『GOT』から『サブリナ』まで〜米メディアが選んだTVシリーズのペット6選

ペットの存在は、悪い日を良く、良い日はさらに良くしてくれる。TVの世界でもそれは同じで、時に、TVドラマでは飼い主とペットが実生活以上に興味深い関係を築くこともある。ペットが登場する海外ドラマが数多ある中、今回は米TV Insiderがピックアップした6匹のペットをご紹介しよう。

・ゴースト(『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジョン・スノウ(キット・ハリントン)のダイアウルフ以上に忠実なTVペットはいないのではないだろうか。スターク家の人間は一人1匹ずつダイアウルフを与えられており、ジョンのペットとなったのがゴーストだ。第六章で行方不明になっていたが、来年放送のファイナルシーズン第八章では再登場することが特殊効果担当のジョー・バウワーによって明らかになっている。

・チェダー(『ブルックリン・ナイン-ナイン』)

『ブルックリン・ナイン-ナイン』のベストエピソードには欠かせないホルト所長(アンドレ・ブラウアー)の最愛のペットこと、チェダー。シーズン3第18話「チェダーが消えた(原題は「Cheddaar」)」はまさにチェダーが中心のストーリーだった。

・セーレム・セーブレヘーゲン(『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』)

サブリナの家で飼われている黒猫、セーレム。20年前に放送されていた家族で楽しめるオリジナルドラマから一転、ダークさが際立つ今年スタートの新シリーズだが、90年代のセーレムと2018年のセーレムの共通点は、どちらもサブリナのことを気にかけているということ(セーレムは実は元人間)。

・ドッグ(『ウォーキング・デッド』)

ノーマン・リーダスの願いが通じ、『ウォーキング・デッド』シーズン9でダリルはついに"ドッグ"と名付けた犬を新しい相棒として飼うことになる。二人はすでに良いパートナーになっており、ドッグは彼の飼い主が切断したウォーカーの一部を持って来て楽しんでいるといった場面も。

・ドロゴン、ヴィセーリオン、レイガル(『ゲーム・オブ・スローンズ』)

私たちが飼うことはできない"最高にかっこいい"ペットがデナーリス(エミリア・クラーク)のドラゴンたち、ドロゴン、ヴィセーリオン、レイガルだ。デナーリスはドラゴンたちをペット以上の存在として接しており、そして彼らもデナーリスのことを"母"として見ている。

インディアナ州の架空都市ポウニー市の公園緑地課を舞台に繰り広げられる米NBCのシットコム『Parks and Recreation(原題)』。本作に登場する犬のチャンピオンは、クリス・プラット(『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』)演じるアンディとの結びつきがとても強く、公園緑地課の人たち、特に飼い主のエイプリル(オーブリー・プラザ『レギオン』)やアンディ、クリス・トレガー(ロブ・ロウ『ブラザーズ&シスターズ』)らから寵愛を受けている。

『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』はNetflixにて独占配信中。

