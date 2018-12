冬は海ドラ！超絶人気「シャーロック」全シリーズ入ったDVD登場

年末年始は人気シリーズの新シーズンやSF超大作ドラマなど、HOTな海外ドラマが続々リリース!じっくりおさらいするもよしイッキ見するもよし、あなたはどっち!? 今回は待望のDVDが発売されたばかり、21世紀版の名探偵シャーロック・ホームズの活躍を描く推理ドラマ「SHERLOCK/シャーロック」をご紹介します。

ついに「SHERLOCK/シャーロック」がDVDでやってきた!

21世紀版の名探偵シャーロック・ホームズの活躍を描く推理ドラマが、手元に残しておきたくなる豪華仕様の完全版でDVDになってリリース!さっそくその注目ポイントを見ていきましょう!

最新のシーズン4情報でストーリーをチェックしよう

3年ぶりの新シーズンついに登場「SHERLOCK/シャーロック」シーズン4はシリーズ屈指の傑作! - SCREEN ONLINE(スクリーンオンライン)

買わなきゃワトソン! マストバイポイント4!

01:全話を収録した完全版

これまでに放送された4シリーズ全12話+劇場公開作「忌まわしき花嫁」を完全網羅!さらに既発作品に収録されていた特典映像も加えた、現段階での集大成的なBOXになっている。収録時間はなんと約1100分超!2010年から最新作2017年までの7年におよぶシャーロックとワトソンの軌跡をたどろう。

02:日本版オリジナル特典を追加

日本版のみに追加される特典DVDには、シャーロック・ホームズの日本語版吹替を担当した三上哲とジョン・ワトソン役の森川智之による対談インタビューを収録。本作以外にもベネディクト・カンバーバッチとマーティン・フリーマンの吹替を数多く担当してきた二人による対談は必見!思わぬ裏話が飛び出すかも…?

03:本編全話に英語字幕を初収録!

シャーロックが話すイギリス英語は、かなりスピードが速く、聞き取るのさえ難しいとされてきた。そんな悩みを解決してくれるのが英語字幕!とくにワトソンとのシーンではくだけた会話も頻出するので、日常会話への応用もできる。楽しくドラマを見て、英会話も身につけちゃおう!

04:オシャレな特製アウターケース

シャーロックとワトソンが暮らすベイカー・ストリート221Bのエントランスを模したアウターケースは、インテリアとして飾っておきたくなるシックなデザイン。中面には二人に加え、ハドソン夫人やレストレード警部、ワトソンの妻メアリーらおなじみの面々も登場。新ビジュアルのピクチャーレーベルもカッコいい!

「SHERLOCK/シャーロック」ベイカー・ストリート221BエディションBlu-ray

KADOKAWA/発売中、 48900円+税(17枚組)、DVDは40900円+税(17枚組)で同時発売中

© 2018 Hartswood Films Ltd. A Hartswood Films production for BBC Wales co-produced with Masterpiece. Distributed under licence by BBC Worldwide Ltd.