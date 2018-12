【別れと復縁を繰り返してゴールイン！】マイリー・サイラス、結婚までの道のり

12月23日、リアム・へムズワースと挙式したマイリー・サイラス。挙式写真と2人の結婚までの歴史をまとめました。

結婚おめでとう!

歌手兼女優のマイリー・サイラスとリアム・へムズワース(『マイティ・ソー』のソー役の弟)は、2018年12月23日に挙式。家族や親しい友人たちを集めて、カジュアルなウェディングをしたみたいですね。幸せそうな写真が投稿されました。

結婚まで10年かかり、これまでに破局と復縁を繰り返してきた2人。そんな2人の結婚までの道のりを<E! NEWS>からまとめました。

2009年 出会い

映画『Last Song』で共演したマイリーとリアム。この映画がキッカケで、恋に落ちて交際に発展しました。

2010年 交際が発覚

WEST HOLLYWOOD, CA - MARCH 07: Actor Liam Hemsworth and Singer/Actress Miley Cyrus attend the 18th Annual Elton John AIDS Foundation Oscar Party at Pacific Design Center on March 7, 2010 in West Hollywood, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Chopard)

初めて2人でレッドカーペットに登場したのが、2010年。美男美女カップルの誕生ですね。

2012年 婚約

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 26: Actor Liam Hemsworth and Singer Miley Cyrus attends the 20th Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party at The City of West Hollywood Park on February 26, 2012 in Beverly Hills, California. (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage)

交際から2年後に婚約。マイリーは、「婚約して嬉しいわ。リアムとの幸せな人生を歩むのを楽しみにしている」とコメント。順調に結婚まで進むと思いきや…

2013年 破局?!

LOS ANGELES, CA - AUGUST 08: Singer Miley Cyrus and actor Liam Hemsworth arrive at the Los Angeles Premiere 'Paranoia' at DGA Theater on August 8, 2013 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

婚約して1年後に破局!関係者によると、マイリーから別れを告げたそう。この時期からのマイリーは、奇抜な行動や18禁パフォーマンスが目立っていました。ドラッグや飲酒の問題もあり、彼女自身もよく分かっていない状況だったのかも。

〜2015年 それぞれに新しい相手が…。

NEW YORK, NY - NOVEMBER 18: Liam Hemsworth attends 'The Hunger Games: Mockingjay- Part 2' premiere at AMC Loews Lincoln Square 13 theater on November 18, 2015 in New York City. (Photo by Grant Lamos IV/FilmMagic)

リアムは、マイリーと別れて15ヶ月後に新しい恋愛へ。メキシコ出身の歌手兼女優のエイザ・ゴンザレスとキスしているところがパパラッチされました。

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 13: Singer Miley Cyrus and Patrick Schwarzenegger are seen on November 13, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by BRM/Star Max/GC Images)

マイリーは、アーノルド・シュワルツェネッガーの息子であるパトリックと交際。しかし、わずか1ヶ月で破局。別れるまでが早い。マイリーもリアムも、傷心して次の恋を急ぎすぎたのでしょうか。

2016年 再会

BYRON BAY, NSW - APRIL 29: Liam Hemsworth and Miley Cyrus seen on April 29, 2016 in Byron Bay, Australia. (Photo by Matrix/GC Images)

2016年の新年は、リアムの故郷オーストラリアで過ごしたマイリー。リアムの家族との写真がインスタに投稿。目撃情報によると、彼らはひと目も気にせずイチャついていたことから、復縁の噂が流れ始めました。

義姉とおそろいのタトゥー

2016年4月には、義姉とおそろいのタトゥーを入れました(リアムの兄、クリス・へムズワースの奥さん)。始めは、リアム家族に受け入れられなかったマイリー(奇抜な行動のせい?)ですが、こうして家族とも絆を深めていたみたい。

マイリーの薬指には、指輪が…。

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 07: Miley Cyrus at the 'Crisis in Six Scenes' Press Conference at the Four Seasons Hotel on September 7, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

2016年の終わり頃には、マイリーの左手薬指には指輪が!クリスマスも一緒に過ごす写真がSNSに投稿されて、復縁は言うまでもなく明らかとなりました。

2017年 マイリーに変化

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 0749 -- Pictured: Musical Guest Miley Cyrus performs 'The Climb' on October 2, 2017 -- (Photo by: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

奇抜な行動が目立っていたマイリーは、2017年にはイメチェン。『ハンナ・モンタナ』の時のように可愛くて、清楚な雰囲気になりました。音楽にも再び熱を入れ始めます。

2018年 破局の噂にも動じない絆の強さ

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 10: Liam Hemsworth and Miley Cyrus attend the premiere of Disney And Marvel's 'Thor: Ragnarok' on October 10, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Todd Williamson/Getty Images)

復縁してからも何度も破局の噂がありましたが、彼らの絆は以前よりも強くなっていました。そんな噂を打ち消すかのように、仲良しぶりを発揮。

そしてついに、結婚!

2度の破局を乗り越えて、ついに結婚したリアムとマイリー。10年の歴史の中で、2人にしか分からない苦労や大変なことがあったはず。愛おしそうに抱き合う姿から、深く愛し合っているのが伝わります。

最後に

BEVERLY HILLS, CA - MARCH 04: Miley Cyrus (L) and Liam Hemsworth attend the 2018 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on March 4, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

これからも色んな困難があると思いますが、末永く幸せにいてほしいですね。リアム&マイリー、おめでとう!

Miley Cyrus and Liam Hemsworth's Road to Marriage | E! News

※この記事は上記のリンクを翻訳・参考にしています。