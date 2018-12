「ドラゴンクエスト　どこでもモンスターパレード」魔王カーニバルがスペシャル仕様で開催！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android用アプリ「ドラゴンクエスト どこでもモンスターパレード」において、12月30日よりたんけんスカウトSP「魔王カーニバルSP」を開始する。

■大人気のモンスターたちがラインナップ!「魔王カーニバル SP」が開催!

「ドラゴンクエスト どこでもモンスターパレード」のたんけんスカウトにて、12月30日(日)よりたんけんスカウトSP「魔王カーニバルSP」を開催いたします。このたびの「魔王カーニバルSP」には、「魔勇者アンルシア姫」が初登場いたします。「魔勇者アンルシア姫」は、美しさと強さを兼ね備えた「ドラゴンクエストX」で初登場した人気のキャラクターです。

また、「魔王カーニバルSP」では、期間を分けて「魔王カーニバルSP1」と「魔王カーニバルSP2」を開催いたします。それぞれ異なるモンスターが登場するスペシャルな魔王カーニバルです。さらに、期間中、それぞれのたんけんスカウトでは、1日1回、初回の10連スカウトでランクSSモンスターのどれかが必ず1体手に入ります。この機会に強力なランクSSモンスターを仲間にして、最強のパレードを目指しましょう!

「魔王カーニバルSP1」

登場モンスター

魔勇者アンルシア姫/じげんりゅう/竜神王/闇の覇者・竜王/ぬしさま/神鳥レティス、など

開催期間

2018年12月30日(日)0:00から2019年1月3日(木)23:59まで

「魔王カーニバルSP2」

登場モンスター

魔勇者アンルシア姫/魔女リーズレット/魔神ダークドレアム/破壊神シドー/大魔王ゾーマ、など

開催期間

2019年1月2日(水)0:00から2019年1月6日(日)23:59まで

※詳細は、ゲーム内または公式ホームページのお知らせでご確認ください。

(C)2015-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.Developed by ZENER WORKS inc.