【コレ英語で言えますか？】「初対面から惹かれあった」

高円宮家の三女、絢子さま(27)と大手商船会社に勤める守谷慧さん(32)。婚約内定の記者会見では、お二人は初対面から惹かれあったと話されました。

英語で言うと…

We had a crush on each other.

ここでは、「一目ぼれ」を表すフレーズとしてhave a crush on を使用します。

crushは押しつぶしたり、粉砕する意味を持つ単語ですが、名詞として「衝撃的な恋・ときめき」を表すことができます。

運命的な誰かに出会い、ビビっときた時に使える表現です。

他にもfall in love with each other at first sight (一目で恋に落ちた)もあります。

ちなみに、片思いはone-way crush/ one-sided loveです。

ひっそりと片思いしている感じならsecret crushと表現できます。

見込みのない一目ぼれは?

彼女は高嶺の花だ。僕に見込みはない。

She’s out of my league. I have a hopeless crush on her.

hopeless は望みがないこと。

“hopeless crush”で見込みのない一目ぼれってことですね。

できればしたくないですが…。

be out of one’s league 対象が別格であること・レベルが違うことを表します。リーグ(部類)外の意。

あなたは、それでも告白(confess your feelings)しますか?

それでは次回もお楽しみに。

Good luck !

