - DECEMBER 16: Sarah Michelle Gellar poses backstage at the new musical based on the 1999 film 'Cruel Intentions' at Le Poisson Rouge Theatre on December 16, 2017 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic)

INGLEWOOD, CA - DECEMBER 01: (EDITORIAL USE ONLY. NO COMMERCIAL USE) Sarah Michelle Gellar poses in the press room during 102.7 KIIS FM's Jingle Ball 2017 presented by Capital One at The Forum on December 1, 2017 in Inglewood, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for iHeartMedia)

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 30: Sarah Michelle Prinze attends the GOOD+ Foundation's 1st Halloween Bash at Sunset Gower Studios on October 30, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Tibrina Hobson/FilmMagic)

NEW YORK, NY - APRIL 04: Actress Sarah Michelle Gellar signs copies of her new book 'Stirring Up Fun With Food' at Barnes & Noble, 5th Avenue on April 4, 2017 in New York City. (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images)

NEW YORK, NY - OCTOBER 10: Sarah Michelle Gellar attends the Capital One Celebration of the launch of the new SavorSM during A Priceless Table presented by Mastercard on October 10, 2017 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images for Mastercard)

CULVER CITY, CA - OCTOBER 28: Sarah Michelle Gellar attends the 2018 GOOD+ Foundation's 3rd Annual Halloween Bash presented by Delta Air Lines and Otter Pops on October 28, 2018 in Culver City, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Good+ Foundation)

UNIVERSAL CITY, CALIFORNIA - DECEMBER 17: Actress Sarah Michelle Geller visits Hallmark's 'Home & Family' at Universal Studios Hollywood on December 17, 2018 in Universal City, California. (Photo by Paul Archuleta/Getty Images)

NEW YORK, NY - DECEMBER 05: Sarah Michelle Gellar is seen on December 05, 2018 in New York City. (Photo by MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images)

いかがでしたか?

『クルーエル・インテンションズ』(1999年)で、ちょっと悪女っつぽい役柄を演じていた彼女が今や二児のママ。

その役が定着している感じもなく・・・

演じる役それぞれで、その役柄を演じ切るのも彼女の魅力の1つ。

いくつになっても美しく、可愛くいられる努力は日々必要なのかもしれませんね。

最後までお読みくださりありがとうございました。