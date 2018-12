女優の佐々木希(30)が、自身の公式インスタグラムを更新。佐藤ありさ(30)と大政絢(27)との美女スリーショットを投稿し、「全員美人すぎる」と話題になっている。

■「non-no」出身美女トリオ

佐々木と大政と佐藤は元『non-no』モデルという共通点のある3人。同時期に同じ雑誌に出ていただけあってどこか似た雰囲気のある3人が親しげに肩を寄せ合っている写真には、

「あやとありさと 3人nonno出身!」

というコメントが、ハートマークつきで添えられている。

🍽 あやとありさと♡ 3人nonno出身! #大政絢 さん #佐藤ありさ さん

■「美人の大渋滞」という声も

芸能界でもトップクラスの美貌を誇る佐々木と、そんな彼女に勝るとも劣らない2人の美女。豪華すぎるスリーショットには称賛の声が多数寄せられている。

・nonno黄金期ー プラスばっさーと美玲ちゃんと波瑠の6人のショットとか見たいな 目が幸せです

・美人三姉妹ですね

・神。

・美人の大渋滞

・お三方がnonnoモデルのとき、まさに世代で愛読していました かわいい

・大好きな3人 ステキすぎる贅沢ショット

■大政絢とは仲良しすぎる

なお大政と佐々木はクリスマスもともに過ごしており、25日にも仲良し集合写真が投稿されている。

お家でクリスマス🤶🎄 #いつもの人々

さらに佐々木のインスタグラムには1日、同時期に「non-no」モデルだった本田翼(26)と大政とのスリーショットもアップされており、「non-no」モデルOGの仲の良さが伺える。

あやとつばさと N.O.R.C展示会へ。 スタイリストの斉藤くみさんが手掛けるコートがとても可愛かったなぁ🧥 カッコつけてポーズしてみた。笑 #NORC #斉藤くみ さん #大政絢 さん #本田翼 さん

■「non-no」モデルのレジェンド同窓会に期待

佐々木のインスタグラムのコメント欄には、やはり元「non-no」モデルの桐谷美玲(29)や波留(27)を含めた「伝説のメンバー」の写真も見たいという声も寄せられており、さらなる「美女集合写真」が期待されている。