ソニックを見つけて現金をゲット!! 2019ソニックを探せキャンペーン実施決定！

映画『ソニック・ザ・ムービー』ソニック・ザ・ヘッジホッグからのお年玉!! 日本の正月を音速で駆けるソニックを見つけて、投稿せよ!ソニックからお年玉が届く!! 「2019ソニックを探せキャンペーン」開催!

日本を駆け回るソニックを見つけ出し、超レアなお年玉をゲットせよ!

1991年に記念すべきゲーム1作目が株式会社セガ・エンタープライゼス(現・株式会社セガゲームス)から発売され、目にも止まらぬスピードでゲームステージを駆け抜ける革新的なゲーム性と、音速で走る青いハリネズミ ソニックのクールなキャラクターが日本を始め、世界のゲームファンの心をつかみ、愛され続ける「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」シリーズ。

全世界でシリーズ延べ約8億人が熱狂した日本発の大人気キャラクターがハリウッド実写映画化され、その邦題が『ソニック・ザ・ムービー』(原題:Sonic The Hedgehog)に決定。全米では2019年11月8日公開。日本は東和ピクチャーズが配給する。

注目すべき本作は、宇宙最速で走るパワーを授かった青いハリネズミのソニックが、警官のトムとバディを組み、宿敵マッドサイエンティスト ドクター・エッグマンの恐るべき陰謀に立ち向かうべく、世界を股に繰り広げるアクション満載の冒険エンターテイメント。

ソニックとバディを組むことになる警官役には、『X-MEN』 シリーズのサイクロプス役で一躍有名スター入りを果たしたジェームズ・マースデン。

そして、毎回ゲームでソニックを追い詰める狂気のマッドサイエンティスト ドクター・エッグマンには、『マスク』(94)などのエキセントリックなキャラクター演技が映画ファンの記憶に残るジム・キャリーが決定。一度見ると忘れないエッグマンの風貌を、どう再現するのか期待が高まる。

この度、年末12月31日(月)より、東京メトロ駅構内、そして全国のセガのアミューズメント施設内※に出没するソニックのポスターを見つけ、写真と共にTwitterに「#ソニックみつけた」と投稿すると、なんと抽選でソニックから本当にお年玉が届く、「2019ソニックを探せキャンペーン」の実施が決定。平成最後の年末年始は、音速で日本を駆け回るソニックを見つけ出し、超レアなソニックからのお年玉をゲットせよ!(※=一部の東京メトロ駅、セガのアミューズメント施設内での実施となります)

★2019ソニックを探せキャンペーン 概要

”日本の正月を音速で走る青いハリネズミを探せ” ソニックを見つけて写真を投稿してお年玉をもらおう!

見事見つけ出した方の中から抽選で、30名様に現金10,000円をプレゼント!!

キャンペーン期間:2018年12月31日(月) ~ 2019年1月6日(日)

【参加方法】

① 街中に現れたソニックのポスターを撮影!

② 撮影した画像をTwitterで「#ソニックみつけた」のハッシュタグを付けて投稿。

③ パラマウント公式Twitterアカウント(https://twitter.com/Paramount_Japan)をフォローして応募完了。

詳細はこちらから↓

30名様に現金1万円プレゼント!2019ソニックを探せキャンペーン “日本の正月を音速で走る青いハリネズミを探せ”

©2018Paramount Pictures Corporation and Sega of America, Inc. All Rights Reserved.