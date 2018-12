モデルの馬場ふみか(23)が自身の公式インスタグラムを更新。シースルーの衣装を身に着けたセクシーショットを公開し、ファンを喜ばせている。

■インナーの黒いブラジャーがチラリ

馬場が話題の写真をアップしたのは、27日。シースルー素材の白い服からはインナーの黒いブラジャーがチラリ。濡れたような長い髪が胸に流れている様も色っぽく、いつになくクールな眼差しがミステリアスな1枚だ。

View this post on Instagram

. photo @tokyojorkphotogram styling @ishida_aya hair makeup @risako_hm model @fumika_baba

A post shared by 馬場ふみか(@fumika_baba) on Dec 26, 2018 at 8:53pm PST

■「モグラ女子」と言えば馬場ふみか

ファッション雑誌のモデルや女優のみならずグラビアアイドルとしても活躍し、モデルとグラビアアイドルを兼ねた「モグラ女子」とも呼ばれる馬場ふみか。

異性同性問わず人気が高く、コメント欄には男女両方のファンから称賛の声が寄せられている。

・この目にはやられちゃうね

・なんという目力! 存在感が増している

・謎めいた表情にとまどうけれど、でも目を離すこともできません

・最強の美しさ

・カッコかわいい

■指の間から胸の谷間が

上記の写真と同じカメラマンの撮影したと思われるアザーカットは、5日にも公開されている。

ドレスの上にジャケットを羽織り手のひらで胸を隠すように覆った仕草が意味深で、指の間から胸の谷間がチラリと見える様もエロチック。やはりクールな表情で、ナチュラルメイクながら透明感と素材の良さが際立っている。

View this post on Instagram

. Repost from @tokyojorkphotogram @TopRankRepost #TopRankRepost . photo @tokyojorkphotogram styling @ishida_aya hair makeup @yamamotorisako model @fumika_baba

A post shared by 馬場ふみか(@fumika_baba) on Dec 4, 2018 at 7:15pm PST

■女優としても人気上昇中

女優としても着実にキャリアを積み上げており、グラビアに登場する機会が若干減ったようにも思える馬場。しかし年末には公式インスタグラムで大人の色気溢れる写真を連投しており、「モグラ女子馬場ふみか」のファンも喜ばせている。