大相撲・元貴乃花親方の長男で、靴職人やタレントとして活動する花田優一がインスタグラムを更新し、妹との2ショット写真をアップした。インターネット上では、「カップルみたい」と驚きの声があがっている。

■妹の髪を優しくなでる優一

、 my sister WILD SPIRIT!!! 歩行者注意 撮影 大橋仁 #yuichihanada #family #sister #japan #tokyo

27日にインスタグラムを更新した優一は、「my sister」とコメントを添えて、1枚の写真をアップ。スカイブルーのスカジャンを着用した彼の隣には、金髪で黒のコートを羽織った妹の姿が写っている。

優一は妹のほうを見つめ、髪をなでており、一見するとまるでカップルのようだ。投稿には、スカジャンにデザインされている「WILD SPIRIT」の文字と、写真に写った「歩行者注意」の文字が書き込まれている。

■ネットでは「ほっこりした」の声

優一が今回投稿した写真には、「カップルかと思った」「ほっこりした」などといったコメントが寄せられている。

「仲良しですね。後ろ姿がカップルみたいで、ほっこりしました。私には弟がいますが、ラインしたり買い物に行ったり、けっこう仲良しです。男と女の兄弟でも大人になっても仲良しです。スカジャン似合ってます」

「後ろ姿がお父さんにそっくり(笑)」

「応援しています。世間なんて放っておきな。自分を愛してください」

「カップルかと思った! 兄は大変だね~」

コメントの中には、「世間の声なんて放っておいて頑張ってください」といったエールを送るものも。優一は2017年に元幕内の富士乃真の娘と結婚。しかし、今年12月に正式に離婚している。

また、所属事務所との専属マネジメント契約を解除され、本職の靴職人としての仕事をおろそかにしていると報道されるなど、世間を騒がせていた。

■兄弟姉妹で恋バナをできる人は?

しらべぇ編集部が全国20~60代の男女1,147名を対象に、「兄弟姉妹」について調査を実施。全体のおよそ2割の人は「兄弟姉妹で恋バナができる」と回答した。

今回、妹との2ショット写真をアップした優一。その仲睦まじい姿に、癒されたファンも多いようだった。